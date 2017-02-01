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В ОП-2 подмосковного города Люберцы начальник отдела угрозыска Александр Борисов и некий оперативник избили сотрудничающую с движением "За права человека" адвоката Светлану Яшину и ее коллег по фамилиям Бурмистрова и Гусейнов. Об этом "Граням" сообщил лидер ЗПЧ Лев Пономарев; имен Бурмистровой и Гусейнова он не уточнил.

В отдел, передал Пономарев, юристы прибыли для защиты своих доверителей - граждан Фейзигева и Адбулаева (возможно, правильные написания - Фейзигеев и Абдулаев). Обоих задержали примерно в 3 часа ночи в среду, обвинив в некоем административном правонарушении.

Около 14 часов адвокаты прибыли в ОП-2 для встречи с доверителями, однако в свиданиях им было отказано. После этого юристы отправились к Борисову. Тот вместе с оперативником, имя которого выяснить не удалось, находился в коридоре отдела.

Защитники попросили Борисова разрешить им встречу с клиентами. Он также ответил отказом. Между тем на голоса адвокатов в коридор вышел задержанный Фейзигев. На его лице были заметны следы побоев, в частности синяки под глазами. Юристы сфотографировали задержанного.

Фейзигев рассказал, что его вынуждают признаться в некоем нападении. Борисов на это заметил, что против задержанных возбуждается уголовное дело.

После этого Борисов с оперативником попытались вывести адвокатов, чтобы пресечь их беседу с Фейзигевым. Силовики стали избивать юристов, нанося удары по голове, животу, а также по рукам и ногам.

Тем не менее вывести из отдела защитников не удалось. Они остались в помещении и вызвали скорую помощь.

Как отмечает на своей ФБ-странице Анастасия Зотова, жена политзека Ильдара Дадина, адвокат Яшина участвует в расследовании пыток в карельских колониях. В четверг она намеревалась вылетать в Петрозаводск.