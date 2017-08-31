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новость Полиция: По делу о пожаре в Ростове допрошены риэлторы

31.08.2017
Пожар в Ростове-на-Дону. Фото: 161.ru
Пожар в Ростове-на-Дону. Фото: 161.ru
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Риэлторы, которые перед крупным пожаром, произошедшим 21-22 августа в Ростове-на-Дону, являлись к жителям частного сектора и пытались выкупить их участки, найдены и допрошены. Об этом сообщает областное УМВД.

Из агентств недвижимости изъяты документы.

Также утверждается, что предварительно установлено место, ставшее очагом возгорания. Там, по утверждению полиции, находятся заброшенные постройки. Между тем в прошлую среду, 23 августа, неофициальные источники в правоохранительных структурах заявляли, что причиной пожара стали умышленные поджоги, совершенные сразу в нескольких местах.

Кроме того, относительно причины пожара силовики в своей нынешней публикации отмечают, что рассматриваются варианты не только "включающие человеческий фактор", но и "техногенного характера".

Дело по факту бедствия было открыто еще в первый день пожара. Оно квалифицировано по части 2 статьи 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога, повлекшее по неосторожности смерть человека и иные тяжкие последствия), которая предусматривает до пяти лет колонии.

Два дня спустя, 23-го числа, СКР возбудил в связи с пожаром другое дело - по части 2 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), санкция которой также составляет до пяти лет колонии. Это дело открыто "по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами функциональных органов исполнительной власти, коммунальных служб и органов, обязанных обеспечивать пожарную безопасность, а также предупреждать и ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций в городе Ростове-на-Дону".

Пожар в Ростове начался 21 августа вскоре после полудня. Горел частный сектор в нескольких сотнях метров от центральной площади города - Театральной. Очень быстро огонь распространился на соседние кварталы. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь тушили более 2 тысяч человек и 230 единиц техники. На помощь местным пожарным прибыли коллеги из других регионов. Самолеты и вертолеты сбросили на город 915 тонн воды.

Борьба с огнем заняла больше суток. О полной ликвидации пожара было объявлено после 13 часов 22-го числа.

В тот же день при разборе завалов нашли тело погибшего мужчины, инвалида I группы. Еще накануне разные местные жители сообщали, что видели в одном из домов охваченного пламенем человека, который просил о помощи.

К медикам обратились 58 человек; девятерых госпитализировали. От огня пострадали 118 домовладений, большинство из которых - частные дома. Без жилья остались свыше 600 человек. Власти пообещали погорельцам 10 тысяч рублей единовременной материальной помощи и 100 тысяч рублей компенсации за полностью утраченное имущество.

При этом десятки местных жителей выражали уверенность, что их дома подожгли. "Это устраивают те, кто строят многоэтажный жилой комплекс на улице Нижегородской, - рассказала одна из горожанок. - Именно они поджигают здания, и уже не в первый раз. Им нужно расширяться, но некуда - вот они и промышляют таким делом".

9 августа Donnews опубликовал статью о том, как представители строительных фирм терроризируют жителей Театрального спуска - как раз тех кварталов между Театральной площадью и Доном, где в понедельник и начался пожар. Жителям предлагали купить их участки по явно заниженной цене, а после отказов открыто угрожали поджогами.

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31.08.2017
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