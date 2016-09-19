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Комитет по предотвращению пыток начал общественное расследование по факту издевательств собровцев над москвичами Мурадом Рагимовым и его отцом Фируддином Рагимовым. Об этом сообщается на сайте организации.

30 августа в 6:15-6:20 утра в квартиру москвичей позвонили. Мурад Рагимов, студент Медуниверситета им. Пирогова, встал с постели в одних трусах и подошел к двери. Визитеры представились полицейскими и потребовали открыть дверь.

Рагимов открыл дверь и сразу же получил удар кулаком в лицо, после чего упал на пол. В квартиру вломились около 20 силовиков в черной форме и бронежилетах с нашивками "СОБР"; все они были в масках. Вместе с собровцами к Рагимовым явились кинологи, а также оперативники угрозыска и ЦПЭ.

Силовики принялись избивать лежащего Рагимова, а затем, надев наручники, оттащили в кухню и начали пытать. В пытках участвовали примерно 15 собровцев; еще пятеро в это же время избивали в другой комнате отца студента.

Издевательства продолжались около трех с половиной часов. От Рагимова-младшего силовики требовали сознаться в поездках в Сирию и рассказать, где он прячет боеприпасы. Студент уверял, что к войне в Сирии никакого отношения не имеет.

Мать и сестры студента наблюдали за пытками через застекленную дверь кухни. Собровцы отломали от обеденного стола хозяев ножку и начали избивать ею Рагимова. Кроме того, они наносили молодому человеку удары по всему телу руками и ногами и били его током из электрошокеров. Также о голову Рагимова разбили хрустальную конфетницу. Несколько раз студента душили пакетом. Когда Рагимов терял сознание, его обливали водой и били током.

Один из собровцев воткнул студенту нож в стопу левой ноги. От боли молодой человек в очередной раз потерял сознание.

Рагимов, продолжая настаивать на своей невиновности, просил провести допрос на полиграфе. В ответ на это собровцы демонстрировали электрошокер и заявляли: "Вот твой полиграф!" После этого они вновь принимались избивать студента.

Пока несколько силовиков пытали Рагимова, другие собровцы, находившиеся в кухне, без спросу ели мороженое из холодильника хозяев.

В ответ на мольбы женщин прекратить избиение визитеры заявляли, что не бьют Рагимова, а "целуют". Их забавляло, что после ударов у молодого человека распухли губы.

В итоге Фируддину Рагимову никаких претензий предъявлять не стали, а Мурада Рагимова задержали. Ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 228 УК (незаконное хранение наркотиков в крупном размере), предусматривающей от 3 до 10 лет колонии. Студент заключен в столичный СИЗО-3 "Пресня". Как утверждается, наркотики обнаружили в кармане его брюк. Между тем брюки Рагимову, когда его увозили, передала сестра. Она достала его из шкафа, где перед этим кинологи ничего подозрительного не обнаружили.

Как заметила юрист московского отделения КППП Анастасия Гарина, заявление, поданное сестрой пострадавшего Гюнай Рагимовой, подтверждается не только сообщениями матери и другой сестры студента, но и свидетельствами соседей. Они рассказали, что слышали крики избиваемых.