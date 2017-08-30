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новость Тройка нападения

В Краснодаре задержан третий участник нападения на полицейских
30.08.2017
На месте перестрелки в Краснодаре. Фото: ВК-сообщество "Типичный Краснодар"
На месте перестрелки в Краснодаре. Фото: ВК-сообщество "Типичный Краснодар"
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В Краснодаре задержан третий подозреваемый по уголовному делу о вооруженном нападении на сотрудников полиции. Об этом заявила пресс-секретарь краевого управления СКР Наталья Смяцкая, сообщает Интерфакс.

"В ходе проведенной в Краснодаре спецоперации сотрудников полиции и Росгвардии задержан 25-летний Дмитрий Карачкин", - сказала Смяцкая.

Нападение произошло в понедельник днем. Инспектора ДПС на стационарном посту остановили Toyota Camry, в которой ехали трое мужчин. За рулем находился 21-летний Никита Медведев. "В ходе проверки документов в помещении водитель нанес удар по лицу и нижним конечностям одному из полицейских, после чего направился к своей машине, открыв стрельбу по полицейским. Увидев на улице молодого человека, который в связи с выполнением общественного долга пытался воспрепятствовать его противоправным действиям, подозреваемый произвел в него из травматического пистолета несколько выстрелов в область головы и шеи", - сообщали в СКР..

Пассажиры машины - Карачкин и 26-летний Владислав Гмыря - выбежали из машины и попытались убежать. Карачкину это удалось, а Гмырю задержали.

Медведев скрылся на автомобиле. За ним устроили погоню, во время которой он продолжал стрелять. На перекрестке улиц Тургенева и Арабекова его машина врезалась в стоящие впереди автомобили; Медведев бросил ее и сбежал.

СКР открыл дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 318 УК (применение насилия к представителю власти), а также по части 3 статьи 30 - статье 105 (покушение на убийство).

В ночь на среду в хуторе Копанском Медведева задержали. В операции участвовал спецназ "Гром". Медведев не успел оказать сопротивления.

Позже была опубликована видеозапись опроса Медведева, сделанная сразу после задержания. Он признался в том, что стрелял в полицейских, однако отказался сообщать местонахождение Карачкина. Силовики на записи постоянно матерятся, а за отказ отвечать на вопрос о Карачкине угрожают задержанному.

Гмыря известен как лидер нацистской группировки "Пит Буль", в которую входили учащиеся и футбольные фанаты. В 2010 году он был осужден в Краснодаре к шести годам строгого режима по статьям 282.1 (организация экстремистского сообщества) и 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Согласно фабуле дела, члены "Пит Буля" жестоко избивали людей неславянской внешности.

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30.08.2017
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