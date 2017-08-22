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новость Опубликована полицейская ориентировка о доставке агитматериалов Навального

22.08.2017
Западное линейное управление МВД на транспорте. Фото Никиты Костромина/Google.Maps
Западное линейное управление МВД на транспорте. Фото Никиты Костромина/Google.Maps
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Начальник федерального предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков опубликовал на своей ФБ-странице полицейскую ориентировку, в которой сообщается о доставке в Калининградскую область агитационных материалов политика. Документ был сфотографирован в линейном отделе полиции на железнодорожной станции в городе Черняховске.

Бумага издана 4 июля за подписью начальника Западного линейного управления МВД на транспорте (Калининград) полковника Игоря Астраханцева и адресована начальникам городских и районных линейных отделов. Как говорится в ориентировке, из областного УФСБ поступила информация об отправке из Москвы в регионы 16 тонн газет, 2 миллионов листовок, а также футболок, значков и иной агитации.

Астраханцев сообщает, какими путями агитматериалы могут быть доставлены в регион, называет предполагаемых получателей агитации и требует в случае ее обнаружения "под различным предлогом затормозить груз" и сообщить "об обнаружении данных атрибутик" в дежурную часть управления, а также сотруднику регионального УФСБ Машанову.

"Видно, что агентурная работа и слежка поставлены хорошо, - заметил Волков. - У нас не так много людей знают точные объемы производства, но ФСБ'шники знают: да, верно, газет быть 16 тонн, листовок было 2 миллиона".

"Это в чистом виде Уотергейт: власть задействует аппарат силовиков (от ФСБ до линейных отделов полиции на транспорте) для препятствования легальной политической деятельности оппозиции, - также написал оппозиционер. - Для любой развитой демократии такой документ - неизбежная причина масштабного политического кризиса. В России - пшик, ничто, соломинка".

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Полицейская ориентировка об агитационных материалах Навального

На 8-9 июля штаб Навального запланировал масштабные "агитационные субботники" в большинстве субъектов федерации. В преддверии акций в ряде регионов полиция и СКР незаконно изъяли агитацию. В дни "агитационных субботников" волонтеров штаба задерживали; в Гатчине под Петербургом на активистов напали неизвестные с лопатами. 3 августа Навальный, Волков и начальник столичного штаба Николай Ляскин были оштрафованы на суммы от 250 до 300 тысяч рублей по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий) за выступление на YouTube с призывом участвовать в "агитационных субботниках".

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22.08.2017
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