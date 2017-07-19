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Полиция отказалась возбудить уголовное дело о нападении неизвестных с лопатами на волонтеров штаба Алексея Навального во время согласованного митинга в Гатчине Ленинградской области 8 июля. Об этом сообщает "Новая газета" со ссылкой на заявителя акции Антона Грачева.

Согласно постановлению полиции, установить личности нападавших и данные автомобиля, на котором неизвестные похитили баннер в поддержку Навального "не представилось возможным". Сотрудники полиции также не обнаружили в действиях неизвестных лиц состава преступления, предусмотренного статьей 161 УК (грабеж), и отказались возбуждать уголовное дело.

По словам Грачева, он уже подал заявление о бездействии полиции в прокуратуру и обжалует отказ в возбуждении уголовного дела в Гатчинском городском суде. Кроме того, волонтер намерен обратиться с заявлением в СКР.

8 июля в Гатчине на месте заранее согласованного пикета, где волонтеры собирались установить агитационный куб, проводились "работы по благоустройству" и стоял трактор с садовым инструментом. Когда же активисты все же попытались установить куб, на них напали. "Подбежали два молодых человека, хотели украсть агитационные материалы. Ребята пытались оказать сопротивление, за что получили лопатой по голове. Их увезли на скорой. Двое пострадавших сейчас находятся в больнице, у обоих сотрясение мозга, у одного из них травма ноги", - сообщалось на странице регионального штаба.

Нападавшим удалось вырвать баннер и скрыться на автомобиле. Грачев, также получивший при нападении травму, остался вместе с другими волонтерами проводить акцию. Они раздавали агитационные газеты, но уже без куба.

По словам волонтеров, в нападавших они узнали спортсменов из городского физкультурно-оздоровительного комплекса "Арена". Им руководит депутат от "Единый России" Александр Русских.

8 и 9 июля штабы Навального по всей стране проводили акции "агитационный субботник". В нескольких городах России полиция провела обыски в штабах политика и изъяла у волонтеров листовки и газеты, а также футболки и другие агитматериалы. Многих участников акций задержали.