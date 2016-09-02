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После аннексии Крыма офицеры, учителя и 29 учеников Военно-морского лицея приняли решение о переезде в Одессу. Раньше лицей находился на базе Академии военно-морских сил Украины имени Нахимова в Севастополе. На знаменитом видео марта 2014 года выпускники лицея вместе с курсантами-нахимовцами поют гимн Украины во время поднятия флага РФ.
В Одессе сотрудников лицея и их учеников ждали полуразрушенные здания, отсутствие элементарных условий для проживания и новые испытания. За два года Военно-морской лицей удалось восстановить. В этом году учиться сюда поступило 75 человек со всей Украины, в том числе из оккупированного Крыма, Луганской области, Донецка и Марьинки, которая находится на линии разграничения.
Авторы видеосюжета - Ольга Решетилова и Иван Любыш-Кирдей.
Главком ВМС Украины Игорь Воронченко - сторонник жестких мер. В интервью "Граням" вице-адмирал говорит о последних событиях в Крыму, планах Путина, российском блефе, сотрудничестве Украины с НАТО и о том, как можно было остановить аннексию. Это первое интервью Воронченко в новой должности.
На Украине много спорили о том, нужно ли проводить военный парад в день 25-летия независимости. В итоге парад состоялся. После этого добровольцы, родственники погибших бойцов и военнопленных, переселенцы с оккупированных территорий провели "Шествие непокоренных". Видеорепортаж с Крещатика.
Два года назад Россия начала захват Крыма. Первые дни оккупации - это шок, паника и предательство. Украинские военные на полуострове оказались в заложниках. Противостоять агрессору они не могли. Летчики Сакской бригады морской авиации остались верны присяге и сумели вывести технику из Крыма. ВИДЕО.