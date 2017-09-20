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новость Фальшивый звук трубы

Подозреваемый: Ляскин сам заплатил за инсценировку нападения
20.09.2017
Труба, которой ударили Ляскина. Фото из твиттера активиста
Труба, которой ударили Ляскина. Фото из твиттера активиста
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Подозреваемый в нападении главу московского штаба Алексея Навального на Николая Ляскина утверждает, что тот заплатил ему за инсценировку нападения. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По словам подозреваемого, он приехал в Москву, чтобы заработать в качестве волонтера штаба Навального. "Задержанный также пояснил, что лично общался с пострадавшим около часа. В ходе указанного разговора мужчина рассказал пострадавшему о желании заработать, на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший. За данные действия пострадавший предложил задержанному 150 тысяч рублей, что заинтересовало последнего. В качестве задатка пострадавший передал задержанному 10 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

"Неудивительно, что Ляскина вчера продержали до 22 часов, но задержанного ему так и не показали и опознания не было. Поработали с ним, - прокомментировал опубликованную МВД информацию Навальный. - Это вам, кстати, ответ на вопрос, будут ли власти искать участников нападений на оппозицию. Не только не будут, но обернут все вот так".

Сам Ляскин назвал "лютым адом" сообщение МВД. "Мы с адвокатом сейчас поедем в ОВД. Мне даже человека не показывали вчера, то есть никакого опознания не было. Совсем кошмар", - сказал он.

На Ляскина напали 15 сентября, когда он вместе с волонтером Артемом Просяковым вышел из здания штаба на улице Гиляровского к северу от Садового кольца, чтобы забрать из машины агитационные газеты. Неизвестный, подойдя сзади, нанес начальнику штаба два удара стальной трубой. Первый удар пришелся по голове, второй - по плечу. Затем нападавший бросил трубой в оппозиционеров и убежал.

В Институте Склифосовского у Ляскина диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также ушиб и ссадину мягких тканей затылочной области. От госпитализации пострадавший отказался.

Полиция открыла дело по части 1 статьи 213 УК (хулиганство), предусматривающей до 5 лет колонии. Между тем сам Ляскин обратился в СКР с требованием переквалифицировать дело на статью 277 УК (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), санкция которой - от 12 лет до смертной казни. Фонд борьбы с коррупцией поддержал позицию функционера.

Во вторник стало известно,что задержан подозреваемый в нападении на Ляскина. Как сообщил источник Интерфакса, подозреваемому 36 лет, он уроженец Ленинградской области, ранее был судим, а также наблюдался у психиатра.

Сам Ляскин вскоре после 21 часа написал, что прибыл в ОП "Мещанский", но подозреваемого еще не видел. Прождав еще некоторое время, Ляскин уехал из полиции. "Мне никого не показывали, я ни с кем, кроме следователей и адвоката, пока здесь не общался", - отметил он.

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20.09.2017
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