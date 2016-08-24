Украинское общество за недели бурных дискуссий в преддверии праздника так и не пришло к консенсусу: нужно ли проводить военный парад по случаю 25-летия независимости.

Парад провели. Добровольцы, родственники погибших бойцов и военнопленных, переселенцы с оккупированных территорий уже после официальных мероприятий устроили "Ходу нескорених" (Шествие непокоренных) - прошли по Крещатику и почтили память героев Небесной сотни на месте расстрела активистов Майдана.

Видео Максимилиана Ильченко: