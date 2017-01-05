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новость Московская полиция забрала у гражданки Узбекистана годовалую дочь

05.01.2017
Манижа Мамасаидова в больнице, 03.01.2017. Фото Бахрома Исмаилова
Манижа Мамасаидова в больнице, 03.01.2017. Фото Бахрома Исмаилова
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В Москве полицейские забрали у гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой годовалую дочь Манижу. Об этом в среду сообщила Фергана.Ру со ссылкой на юриста-правозащитника Бахрома Исмаилова.

25 декабря в квартире, где гостила Мамасаидова, произошла кража. В числе похищенного оказались документы приезжей и ее дочери. В тот же день Мамасаидова подала заявление о краже в ОП "Кунцево", однако, вместо того чтобы разыскивать воров, силовики отняли у иностранки ребенка, сославшись на отсутствие у нее документов, которые бы подтверждали, что Манижа - ее, а не чужая дочь.

Девочку отправили в инфекционное отделение 1-й горбольницы. При этом из публикации следует, что ребенок здоров. Как передали в четверг "Такие дела", об этом в больнице заявили и узбекской службе Би-Би-Си. Ранее правозащитники отмечали, что отправка несовершеннолетних в инфекционную больницу - стандартная практика в подобных случаях.

Саму же Мамасаидову инспектора по делам несовершеннолетних трое суток удерживали в отделе, требуя доказательств того, что ребенок действительно ее. Приезжая демонстрировала совместные фотографии с дочерью, отмечая, что, поскольку документы украдены, других доказательств она представить не может.

По истечении трех суток Мамасаидову доставили в суд. В чем ее пытались обвинить, из публикации Ферганы.Ру не понятно. Так или иначе, судья отпустил иностранку, приняв во внимание ее заявление о наличии ребенка.

Теперь Мамасаидова каждый день является в больницу и передает для дочери еду. Увидеться с самим ребенком ей не позволяют.

При этом после трех суток, проведенных в холодной камере отдела без еды и элементарных удобств, приезжая заболела воспалением легких.

Как заметил Исмаилов, по закону силовики действительно имели основания отнять ребенка до установления личности матери. Тем не менее, добавил он, "исходя из принципа гуманности и с учетом обстоятельств, в которых оказалась потерпевшая" полицейские могли не разлучать Мамасаидову с дочерью.

Сейчас Исмаилов занят восстановлением документов ребенка и получением для Мамасаидовой и ее дочери сертификаты на возвращение в Узбекистан. "Только после оформления всех этих документов можно будет забрать ребенка из больницы, - заметил юрист. - Мы постараемся сделать все это в максимально короткие сроки, но сейчас праздники, и пока все учреждения отдыхают".

13 октября 2015 года в Петербурге чиновники ФМС задержали гражданку Таджикистана Зарину Юнусову и вместе с пятимесячным сыном Умарали Назаровым отвезли в городской ОП-1. В отделе ребенка разлучили с матерью. Юнусову увезли в суд и, продержав там весь вечер, постановили оштрафовать и выдворить из России. Между тем ее сын был госпитализирован и в ту же ночь умер.

На волне общественного возмущения, вызванного гибелью младенца, СКР возбудил дело по части 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей), предусматривающей до трех лет колонии. Однако год спустя ведомство закрыло дело - как утверждалось, "в связи с отсутствием события преступления". В ведомстве заявили, что ребенок уже давно болел, а в действиях полицейских и чиновников ФМС нарушений не было.

В декабре 2015-го в Москве полицейские задержали двух приезжих из Таджикистана - Гульчахре Орипову и ее 14-летнего сына Насима Рахманова. Оба абсолютно законно находились в России, однако мигрантов доставили в ОП "Даниловский" для проверки документов. В итоге Орипову отпустили, тогда как Рахманова отправили в 21-ю инфекционную больницу, сославшись на отсутствие документа, подтверждающего его родство с матерью: свидетельство о рождении подростка осталось в Таджикистане. Орипову в больницу к сыну допускать отказывались.

Ситуация разрешилась через двое суток при поддержке правозащитников, после того как отец Ориповой прислал из Таджикистана факсом нотариально заверенную копию свидетельства о рождении внука.

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05.01.2017

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