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В региональных управлениях Ространснадзора в рамках уголовного дела о взятках проведено 27 обысков. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

"По версии следствия, должностные лица из числа сотрудников территориального подразделения Центрального управления государственного автодорожного надзора (далее - УГАДН) получили взятку за общее покровительство коммерческим организациям, осуществляющим перевозки на территории города Москвы и субъектов Российской Федерации. За денежные средства сотрудники УГАДН сообщали представителям организаций о планирующихся проверках, а также не привлекали указанных лиц к административной ответственности за допущенные нарушения. Общая сумма денежных средств, полученных в качестве взяток, составила не менее 1,15 миллиона рублей, при этом следствием устанавливаются и другие аналогичные эпизоды преступлений", - говорится в сообщении.

Возбуждены уголовные дела по части 6 статьи 290 и части 5 статьи 291 УК (получение и дача взятки в особо крупном размере).

В среду источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что по подозрению в получении взяток задержаны начальник столичного управления Ространснадзора Игорь Суржик и начальник Южного управления ведомства Игорь Высоцкий.

"Чиновники, подозреваемые в получении взяток, находились в разработке оперативных подразделений ФСБ и МВД в течение нескольких месяцев", - сказал источника. По его словам, подозреваемые занимались поборами с транспортных предприятий, осуществлявших пассажирскими перевозками на маршрутных такси.