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Командующий Военно-морскими силами ВСУ Игорь Воронченко на момент захвата Крыма занимал должность заместителя командующего ВМС береговой и территориальной обороны. Он отказался от предложения Сергея Шойгу перейти на сторону РФ и был захвачен в плен российским спецназом. С началом боевых действий в Донбассе Воронченко возглавил антитеррористическую операцию в Луганской области.

Петр Порошенко назначил Воронченко командующим флотом, после того как с этой должности со скандалом был смещен адмирал Сергей Гайдук, обвиненный волонтерским сообществом в коррупции, связях с ФСБ и саботаже реформ ВМС, рекомендуемых НАТО. Пока у Воронченко есть кредит доверия, но сможет ли он в короткие сроки восстановить самый немногочисленный и самый разрушенный вид Вооруженных сил Украины?

В связи с обострением ситуации на границе с аннексированным Крымом еще актуальнее вопрос о боеготовности украинских ВМС. С событий в Крыму мы и начали беседу с Игорем Воронченко. Это его первое интервью после назначения.

- На самом деле в Крыму случились внутренние разборки российских силовиков. Может быть, это связано с каналами переправки контрабанды через границу, возможно, дезертиры... Я видел листовки о поиске этих вооруженных людей (участников перестрелки на границе. - Ред.), которые накануне были расклеены в Джанкое, - в российской форме, с российскими опознавательными знаками. Но в Кремле, как обычно, свои внутренние проблемы хотят решить за счет украинского вопроса. Заявления российского президента выходят за рамки здравого смысла, желаемое он выдает за действительность, которая не может быть подтверждена фактами. Судя по всему, это не спланированная акция, а какие-то спонтанные действия российской стороны. Нужно понимать, что Россия будет обострять и нагнетать ситуацию при любых подходящих обстоятельствах. Это как раз и был план Кремля - иметь возможность дестабилизировать ситуацию в Украине в любой удобный момент.

- Угрожают ли эти действия очередной эскалацией войны на территории Украины или, как предполагают некоторые наблюдатели, широкомасштабным наступлением российской армии?

- Полагаю, что нет. Но мы готовы к любому развитию событий. И не только ВМС, но и все Вооруженные силы Украины. Что я вижу. В России скоро выборы в Государственную думу, через полтора года выборы президента. Рейтинг Путина не повышается. Ему нужны новые победы. Поэтому он будет нагнетать и держать нас в тонусе. Это будет происходить до тех пор, пока мировая общественность не перейдет к конкретным решительным действиям: отключение России от системы SWIFT, понижение цены барреля нефти до 20 долларов...

- Только что появилась новость о снятии Сергея Иванова с должности главы кремлевской администрации (разговор состоялся 12 августа. - Ред.).

- Иванов, Чемезов... Это "лагерь войны" в окружении Путина. Интересный поворот. Предполагаю, что это подготовка к 2017-18 годам. Не исключаю, что Путин готовит Иванова в преемники. Иванов слишком близок к Путину, чтобы просто так его убирать. Скорее всего его уведут в тень, обелят, а потом представят избирателям.





"Задача Москвы - окружить нас со всех сторон"

"Россия блефует"

"Арест Константинова спас бы Крым"

"Бить саботажников в пух и прах"

- Это беспрецедентный рэкет на государственном уровне. Надо было, конечно, высадить туда десант, надо было их отстаивать... Но в то время не было достаточно сил, чтобы это сделать.- Сейчас другое дело. Если бы перекрыть этот газ, который используется в Крыму, это очень многое дало бы Украине. И блокаду надо было делать с самого начала.- Я согласен. Мяч постоянно на нашей половине поля. Мы никогда не бьем по рукам и не идем вперед, чтоб заставить их ошибаться и реагировать на наши вызовы.- Сейчас, думаю, внимание Путина переключится на Молдову. Задача Москвы - окружить Украину со всех сторон. С Белоруссией уже все понятно. Лукашенко - и вашим, и нашим. А такие игры заканчиваются плохо. Если он допустит проход российских войск через Беларусь, ему это сильно икнется. Пугать народ только одной фразой "вы что, хотите Майдан?"... Я не пожелаю ни одной стране, чтоб там проливалась кровь, но авторитарным режимам всегда приходит печальный конец.Но незанятой точкой все-таки остается Молдова. Там скоро выборы. В Приднестровье находится российский контингент в полторы тысячи военнослужащих.- Летают туда самолеты под видом гражданских. Проводят ротации в гражданской форме одежды. Имея 800 метров Дуная, они могут свободно заходить в устье и вести разгрузку техники. Но на этот коварный план россиян у нас уже есть свои ответы.- В последнее время произошло политическое сближение Украины и Турции. Визиты, встречи на разных уровнях... Недавно к нам в Одессу приезжал командующий Военно-морскими силами Турции.Доминирующей в черноморском регионе, конечно, была Турция. Черноморский флот РФ даже близко нельзя было сравнить с турецким, пока не был аннексирован Крым и Россия не перебросила "Бастионы", "Балы", "Буяны" (ракетные комплексы. - Ред.) и новые фрегаты с лодками... Хотя это тоже своего рода блеф. А есть ли эти "Калибры" на этих кораблях? Ракета "Калибр" стоит очень дорого. Я не верю, что у россиян есть боекомплект на всех судах.- Это пыль в глаза. Нет у них такого потенциала, как хочет показать Путин. Да, пока у нас нет средств, чтобы определить точность стрельбы "Калибрами". Но у наших заокеанских друзей такие средства есть. И я уверен, что они проследили, куда попала каждая из 43 ракет. Одному высокопоставленному лицу я задал прямой вопрос: "Скажите, они попали?". Ответ был: "Часть упала в Иране".- В стране, где идет война и расставлены акценты, кто агрессор, кто потерпевший, а кто партнер, малейшие попытки протестовать и блокировать такие мероприятия должны жестко пресекаться вплоть до уголовной ответственности. Крым научил. Луганская область меня научила. И если мы зашли в Бессарабию, то мы ее уже не отдадим. А если у кого-то там есть мысли встречать зеленых человечков - на шлюпку и в Крым!Во время Sea Breeze были охвачены все фазы, 25 кораблей, среди которых и фрегат, и эсминец, и большой десантный корабль. Был задействован авиационный компонент - 23 самолета и вертолета, высадка десанта. Проводилась высадка морпехов в трех милях от берега. Было проведено слаживание тактических групп кораблей. Но самое главное - это работа многонационального штаба по одним стандартам. Накануне наши офицеры прошли курсовую подготовку по стандартам НАТО и уже с учетом этой подготовки работали в совместном штабе.По результатам Sea Breeze могу сказать, что между Украиной и НАТО полное взаимопонимание. Еще рано говорить о стопроцентной совместимости, но "Сагайдачный" (фрегат "Гетман Сагайдачный". - Ред.) вместе с вертолетом получил оценку второго уровня, что означает, что он уже работает по стандартам НАТО. Украинские ВМС могут действовать в составе натовских группировок и могут быть внесены в состав сил и средств НАТО по выполнению задач.- Да, и я считаю, что кампанию, которую развязал Путин против Украины, можно было остановить еще в Крыму. У нас было ограниченное время для принятия решений, но оно было. Мне казалось, что все должно быстро закончиться, как в Грузии: зашли - вышли. Существуют же международные институты безопасности: ООН, ОБСЕ, блоки, международные договоры и Будапештский меморандум, который гарантировал Украине территориальную целостность. Скорее всего присутствовали внешние факторы влияния на тогдашнее руководство. И в итоге непредсказуемый товарищ из Кремля сделал то, что сделал.- Мир не был готов к тому, что один безумец с больными амбициями может наплевать на весь устоявшийся порядок. Ему это удалось в Грузии, в других грязных играх, это ничему не научило Запад, и Путин пошел до конца. Может, если бы мы начали стрелять в Крыму, он бы отступил. Не знаю, говорят, на тот случай, если бы Украина начала оказывать сопротивление, россияне предусмотрели эвакуацию семей военнослужащих Черноморского флота РФ и внезапный эвакуационный канал военной группировки.Мы не были готовы к нападению. Управление было нарушено. А самое главное - разрушена система управления. Я дал команду батальону морской пехоты выходить на Перекопск, а комбат докладывает: я вырваться не могу, потому что вокруг части уже второе кольцо блокады, минные шлагбаумы, замечены лежки снайперов, выдвинуты "грады". Уже было поздно.Никто не ожидал, что сдастся руководство Военно-морских сил. Тот же Березовский (Денис Березовский, командующий ВМС Украины, перешедший на сторону врага. - Ред.), те же перепуганные Шакура, Елисеев (вице-адмирал Сергей Елисеев и контр-адмирал Дмитрий Шакура, также перешедшие на сторону РФ. - Ред.)...- Все были растеряны. А для России это не были внезапные решения. Агрессия против Украины готовилась не один и не два года. Первой репетицией захвата Крыма были события вокруг косы Тузла в 2003 году. Я тогда был командиром полка, и все это происходило на моих глазах. У меня тогда дислоцировалась группировка, которая должна была выдвинуться в случае обострения обстановки. Тогда нас спас реактивный дивизион, выдвинутый на огневые позиции. Один залп - и строительство бы закончилось. Но что интересно, сразу после Тузлы наш полк сократили, ушли и реактивный дивизион, и танковый батальон.- Если бы мне вернуть время на 7 часов утра 27 февраля 2014 года, я бы сделал один ход, который мог Крым спасти. Я бы арестовал Константинова (Владимир Константинов - председатель Верховного совета Крыма на момент аннексии. - Ред.). Если бы я знал... Арестовал бы Константинова, его замов, не пустил бы Верховный совет в здание парламента. Сделали бы это - они бы не смогли провести фейковый референдум. Ельцин в 1993 году расстрелял свой парламент, вот так же надо было расстреливать крымский. Зная, что там одни террористы, почему бы не взорвать это здание? А знаете, что еще интересно? В октябре-ноябре 2013 года проводились учения СБУ с привлечением всех силовых структур по деблокации крымского парламента.- Я знаю, что наши корабли стоят в отдельной бухте, где написано "техника иностранного государства". По береговой компоненте вернули один батальон БТРов, один танковый батальон и автомобильную технику, которая им была не нужна. Все хорошее они оставили себе. Это два комплекта БТР-80, два батальона БМП и всю артиллерию.Артиллерия и броня скорее всего используются в Донбассе. В мае 2014 года я видел у сепаратистов автомат, который числился в первом батальоне морской пехоты. Это легко проверяется, есть номерной учет. В 2014 году россияне специально начали заводить на Донбасс танки Т-64БМ, которые стоят только на вооружении украинской армии (в российской - Т-72, Т-90 разных модификаций). Якобы "ополченцы" захватили их у украинской армии. Да, не скрою, были единичные захваты во время боев. Но первые зашедшие Т-64 проходили через российский Донецк, находящийся напротив Изварино. Я это знаю, потому что у меня была огромнейшая сеть информаторов и мне докладывали о прохождении каждой единицы техники. Откуда были эти танки? С базы хранения на Алтае. Есть даже снимки погрузки Т-64 на "Русланы". Я вообще даже не представляю, в какую копейку России обходится содержание этой чмоты в Донецкой и Луганской областях, уже не говоря о стоимости присутствия профессиональной российской армии.- Оценку предыдущему командованию я давать не могу. Это будет некорректно. Да, были прорехи. Но потенциал ВМС остался. А то, что были неправильные взгляды на развитие флота... Сейчас, насколько я знаю, старый коллектив соглашается с новыми требованиями. Когда я только пришел, было сопротивление. Но пока я командую, я никому не позволю впустую расходовать ресурсный потенциал, который нам дает государство.Я встречался с волонтерами. Были разношерстные вопросы. Очень остро на сегодняшний день стоит проблема социального характера, особенно что касается обеспечения жильем, дислокации частей, вышедших из Крыма. Стучимся во все двери по поводу повышения потенциала корабельного состава.Если Украину отрезать от моря, страна потеряет статус транзитной. И тогда можно будет направо-налево кромсать и центр, и запад Украины. Все эти вопросы мне задавали наши партнеры из США, из Великобритании: а вы считали, сколько вы потеряете, если будут нарушены морские коммуникации? Морские коммуникации нужно охранять. Нельзя позволить агрессору хозяйничать в Черном море. Мы рассматриваем привлечение всех возможных средств, какие только можно изготовить на собственных производительных мощностях. И, честно говоря, если военные понимают необходимость, то от гражданских руководителей иногда бывает такое сопротивление... Сейчас военное время. У нас идет война. Каждое промедление, затяжка в ремонте вооружения, каждая неправильно потраченная гривна - это преступление. Например, десантный катер "Сватово" ремонтируется уже на протяжении года. Деньги выплачены. Я приехал - работа кипит, сварочные аппараты сверкают. Как только я уехал, все свернули. Я директору сказал: "В следующий раз приеду с батальоном морской пехоты и выгоню тебя с завода".Да, меня поставили на эту должность с надеждой, что я разобью всех в пух и прах. И я буду бить по саботажным местам.- Реформа уже идет. В мае-июне у меня и других офицеров командования состоялось две встречи с экспертами НАТО. Мы пришли к единому пониманию по всем моментам. Это разделение функций подготовки войск и управления, передача полномочий нижестоящим командованиям и так далее.- Что касается корабельного состава. Уже сейчас готовится постановление Кабинета министров по списанию всего ненужного хлама, который висит на балансе ВМС. У нас очень много кораблей и судов, которые просто стоят и вытягивают на себя ресурсы. Также есть политическое решение о демилитаризации недостроенного крейсера "Украина", который пойдет на запчасти другим судам. К сожалению, вовремя этот крейсер не продали, а теперь он стоит и только тянет деньги. Нам нужны малые катера прибрежной зоны, способные сдерживать выходы группировок в северо-западной части Черного моря.- Да.- Вообще этот вопрос поднимался, еще когда прописывалась программа развития ВСУ на 2006-2011 годы. Штабы командований должны были остаться на местах, а командующие должны были находиться в Киеве возле министра обороны и начальника Генерального штаба - там, где решаются вопросы развития Вооруженных сил.