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Симоновский райсуд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей за призывы к участию в агитационном субботнике 8-9 июля руководителя федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом Волков сообщил в Фейсбуке.

Как написал в своем твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов, руководителя московского штаба Навального Николая Ляскина по тем же обвинениям оштрафовали на 250 тысяч.

Обоих признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Дела Волкова и Ляскина рассматривались больше девяти часов.

Им вменяют выпуск передачи "Навальный в 20:18" на YouTube от 6 июля, в котором Волков и Ляскин призывали участвовать в агитсубботнике. Суд посчитал публикацию записи организацией "публичного мероприятия в скрытой форме". По словам Волкова, в деле Навального фигурирует тот же ролик. Однако политик не участвовал в его записи, поскольку еще отбывал арест в спецприемнике за акцию 12 июня.

Накануне Навального, Волкова и Ляскина вызвали в полицию для составления админинистративных протоколов за агитсубботник. Волков связал действия правоохранителей с открытием столичного штаба Навального, состоявшимся в четверг.