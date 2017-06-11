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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Политзек Закриев пойман в Поволжье после побега

11.06.2017
Шамиль Закриев. Фото из ориентировки
Шамиль Закриев. Фото из ориентировки
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Политзек Шамиль Закриев, сбежавший с участка колонии-поселения на территории ЛИУ-3 в поселке Пруды Краснобаковского района Нижегородской области, задержан инспекторами ДПС и возвращен отбывать срок. Об этом в субботу сообщил НН.Ру.

По информации "Криминальной хроники", 40-летний Закриев сбежал 9 июня около 4 часов утра. В ЛИУ-3, писала "Коза", он был доставлен из СИЗО-1 в Ярославле 20 марта нынешнего года.

На сайте регионального УФСИН заявляется, что по факту инцидента проводится проверка, по итогам которой тюремщиков, допустивших побег, привлекут к дисциплинарной ответственности. Какие санкции применены к самому Закриеву, главк не уточняет. Также не сообщается, будет ли против политзека открыто дело за побег. Часть 1 статьи 313 УК (побег из места лишения свободы) предусматривает до четырех лет колонии.

Закриев - уроженец аула Гойты Урус-Мартановского района Чечни. Он был задержан 19 июня прошлого года. 13 декабря Московский окружной военный суд приговорил Закриева к трем годам колонии-поселения по части 1 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды; три эпизода), части 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму или его публичное оправдание; два эпизода) и части 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через СМИ или интернет). В ориентировке, которую опубликовала "Коза", вместо статьи 205.2 указана статья 205 (теракт). Однако по обвинению в теракте таких небольших сроков и сравнительно мягкого режима не назначают. Кроме того, в этой ориентировке Закриев не характеризуется как опасный преступник. В публикации НН.Ру речь идет именно о статье 205.2.

Что стало поводом к возбуждению дела против Закриева и признал ли вину он сам, "Граням" выяснить не удалось. На сайте МОВСа указана лишь дата поступления дела в суд - 31 октября. Можно предположить, что, поскольку решение было вынесено полтора месяца спустя, Закриева судили в общем порядке. Как следует из картотеки Верховного суда, приговор не обжаловался.

До задержания политзек, видимо, проживал центральных или смежных с ними регионах России. Если бы он жил в Чечне, его дело рассматривал бы Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Еще вероятнее, что Закриеву вовсе не стали бы вменять "террористическую" статью 205.2, а осудили бы в самой Чечне лишь по обвинениям в экстремизме.

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11.06.2017
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