Зарегистрироваться | Войти через:
Украинское общество за недели бурных дискуссий в преддверии праздника так и не пришло к консенсусу: нужно ли проводить военный парад по случаю 25-летия независимости.
Парад провели. Добровольцы, родственники погибших бойцов и военнопленных, переселенцы с оккупированных территорий уже после официальных мероприятий устроили "Ходу нескорених" (Шествие непокоренных) - прошли по Крещатику и почтили память героев Небесной сотни на месте расстрела активистов Майдана.
Главком ВМС Украины Игорь Воронченко - сторонник жестких мер. В интервью "Граням" вице-адмирал говорит о последних событиях в Крыму, планах Путина, российском блефе, сотрудничестве Украины с НАТО и о том, как можно было остановить аннексию. Это первое интервью Воронченко в новой должности.
Минский переговорный процесс буксует по всем направлениям, в том числе в вопросе обмена военнопленных. В украинском списке 120 фамилий, первыми в нем значатся спецназовцы Александр Кореньков и Сергей Глондар, взятые в плен в феврале прошлого года под Дебальцевом. Их жены уже никому не верят. ВИДЕО.
Война в Донбассе не остановлена. В последние дни в украинских городах хоронили погибших военных. Сотни киевлян пришли на Аллею Героев Небесной Сотни, чтобы проститься с Маугли - молодым комбатом 72-й бригады Андреем Жуком. Вместе со своими бойцами он попал в засаду под Волновахой и принял огонь на себя. ВИДЕО.
Инженер из Житомирской области Сергей Бабский пошел на войну добровольцем два года назад. Его взвод попал в засаду, Бабского вытащили из горящего БТР с сильнейшими ожогами. После долгого лечения он вернулся к активной жизни. Украинское общество глазами воевавшего в Донбассе. ВИДЕО.
Через два года после победы Революции достоинства ее участники рассказывают о том, что делали тогда и чем заняты теперь, о надеждах и уроках, о задачах, стоящих перед страной. Мы поговорили с киевскими и донецкими волонтерами, украинскими интеллектуалами, а также с несколькими россиянами, чью жизнь навсегда изменил Майдан.