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Министерство культуры запускает на своем официальном сайте раздел с каталогом патриотической музыки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора Главного информационно-вычислительного центра ведомства Тимура Алейникова.

"На сайте Министерства культуры в разделе "Открытые данные" будет опубликован каталог, в котором можно искать музыкальные произведения о родине, о людях страны. Мы подготовили это совместно с Фондом Тихона Хренникова, провели анализ первоисточников, собрали сведения", - сказал Алейников. По его словам, сейчас реестр насчитывает 8 тысяч записей.

Кроме того, в будущем в дополнение к каталогу будет реализован спецпроект "Музыка о Родине". "Сейчас на портале Культура.рф ведутся работы над специальным проектом, в рамках которого будут размещены аудиозаписи. Мы договорились с правообладателями, получили права на публикацию композиций", - отметил замдиректора ГВЦ.

Ценность каталога состоит в том, что он познакомит с забытыми "по историческим причинам" произведениями, их авторами и исполнителями, заявил президент Фонда имени Тихона Хренникова Андрей Кокарев. "У нас же были две волны забвения - в 1917 и в 1991 году. То есть музыка, считавшаяся патриотической до революции, после нее, естественно, не исполнялась. В новейшую эпоху то же самое произошло с советской музыкой, признанной воспевающей тоталитарный режим", - пояснил Кокарев. Он отметил, что, несмотря на идеологию, "много произведений было написано искренне".

О работах по созданию реестра пресс-служба Минкульта сообщала еще в августе прошлого года. Тогда предполагалось, что электронный каталог появится в интернете до конца ноября 2015 года.

С помощью реестра патриотической музыки планировалось содействовать "продвижению отечественного и российского музыкального искусства в мировом масштабе", повышать "культурно-образовательный уровень населения" и способствовать "сохранению музыкально-исторического наследия России". В Минкульте считают, что каталог поможет педагогам подготовиться к тематическим занятиям, классным часам и внеклассным мероприятиям. Кроме того, ресурс смогут использовать все желающие послушать песни и музыку патриотической направленности.