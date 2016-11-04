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Следователи отпустят под подписку о невыезде бывшего прокурора Ленинградской области Станислава Иванова, обвиняемого во взятке в 20 миллионов рублей. Как передает ТАСС, об этом сообщил адвокат Иванова Анатолий Пчелинцев.

"Сейчас следователи едут в НИИ имени Горбачевой, где находится мой доверитель, где будет избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сказал Пчелинцев.

По его словам, в ближайшее время Иванов будет в больнице. "Когда его состояние стабилизируется и врачи разрешат, с ним будет возможно проведение следственных действий - допросов и очных ставок", - добавил адвокат.

Ранее Следственный комитет подал ходатайство об освобождении Иванова, основываясь "на ранее отсутствовавших в материалах дела документах о болезни Иванова". Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства, такое решение было принято "в связи с неукоснительным соблюдением законодательства Российской Федерации". По некоторым данным, у бывшего прокурора диагностирован острый лейкоз.

Также в сообщении говорится, что "на основании оперативно собранных следствием доказательств Станиславу Иванову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК, то есть в получении взятки".

О возбуждении дела в отношении Иванова стало известно 1 ноября. Накануне он был уволен Владимиром Путиным с поста прокурора Ленинградской области. По информации следователей, Иванов с 2014 по 2016 год ежемесячно получал взятки в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей от одного из предпринимателей "за общее покровительство и попустительство по службе".

Кроме того, по требованию Иванова предприниматель приобрел для него новый дорогостоящий автомобиль "Тойота Камри", в течение двух лет оплачивал парковочное место для него, а также оплатил не менее двух туристических поездок за границу для семьи прокурора на сумму более 2 миллионов рублей.

По данным "Коммерсанта", Иванов подал рапорт об отставке по собственному желанию еще 20 октября. При этом официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной не исключил, что отставка могла быть связана с состоянием здоровья Иванова.

11 октября он был экстренно госпитализирован из своего служебного кабинета с подозрением на отравление неизвестным веществом. По распоряжению Генпрокуратуры тут же была назначена проверка, к которой подключились специалисты Роспотребнадзора. Никаких признаков отравления Иванова они не нашли.