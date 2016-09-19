О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror705.graniru.info/tags/torture/m.254676.html
Также: Пытки, Полиция, Криминал, Право, Ксенофобия, Ближний Восток, Здоровье, Происшествия, Общество, Мир, Политика

новость КППП расследует пытки москвичей Рагимовых собровцами

19.09.2016
Мурад Рагимов после пыток собровцами. Источник: pytkam.net
Мурад Рагимов после пыток собровцами. Источник: pytkam.net
Реклама

Комитет по предотвращению пыток начал общественное расследование по факту издевательств собровцев над москвичами Мурадом Рагимовым и его отцом Фируддином Рагимовым. Об этом сообщается на сайте организации.

30 августа в 6:15-6:20 утра в квартиру москвичей позвонили. Мурад Рагимов, студент Медуниверситета им. Пирогова, встал с постели в одних трусах и подошел к двери. Визитеры представились полицейскими и потребовали открыть дверь.

Рагимов открыл дверь и сразу же получил удар кулаком в лицо, после чего упал на пол. В квартиру вломились около 20 силовиков в черной форме и бронежилетах с нашивками "СОБР"; все они были в масках. Вместе с собровцами к Рагимовым явились кинологи, а также оперативники угрозыска и ЦПЭ.

Силовики принялись избивать лежащего Рагимова, а затем, надев наручники, оттащили в кухню и начали пытать. В пытках участвовали примерно 15 собровцев; еще пятеро в это же время избивали в другой комнате отца студента.

Издевательства продолжались около трех с половиной часов. От Рагимова-младшего силовики требовали сознаться в поездках в Сирию и рассказать, где он прячет боеприпасы. Студент уверял, что к войне в Сирии никакого отношения не имеет.

Мать и сестры студента наблюдали за пытками через застекленную дверь кухни. Собровцы отломали от обеденного стола хозяев ножку и начали избивать ею Рагимова. Кроме того, они наносили молодому человеку удары по всему телу руками и ногами и били его током из электрошокеров. Также о голову Рагимова разбили хрустальную конфетницу. Несколько раз студента душили пакетом. Когда Рагимов терял сознание, его обливали водой и били током.

Один из собровцев воткнул студенту нож в стопу левой ноги. От боли молодой человек в очередной раз потерял сознание.

Рагимов, продолжая настаивать на своей невиновности, просил провести допрос на полиграфе. В ответ на это собровцы демонстрировали электрошокер и заявляли: "Вот твой полиграф!" После этого они вновь принимались избивать студента.

Пока несколько силовиков пытали Рагимова, другие собровцы, находившиеся в кухне, без спросу ели мороженое из холодильника хозяев.

В ответ на мольбы женщин прекратить избиение визитеры заявляли, что не бьют Рагимова, а "целуют". Их забавляло, что после ударов у молодого человека распухли губы.

В итоге Фируддину Рагимову никаких претензий предъявлять не стали, а Мурада Рагимова задержали. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии. Студент заключен в столичный СИЗО-3 "Пресня". Как утверждается, наркотики обнаружили в кармане его брюк. Между тем брюки Рагимову, когда его увозили, передала сестра. Она достала его из шкафа, где перед этим кинологи ничего подозрительного не обнаружили.

Как заметила юрист московского отделения КППП Анастасия Гарина, заявление, поданное сестрой пострадавшего Гюнай Рагимовой, подтверждается не только сообщениями матери и другой сестры студента, но и свидетельствами соседей. Они рассказали, что слышали крики избиваемых.

Оставить комментарий Обсудить
19.09.2016
новость Новости по теме
15.09.2016 Суд о халифате в КБР: мать убитого силовиками фигуранта требует его реабилитации →
09.09.2016 Правозащитники: "Украинские диверсанты" давали показания под пытками →
15.08.2016 Жительница Назрани Чемурзиева получила 8 лет по обвинению в пособничестве моджахедам →
14.08.2016 Ганнушкина: Чеченский проповедник Тутаев подвергся пыткам →
14.07.2016 Адвокату майдановца-политзека Коломийца не выдают текст приговора →
13.07.2016 Дело имама Магомеднаби Сильдинского передано в суд →
13.07.2016 В Уфе полицейским, осужденным за пытки, заменили условные сроки реальными →
11.07.2016 Адвокат потребовал вернуть дело сочинского рабочего Демерчяна в прокуратуру →
19.06.2016 Фигурант дела об атаке на Нальчик Каширгов умер в колонии →
11.06.2016 В Бурятии возбуждено уголовное дело об убийстве подростка в полиции →
09.06.2016 Правозащитники обнаружили во Владикавказе пыточную тюрьму →
12.04.2016 В СИЗО Нальчика заключенные объявили голодовку и требуют отставки двоих тюремщиков →
23.03.2016 В Москве из окна управления полиции выпал задержанный оперативниками ЦПЭ →
Фото и Видео
24997
Play own
Поминки вместо корпоратива
24567
Play own
Приговор избитому зэку
23897
Play own
Показания Олега Сенцова в суде
23400
Play own
Пытки станут нормой
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Касьянов: Я не пойду в президенты
Михаил Касьянов скрывается от нодовцев. Нижний Новгород, 12.02.2016. Кадр НТВ
статья Ночной позор: выборы в телевизоре
Владимир Соловьев
статья Выборы на войне
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Спасибо от Путина и Сталина
383
новость Стычки у посольства в Киеве: ВИДЕО
Протест у российского посольства в Киеве, 18.09.2016. Кадр видео
РЕКЛАМА
Loading...
новость Итоги выборов
На избирательном участке. Фото: tulapressa.ru
новость "Войну" повязали в Праге
Воротников, Сокол и Каспер Ненаглядный. Фото: free-voina.org
новость Носику запросили два года колонии
Антон Носик. Фото Ники Максимюк
статья Деньги Захарченко и дача Медведева
Виталий Портников
новость День грязных выборов
Вброс бюллетеней на участке № 1958 в Ростове-на-Дону. Кадр видео с youtube-канала "Карта нарушений"
новость Песков: Явка выше, чем в Европе
Дмитрий Песков. Кадр интервью телеканалу "Россия-24"
новость В России появится МГБ
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость Новый куратор Госдумы у Путина
Сергей Смирнов. Фото: fadm.gov.ru
новость Регионы испугались перемен
Глава ЦИК Элла Памфилова. Фото: pnp.ru
новость Крымские татары бойкотируют выборы
На избирательном участке в Севастополе. Фото: krymr.com
в блоге Эффект дачи Медведева
383
статья Предвыборный страх
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Резервный фонд иссякает
Минфин России. Фото: minfin.ru
новость Памфилова грозит карусельщикам
Опознавательный знак в паспорте карусельщика, Барнаул. Фото: kartanarusheniy.org
новость Аксенов: Народ раздражен
Сергей Аксенов. Фото: joinfo.ua