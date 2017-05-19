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новость В Саратовской области возбуждено дело о сожжении венков на "вечном огне"

19.05.2017
Сожженные венки в Балашове. Фото: balashover.ru
Сожженные венки в Балашове. Фото: balashover.ru
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Полиция города Балашова в Саратовской области задержала 23-летнего местного жителя, подозреваемого в поджоге венков на военном мемориале. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу областного главка МВД.

"По предварительной информации, компания в ночь на пятницу гуляла в одном из увеселительных заведений, а потом отправилась в городской парк. Там один из подвыпивших молодых людей поджег венки у "вечного огня". Все они сгорели дотла", - рассказал представитель полиции. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 214 УК (вандализм).

Местное издание "Балашовер" опубликовало фотографии "вечного огня", у которого лежат обгоревшие каркасы венков. Издание с ссылкой на полицейских сообщает, что задержанный - житель Москвы, который приехал в Балашов к родственникам.

В феврале в Салехарде полиция разыскала четверых школьников 10-12 лет, которые потушили "вечный огонь", забросав его снегом. Изучив записи камер видеонаблюдения, силовики идентифицировали школьников.

Дети заявили полицейским, что погасили "вечный огонь" из любопытства. По их словам, они не знали, что это символ памяти о погибших в германо-советской войне.

На учете в подразделении по делам несовершеннолетних школьники не состояли. Инспектора этого подразделения провели с детьми и их родителями "профилактическую беседу". Информацию об инциденте силовики направили в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации города "для принятия мер общественного воздействия" к школьникам.

Между тем полицейская проверка продолжается, отмечалось в сообщении пресс-службы УМВД по Ямалу. По ее итогам силовики обещали принять процессуальное решение.

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19.05.2017
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