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новость Полковника запаса Беляева приговорили к 12 годам колонии за госизмену

27.10.2016
Мосгорсуд. Фото: neva.today
Мосгорсуд. Фото: neva.today
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Мосгорсуд приговорил к 12 годам строгого режима полковника запаса Андрея Беляева, признанного виновным в госизмене (статья 275 УК). Как передает РБК, суд также назначил осужденному один год ограничения свободы - после отбытия основного срока он должен будет еще год регулярно отмечаться в специализированных органах.

Беляев лишен звания, а его автомобиль Mitsubishi изъят в пользу государства.

Дело Беляева рассматривалось в закрытом режиме, так как в нем содержатся материалы с грифом "секретно". Приговор суд огласил также в сокращенном виде. В присутствии журналистов были зачитаны только вводная и регулятивная части решения. Из материалов дела известно лишь то, что до ареста обвиняемый имел вид на жительство в Швеции.

Беляева в октябре 2015 года арестовал Лефортовский суд Москвы. Полковник запаса стал двадцатым фигурантом дел о государственной измене, о котором узнали СМИ в 2015 году.

До него было известно о привлечении к ответственности по статье "государственная измена" жительницы Смоленской области Светланы Давыдовой (ее дело было прекращено), диспетчера сочинского аэропорта Петра Парапулова, гражданина России и Литвы Евгения Матайтиса, бывшего сотрудника Московского патриархата Евгения Петрина, уроженцев юга России Нахатакяна и Кесяна, преподавателя МГТУ им. Баумана Владимира Лапыгина.

Российские суды вынесли обвинительные приговоры в отношении бывшего военного Владислава Никольского (приговорен к девяти годам колонии), радиоинженера Геннадия Кравцова (девять лет колонии), бывшего полицейского Романа Ушакова (15 лет колонии), физика Валерия Селянина (15 лет колонии), ученого Максима Людомирского (девять лет колонии), бывшего сотрудника МВД Евгения Чистова (13 лет колонии), Виктора Шура (12 лет колонии). Также к длительным срокам были приговорены пятеро военных моряков: Дмитрий Иванов, Захарий Агапишвили, Сергей Данильченко, Леван Чарквиани и Константин Яшин.

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27.10.2016

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