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Также: Полиция, Ксенофобия, Общество

новость У торгового центра "Москва" полицейские задержали около 10 мигрантов

21.09.2017
Задержания у ТЦ "Москва". Кадр "Дождя"
Задержания у ТЦ "Москва". Кадр "Дождя"
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В Москве возле торгового центра в Люблине сотрудники ОМОНа задержали около 10 человек, сообщает "Дождь". Там собрались мигранты в связи с случившимся накануне избиением охранниками грузчика из Таджикистана.

На опубликованной телеканалом видеозаписи сотрудники ОМОНа в шлемах и бронежилетах с дубинками в руках подводят задержанных к автобусу, обыскивают и сажают внутрь. После начала задержаний собравшиеся у торгового центра "Москва" разбежались.

В полиции опровергли сообщения о том, что у торгового центра началась драка. "Драки у ТЦ "Москва" не было, оперативная обстановка под контролем, - сообщил Интерфаксу сотрудник пресс-службы столичного главка МВД. - "В настоящий момент проводятся профилактические мероприятия".

Как пояснил осведомленный источник агентства, сотрудники полиции проводят проверку сотрудников торгового центра на предмет соблюдения миграционного и трудового законодательства. Он не уточнил, есть ли в результате проверки задержанные.

В среду днем охранники центра избили до потери сознания 27-летнего грузчика из Таджикистана Навруза Зикирова и бросили его на свалке за территорией ТЦ. Пострадавшего нашли таксисты. Зикиров был госпитализирован в горбольницу №68 в тяжелом состоянии. В четверг его состояние уже оценивалось как удовлетворительное.

Вечером в среду у торгового центра собрались работающие там мигранты, требуя наказания избивших Зикирова. На место прибыли полицейские и сотрудники Росгвардии. Часть протестующих разошлась, но многие были задержаны. По разным данным, в отделы полиции были доставлены от 90 до 250 человек.

Вполиции заявили, что "была пресечена попытка группового нарушения общественного порядка". Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК (хулганство). По факту причинения телесных повреждений гражданину Таджикистана возбуждено дело по статье 116 УК (побои).

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21.09.2017
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