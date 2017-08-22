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На месте пожара в центе Ростова-на-Дону обнаружили тело погибшего мужчины. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Тело обнаружено при разборе завалов на месте пожара на улице Чувашская, 76. Личность погибшего устанавливается.

Пожар, предположительно, начался из-за поджога на территории свалки за частным домовладением, заявил на заседании правительства региона начальник главного управления МЧС по Ростовской области Валерий Панов. "Зона первоначального горения пошла от свалки за домом в переулке Чувашский, 50, - сообщил он. - При такой силе ветра пошел перенос очага огня в разные места".

Полицейские возбудили дело по статье 167 УК (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил на заседании оперативного штаба по ликвидации пожара, что версия поджога будет отработана "самым серьезным образом".

Накануне в 12:52 в Ростове-на-Дону начался пожар в частном секторе в нескольких сотнях метров от центральной площади города - Театральной. Очень быстро огонь распространился на соседние кварталы. Пожару была присвоена четвертая категория. С 14:30 в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Огонь тушили 1987 человек и 212 единиц техники, сообщает пресс-служба МЧС. Семь самолетов и вертолетов МЧС, Минобороны и Росгвардии 166 раз сбрасывали на место пожара воду, всего 915 тонн.

С пожаром боролись всю ночь. Только в 06:49 вторника было объявлено о ликвидации открытого горения. Сейчас производится проливка и разбор завалов.

Из зоны возгорания были эвакуированы 650 человек. За медицинской помощью обратились 58 человек, из них девять госпитализированы.

От огня пострадали 118 домовладений, в которых проживает 218 семей. К утру вторника были получены заявления от 467 пострадавших. Все они получат единовременную матпомощь в размере 20 тысяч рублей. Полностью утратившие имущество получат 100 тысяч рублей, получившие тяжкий вред здоровью - 400 тысяч рублей.

Десятки местных жителей выразили уверенность, что их дома подожгли. "Это устраивают те, кто строят многоэтажный жилой комплекс на улице Нижегородской, - рассказала одна из горожанок. - Именно они поджигают здания, и уже не в первый раз. Им нужно расширяться, но некуда - вот они и промышляют таким делом".

9 августа Donnews опубликовал статью о том, как представители строительных фирм терроризируют жителей Театрального спуска - как раз тех кварталов между Театральной площадью и Доном, где в понедельник и начался пожар. Одной жительнице предлагали купить ее участок по явно заниженной цене, а когда она отказалась, пообещали: "Ну, тогда три суда - и тебя отсюда выкинут в общежитие".

К жильцам домов в квартале Говнярка летом также адресовались с подобными предложениями. После отказа местным жителям заявили: "Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить". С тех пор за 10 дней сгорело пять домов. Отмечается, что раньше пожары в этом квартале случались нечасто.

Еще одной из жительниц Театрального спуска, когда она отказалась продать свой участок, сказали: "Если не дадите по нашей цене, участок будет изъят мэрией для нужд города". "После этого разговора мы уже пять раз вызывали пожарных, несколько раз ночью сами тушили огонь, хотя до этого спокойно жили 20 лет", - заметила собеседница Donnews.