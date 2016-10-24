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Центральный районный суд Читы на два месяца арестовал начальника Забайкальской железной дороги Валерия Фомина. Как передает Интерфакс, об этом сообщила глава пресс-службы Забайкальского краевого суда Виктория Михайлюк.

"Фомину вменяется пункт "в" части 4 статьи 204 УК (коммерческий подкуп в особо крупном размере)", - сказала собеседница агентства.

Как дополняет ТАСС, ссылаясь на Следственный комитет, Фомин подозревается в получении подкупа в виде иномарки за заключение договора на оказание автотранспортных услуг.

"По версии следствия, в июле 2015 года начальник Забайкальской железной дороги через посредников незаконно получил в собственность от генерального директора одной из коммерческих организаций автомобиль марки Toyota Land Cruiser 100 стоимостью около 1,8 миллиона рублей в качестве вознаграждения за заключение договора на обслуживание в сфере автотранспортных услуг и общее покровительство при осуществлении коммерческой деятельности", - сообщили в СКР.

Обыски в управлении Забайкальской железной дороги прошли 19 октября. Следственные действия проводились в служебных кабинетах управления, в том числе и в кабинете Фомина.

В пресс-службе ЗабЖД заявили о готовности сотрудничать со следствием. "Забайкальская железная дорога заинтересована в проведении объективного расследования и установления всех обстоятельств дела, а также наличия и степени вины лица, в отношении которого оно возбуждено. По запросу следственного комитета ЗабЖД готова предоставить все документы, необходимые для проведения следственных мероприятий", - сказали в пресс-службе.

В связи с арестом Фомина обязанности руководителя возложены на его первого заместителя Валерия Зубкова.