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Советский районный суд Астрахани отказал в удовлетворении ходатайства об УДО в отношении Хайсера Джемилова, сына национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева. Об этом сообщает адвокат осужденного Николай Полозов..

"Это не стало неожиданностью. Буду обжаловать", - написал Полозов.

Кроме того, адвокат сообщил, что 15 сентября судья того же суда Ирина Омарова по иску начальника ИК-10, где отбывает наказание осужденный, постановила поместить Джемилева под административный надзор сроком на три года после его освобождения 26 ноября. Ему запрещено выезжать за пределы Крыма, находиться вне дома с 22 до 6 часов, посещать места проведения массовых мероприятий, а также вокзалы, аэропорты, развлекательные комплексы и питейные заведения.

"Нет никаких сомнений, что власти РФ этим запретом планируют удерживать и дальше гражданина Украины на территории РФ и контролируемых территориях, для оказания через него дальнейшего давления на его отца", - отметил Полозов.

27 мая 2013 года Джемилов из окна своего дома в Бахчисарае застрелил друга семьи - 44-летнего Февзи Эдемова. Киевский райсуд Симферополя арестовал подозреваемого, однако позже Апелляционный суд Киева его освободил. В ходе разбирательства Джемилов признал, что выстрелил в Эдемова, однако настаивал, что сделал это по неосторожности.

По словам Мустафы Джемилева, в конце 2000-х годов его сын лечился в психиатрической клинике.

После захвата Крыма Россией оккупационные власти арестовали Хайсера Джемилова. Крымскотатарский лидер отмечал, что Владимир Путин во время их беседы в марте 2014 года шантажировал его судьбой сына. ЕСПЧ обязал Россию освободить арестованного, однако это постановление было проигнорировано.

Процесс Джемилова шел в Краснодарском крайсуде с марта 2015 года. 27 мая Полозов заявил ходатайство о прекращении разбирательства, представив вступивший в силу приговор к 3 годам 8 месяцам колонии, вынесенный по этому же делу 10 апреля Днепровским райсудом Киева. Однако судья Владимир Кобзев в прекращении дела отказал. Свое решение он объяснил тем, что судил Джемилова не российский суд. Между тем из части 3 статьи 12 российского УК следует, что наличие приговора, вынесенного на Украине, является достаточным основанием для прекращения уголовного преследования подсудимого в России.

В обвинительном заключении Джемилову вменялись пункт "и" части 2 статьи 105 УК России (убийство из хулиганских побуждений), часть 1 статьи 226 (хищение оружия и боеприпасов) и часть 1 статьи 222 российского УК (незаконное хранение оружия). По первому из этих обвинений сыну крымскотатарского лидера грозил срок вплоть до пожизненного.

Однако присяжные, с участием которых рассматривалось дело, сняли с подсудимого обвинение в умышленном убийстве, и Кобзев был вынужден переквалифицировать его на часть 1 статьи 109 российского УК (причинение смерти по неосторожности). 10 июня он приговорил Джемилова к пяти годам общего режима.

Полозов обжаловал приговор, и 2 сентября коллегия Верховного суда снизила осужденному срок до трех с половиной лет. Преследование Джемилова по 109-й статье было прекращено за истечением срока давности, а сроки по 226-й и 222-й статьям апелляционная инстанция уменьшила.

В феврале суд отказал Джемилову в УДО. 28 апреля Астраханский облсуд подтвердил это решение.