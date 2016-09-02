После аннексии Крыма офицеры, учителя и 29 учеников Военно-морского лицея приняли решение о переезде в Одессу. Раньше лицей находился на базе Академии военно-морских сил Украины имени Нахимова в Севастополе. На знаменитом видео марта 2014 года выпускники лицея вместе с курсантами-нахимовцами поют гимн Украины во время поднятия флага РФ.

В Одессе сотрудников лицея и их учеников ждали полуразрушенные здания, отсутствие элементарных условий для проживания и новые испытания. За два года Военно-морской лицей удалось восстановить. В этом году учиться сюда поступило 75 человек со всей Украины, в том числе из оккупированного Крыма, Луганской области, Донецка и Марьинки, которая находится на линии разграничения.

Авторы видеосюжета - Ольга Решетилова и Иван Любыш-Кирдей.