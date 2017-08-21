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В Ростове-на-Дону продолжается крупный пожар, сообщает 161.Ru. Огнем уничтожены десятки частных домов; есть пострадавшие.

Пожар начался после полудня в частном секторе в нескольких сотнях метров от центральной площади города - Театральной. Очень быстро огонь распространился на соседние кварталы. После 16:45 отмечалось, что пламя подступает к многоэтажным домам.

Первоначально пожару была присвоена 2-я категория сложности, затем - 4-я. С огнем борются свыше 600 человек. Отмечается, что тушение огня затруднено сильным ветром, а также жарой - в 17 часов температура воздуха в Ростове составляла +32 °C. Кроме того, напора воды не хватает для борьбы с пламенем. Водоканал после обращения спасателей увеличил давление, но и после этого оно остается недостаточным.

На борьбу с огнем подняты шесть вертолетов и самолет-амфибия Бе-200.

С 14:30 в Ростове введен режим чрезвычайной ситуации.

Данные об ущербе разнятся. МЧС сообщало, что сгорело около 20 домов. Между тем местные жители утверждают, что сгоревших домов как минимум 40.

По состоянию на 17:52 было эвакуировано 650 человек. Для них организуются пункты временного размещения.

На места пожаров выезжали губернатор области Василий Голубев и мэр Ростова Виталий Кушнарев. Голубев пообещал выплатить компенсации погорельцам. Размер компенсаций, добавил он, будет определен позже.

Около 17:30 первый вице-мэр Александр Скрябин констатировал, что взять ситуацию под контроль пока не удается.

После 16 часов областное правительство сообщило о девяти пострадавших, двое из которых госпитализированы с ожогами во 2-ю больницу скорой помощи. Между тем ближе к 17 часам изданию рассказали о трех госпитализированных, уточнив, что все трое - взрослые. Сведений о погибших пока нет, отметил собеседник 161.Ru.

Однако местные жители рассказывают, что счет пострадавших идет на десятки. Кроме того, были неподтвержденные данные о гибели двоих детей. Сообщалось также о некоем объятом пламенем мужчине, который кричал, прося о помощи.

В районах пожаров произошло несколько взрывов. Взрывались газовые баллоны и, возможно, припаркованные машины.

Полиция ведет проверку по факту пожаров. Между тем десятки местных жителей выразили уверенность, что их дома подожгли. "Это устраивают те, кто строят многоэтажный жилой комплекс на улице Нижегородской, - рассказала изданию одна из горожанок. - Именно они поджигают здания, и уже не в первый раз. Им нужно расширяться, но некуда - вот они и промышляют таким делом".

9 августа Donnews опубликовал статью о том, как представители строительных фирм терроризируют жителей Театрального спуска - как раз тех кварталов между Театральной площадью и Доном, где в понедельник и начался пожар. Одной жительнице предлагали купить ее участок по явно заниженной цене, а когда она отказалась, пообещали: "Ну, тогда три суда - и тебя отсюда выкинут в общежитие".

К жильцам домов в квартале Говнярка летом также адресовались с подобными предложениями. После отказа местным жителям заявили: "Тогда вас легче сжечь, чем что-то платить". С тех пор за 10 дней сгорело пять домов. Отмечается, что раньше пожары в этом квартале случались нечасто.

Еще одной из жительниц Театрального спуска, когда она отказалась продать свой участок, сказали: "Если не дадите по нашей цене, участок будет изъят мэрией для нужд города". "После этого разговора мы уже пять раз вызывали пожарных, несколько раз ночью сами тушили огонь, хотя до этого спокойно жили 20 лет", - заметила собеседница Donnews.