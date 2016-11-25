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35-летний Хайсер Джемилов, сын национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева, освобожден из ИК-10 общего режима в Астрахани по отбытии срока. Об этом сообщает "Кавказский узел".

Как пояснил адвокат бывшего заключенного Николай Полозов, срок Джемилова истекал в субботу, однако часть 2 статьи 173 российского УИК (прекращение отбывания наказания и порядок освобождения) устанавливает, что, "если срок наказания оканчивается в выходной или праздничный день, осужденный освобождается от отбывания наказания в предвыходной или предпраздничный день".

Кроме Полозова у ворот колонии освободившегося встречали мать Сафинар Джемилева, жена Решиде Джемилова, а также консулы Украины.

Как ранее передавали "Крым.Реалии" со ссылкой на Сафинар Джемилеву, родные намереваются отправить бывшего заключенного в Киев, поскольку опасаются, что дома в аннексированном Бахчисарае он вновь может подвергнуться репрессиям.

15 сентября судья Советского райсуда Астрахани Ирина Омарова по иску начальника ИК-10 подполковника Владимира Ермакова поместила Джемилова на три года после освобождения под административный надзор. Ему в частности запрещено выезжать за пределы Крыма и находиться вне дома с 22 до 6 часов. Полозов о разбирательстве уведомлен не был.

Однако 2 ноября коллегия Астраханского облсуда в составе Геннадия Баранова (председательствующий), Ольги Сорокиной (судья-докладчик) и Александра Степина по представлению прокуратуры отменила решение Омаровой как незаконное. Джемилов является гражданином Украины, и российские власти это признают. Между тем для иностранных граждан такая мера, как административный надзор, не предусмотрена.

Таким образом, законных препятствий для выезда бывшего заключенного в Киев нет.

Последние 10 дней срока Джемилов находился в ШИЗО. Как рассказал Полозов, всего за год с небольшим, проведенный в ИК-10, на его клиента наложили 24 взыскания, большинство из которых заключались в отправке в штрафной изолятор. "Всего он провел больше 250 дней в изоляции внутри колонии. Это нарушение закона, так как в календарный год больше полугода быть в изоляторе нельзя", - подчеркнул адвокат.

В декабре прошлого года Полозов сообщал, что его доверитель находится в помещении камерного типа - внутренней тюрьме колонии.

27 мая 2013 года Джемилов из окна своего дома в Бахчисарае застрелил друга семьи - 44-летнего Февзи Эдемова. Киевский райсуд Симферополя арестовал подозреваемого, однако позже Апелляционный суд Киева его освободил. В ходе разбирательства Джемилов признал, что выстрелил в Эдемова, однако настаивал, что сделал это по неосторожности.

По словам Мустафы Джемилева, в конце 2000-х годов его сын лечился в психиатрической клинике.

После захвата Крыма Россией оккупационные власти арестовали Хайсера Джемилова. Крымскотатарский лидер отмечал, что Владимир Путин во время их телефонной беседы в марте 2014 года шантажировал его судьбой сына. ЕСПЧ обязал Россию освободить арестованного, однако это постановление было проигнорировано.

Процесс Джемилова шел в Краснодарском крайсуде с марта 2015 года. 27 мая Полозов заявил ходатайство о прекращении разбирательства, представив вступивший в силу приговор к 3 годам 8 месяцам колонии, вынесенный по этому же делу 10 апреля Днепровским райсудом Киева. Однако судья Владимир Кобзев в прекращении дела отказал. Свое решение он объяснил тем, что судил Джемилова не российский суд. Между тем из части 3 статьи 12 российского УК следует, что наличие приговора, вынесенного на Украине, является достаточным основанием для прекращения уголовного преследования подсудимого в России.

В обвинительном заключении Джемилову вменялись пункт "и" части 2 статьи 105 (убийство из хулиганских побуждений), часть 1 статьи 226 (хищение оружия и боеприпасов) и часть 1 статьи 222 российского УК (незаконное хранение оружия). По первому из этих обвинений сыну крымскотатарского лидера грозил срок вплоть до пожизненного.

Однако присяжные, с участием которых рассматривалось дело, признали подсудимого невиновным в умышленном убийстве, и Кобзев был вынужден переквалифицировать соответствующее обвинение на часть 1 статьи 109 российского УК (причинение смерти по неосторожности). 10 июня он приговорил Джемилова к пяти годам общего режима.

Полозов обжаловал приговор, и 2 сентября 2015-го коллегия Верховного суда снизила осужденному срок до трех с половиной лет. Преследование Джемилова по 109-й статье было прекращено за истечением срока давности, а сроки по 226-й и 222-й статьям апелляционная инстанция уменьшила.

В колонии Джемилов дважды подавал на УДО, однако оба раза получал отказ.

В январе нынешнего года стало известно, что Россия отказалась экстрадировать заключенного на Украину для отбытия срока.