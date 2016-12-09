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Юристы совместного проекта Правозащитного центра "Мемориал" и Европейского центра защиты прав человека при сотрудничестве эксперта Комитета "Гражданское содействие" подали в Европейский суд по правам человека жалобу по делу "гольяновских рабов". Как отмечается в сообщении на сайте "Мемориала", жалоба была подана 25 ноября.

Заявительницы - сестры Фатима и Алия Мусабаевы, гражданки Казахстана, Гульжанар Назанова и Бакия Касимова, гражданки Узбекистана. В разное время в период с 2004 по 2007 годы они работали в магазинах московского района Гольяново, фактически находясь в рабстве.

После приезда в Москву у женщин забрали документы. Они работали с раннего утра до поздней ночи, часто без перерыва на обед или сон. За пределы магазинов им выходить не разрешали, кормили испорченными овощами и просроченными продуктами. За любую "провинность" их избивали. Всех четырех женщин насиловали в магазине, три из них родили детей, одна сделала аборт под присмотром дочери хозяина. Когда в магазины приходила проверка, всех "рабов" прятали на складе или давали им чужие документы. Хозяева магазинов так и не были привлечены к уголовной ответственности в России.

В жалобе в ЕСПЧ юристы утверждают, что в отношении "гольяновских рабынь" нарушены статьи 3 (запрет пыток), 4 (запрет рабства и принудительного труда), 8 (право на уважение частной и семейной жизни), 13 (право на эффективное средство правовой защиты) и 14 (запрет дискриминации) Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Интересы заявительниц в ЕСПЧ представляют юридический директор Правозащитного центра "Мемориал" Кирилл Коротеев, сотрудница "Гражданского содействия" Анастасия Денисова, юристы European Human Rights Advocacy Center Джесс Гаврон и Джоанн Сойер.

В 2008 году группа жителей дома на улице Новосибирской, где располагался один из магазинов, пожаловались местным властям на странности в работе магазина. 21 ноября 2008 года администрация района Гольяново ответила, что магазин работает в соответствии с законодательством и что местным властям поручено поддерживать порядок в магазине и окрестностях.

30 октября 2012 года группа активистов и журналистов, поднятые по тревоге родственников "гольяновских рабов", посетила магазин и вывела из подсобки 11 человек. Освобожденных доставили в ОВД "Гольяново", где начали допрашивать. В отделении их продержали 14 часов без еды и отдыха.

Некоторые из освобожденных провели в рабстве не менее 10 лет. Их запугивали, избивали и насиловали, годами не выпускали на улицу. По утверждению потерпевших, нескольких рабов замучили насмерть. Как рассказала Касимова, ее обманом привезли из Казахстана.

1 ноября Следственный комитет сообщил, что проведет доследственную проверку фактов, изложенных в СМИ. При этом в сообщении СКР отмечалось, что в магазине "отсутствует подвальное помещение, где, по утверждению заявителей, их незаконно удерживали".

Уже 4 ноября было открыто уголовное дело, однако 6 ноября прокуратура отменила решение следователя и отправила материал на дорасследование. 3 июня 2015 года следователь в очередной раз отказал в возбуждении уголовного дела.

Решение было обжаловано в суде. Суд постановил закрыть разбирательство. Обжалование этого решения результата не принесло.