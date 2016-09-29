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новость Власти Москвы анонсировали расширение зоны платной парковки

29.09.2016
Максим Ликсутов. Фото пресс-службы правительства Москвы
Максим Ликсутов. Фото пресс-службы правительства Москвы
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Власти столицы в течение ближайшего времени объявят о расширении зоны платной парковки. Как передает ТАСС, об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Сейчас мы работаем над предложениями по расширению зоны платной парковки. Примерно через месяц мы будем знать, в каких местах это целесообразно сделать, и какой тариф там будет действовать. Я думаю, через месяц такая программа у нас появится", - отметил Ликсутов.

Чиновник также добавил, что московские власти не намерены снижать тарифы на парковку в центральной части города. Таким образом, по словам Ликсутова, Департамент транспорта намерен избежать появления так называемого блуждающего трафика, когда автомобилисты колесят по улицам в поисках свободного парковочного места. По словам Ликсутова, на сегодняшний день в городе действуют 67,5 тысячи платных парковочных мест.

Между тем, как стало известно в конце января, платные парковки в Москве оказались убыточными. Всего в столице к январю 2016 года было устроено более 50 000 платных парковочных мест, однако отвечающее за их работу государственное казенное учреждение "Администратор московского парковочного пространства" перечислило городу лишь около 5,8 миллиарда рублей.

Из них объем средств, перечисленный ГКУ АМПП в бюджет Москвы в качестве штрафов за неправильную парковку, составляет 2,86 миллиарда рублей. За услуги эвакуации и хранение своих автомобилей на спецстоянках автомобилисты заплатили 2,96 миллиарда рублей и 99 миллионов рублей соответственно.

Первые участки платной парковки появились в столице в 2012 году. С 26 декабря 2015 года власти Москвы ввели еще 296 таких участков. При этом в Москве регулярно проходят митинги против платных парковок ( Видео ВИДЕО).

Комментарии 1 комментарий | Оставить комментарий Обсудить
29.09.2016
в блоге Блоги
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Петр Шкуматов 16.12.2015
в блоге Депутаты прикоснулись к протесту

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