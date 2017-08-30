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В Краснодаре полицейские задержали участника вооруженной атаки на наряд ДПС, совершенной 28 августа. Об этом в ночь на среду сообщило краевое УМВД. В операции участвовал спецназ "Гром".

Как утверждается, подозреваемый не успел оказать сопротивления.

Кто именно из двух разыскиваемых был задержан, в публикации не уточняется. "Югополис" передает, что речь идет о 21-летнем Никите Медведеве. "Комсомольская правда - Краснодар" также пишет о Медведеве, уточняя, что задержали его дома у знакомого.

Нападение произошло в понедельник днем. Инспектора ДПС на стационарном посту остановили Toyota Camry, в которой ехали трое мужчин. Как заявлялось, во время проверки документов Медведев, находившийся за рулем, ударил полицейского по лицу, а затем ранил его из неустановленного оружия.

Пассажиры машины - 25-летний Дмитрий Карачкин и 26-летний Владислав Гмыря - выбежали из машины и попытались убежать. Карачкину это удалось, а Гмырю задержали.

Медведев скрылся на автомобиле. За ним устроили погоню, во время которой он продолжал стрелять. На перекрестке улиц Тургенева и Арабекова его машина врезалась в стоящие впереди автомобили; Медведев бросил ее и сбежал.

СКР открыл дело по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и 318 УК (применение насилия к представителю власти).

Гмыря известен как лидер нацистской группировки "Пит Буль", в которую входили учащиеся и футбольные фанаты. В 2010 году он был осужден в Краснодаре к шести годам строгого режима по статьям 282.1 (организация экстремистского сообщества) и 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Согласно фабуле дела, члены "Пит Буля" жестоко избивали людей неславянской внешности.