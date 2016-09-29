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В Следственном комитете подтвердили задержание начальника управления Ространснадзора по Московской области Игоря Суржика. Как передает ТАСС, об этом сообщила представитель Главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова. По ее словам, Суржик стал вторым подозреваемым по уголовному делу о получении взяток более чем на 1 миллион рублей.

"Задержан второй фигурант - начальник управления УГАДН по Московской области Игорь Суржик. Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказала Иванова. Ранее по этому делу был задержан инспектор территориального подразделения УГАДН Артем Высоцкий.

Уголовное дело было возбуждено по части 6 статьи 290 УК ("Получение взятки") и части 5 статьи 291 УК ("Дача взятки").

По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения УГАДН получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории Москвы и регионов. За деньги сотрудники УГАДН сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали их к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей.

Всего на причастность ко взяточничеству проверяются более 20 человек. В ходе обысков были изъяты 15 пластиковых карт, оформленных на подставных лиц, на которые переводились деньги, а также материалы проверок, прекращенных за денежное вознаграждение, списки организаций, с которых вымогались деньги, и другие документы.