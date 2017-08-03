О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.263043.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.263043.html
Также: Право, Акции протеста, Политика, Россия, Общество | Персоны: Леонид Волков, Алексей Навальный, Николай Ляскин

новость Волков и Ляскин оштрафованы на 300 и 250 тысяч рублей за агитсубботник

03.08.2017
Николай Ляскин и Леонид Волков. Кадр передачи "Навальный в 20:18"
Николай Ляскин и Леонид Волков. Кадр передачи "Навальный в 20:18"
Реклама

Симоновский райсуд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей за призывы к участию в агитационном субботнике 8-9 июля руководителя федерального штаба Алексея Навального Леонида Волкова. Об этом Волков сообщил в Фейсбуке.

Как написал в своем твиттере юрист Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов, руководителя московского штаба Навального Николая Ляскина по тем же обвинениям оштрафовали на 250 тысяч.

Обоих признали виновным по части 8 статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение порядка проведения публичных мероприятий).

Дела Волкова и Ляскина рассматривались больше девяти часов.

Им вменяют выпуск передачи "Навальный в 20:18" на YouTube от 6 июля, в котором Волков и Ляскин призывали участвовать в агитсубботнике. Суд посчитал публикацию записи организацией "публичного мероприятия в скрытой форме". По словам Волкова, в деле Навального фигурирует тот же ролик. Однако политик не участвовал в его записи, поскольку еще отбывал арест в спецприемнике за акцию 12 июня.

Накануне Навального, Волкова и Ляскина вызвали в полицию для составления админинистративных протоколов за агитсубботник. Волков связал действия правоохранителей с открытием столичного штаба Навального, состоявшимся в четверг.

Оставить комментарий Обсудить
03.08.2017
новость Новости по теме
02.08.2017 Навального, Ляскина и Волкова вызвали в полицию по делу о нарушении на митинге →
Фото и Видео
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
30668
Play own
Приговор Руслану Зейтуллаеву
30579
Play own
Приговор политзеку Зимовцу
30434
Play own
Диалоги об абортах
Реклама
Выбор читателей
новость Сенаторы США против ЧМ в России
Рабочие из КНДР на постройке "Зенит-арены". Фото: josimar.no
в блоге Лиза Пескова на заводе
383
статья Молодежь - барометр Путина
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Синекура за госуслуги
383
статья Где взять ум?
РЕКЛАМА
новость Медведев: Трамп больше не наш
Дмитрий Медведев. Фото: government.ru
новость Трамп: За миграцию достойных
Дональд Трамп. Кадр видео с donaldjtrump.com
новость Месть кремлевской крысы
Владимир Егоров. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Поэзия русской драки
383
новость Винтилово за Феруза
Одиночный пикет в поддержку Али Феруза. Фото с ФБ-страницы Профсоюза журналистов
новость С ножом на оперов ЦПЭ
Подозреваемый в покушении на оперативников ЦПЭ. Фото: 63.мвд.рф
новость Удар в лицо НТВ
Александр Орлов бьет корреспондента НТВ. Кадр телеканала
в блоге Путин, Сталин и кровь
383
в блоге Об СПЧ и немного о себе
39
в блоге Инфляция как обезьяна
383
новость Молдавский пинок Рогозину
Дмитрий Рогозин. Фото: kremlin.ru
в блоге Советское счастье
383
статья Санкции неизбежны
Владимир Абаринов
новость Трамп утвердил санкции
Дональд Трамп. Фото: whitehouse.gov
новость ЛНР: блогеру дали 14 лет
Эдуард Неделяев дает показания. Кадр ANNA-News