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Петербургский главк СКР закрыл "в связи с отсутствием события преступления" дело о гибели в прошлом году пятимесячного сына таджикских мигрантов Умарали Назарова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело было открыто ровно год назад, 20 октября 2015-го. Оно расследовалось по части 2 статьи 109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей), предусматривающей до трех лет колонии.

Поясняя прекращение дела, СКР заявил, что ребенок умер от острой сердечно-легочной недостаточности, которую вызвала "генерализованная смешанная вирусная инфекция - цитомегаловирусная инфекция и парагрипп". Ребенок родился недоношенным, говорится в сообщении ведомства; у него развились рахит, паратрофия и истощение иммунной системы. При выписке из роддома, также утверждает СКР, медики рекомендовали Зарине Юнусовой, матери младенца, показать сына специалистам, однако та рекомендацию не выполнила.

"При однократном осмотре врачами... при полном отсутствии данных анамнеза жизни установить указанные инфекции не представлялось возможным, дефектов оказания медицинской помощи ребенку не выявлено", - заявляется в публикации.

Каких-либо нарушений со стороны полицейских и чиновников ФМС следственное ведомство также не усмотрело.

Инцидент с семьей Назаровых произошел 13 октября 2015 года. Утром этого дня в квартиру, которую снимали отец младенца Рустам Назаров и его родственники, явились с облавой чиновники ФМС. Дома кроме младенца и матери находился младший брат Рустама Назарова. Всех троих задержали и отвезли в городской ОП-1. При этом Юнусовой не разрешили одеть Умарали Назарова потеплее.

В отделе ребенка разлучили с матерью. Юнусову увезли в суд и, продержав там весь вечер, приговорили к штрафу и выдворению из России. Между тем ее сын был госпитализирован и в ту же ночь умер.

Гибель Умарали Назарова вызвала возмущение в обществе. На волне этого возмущения СКР и открыл дело.

В ответ полиция 21 октября начала доследственную проверку в отношении родителей ребенка на предмет наличия в их действиях состава статьи 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Эта статья предусматривает до трех лет колонии - так же как и часть 2 статьи 109, по которой по которой вел расследование СКР.

7 ноября СМИ сообщили, что, согласно заключению судмедэкспертизы, Умарали Назаров умер от цитомегаловирусной инфекции, которая осложнилась развитием сердечно-легочной недостаточности. Эта инфекция ведет к поражению всех жизненно важных органов. Как утверждалось, погибшему ребенку посмертно поставили около десятка серьезных диагнозов. Из этого делался вывод, что мальчик болел достаточно долгое время; не исключалось, что заразиться вирусом ребенок мог еще в утробе матери.

Между тем адвокат супругов Юрий Серов заметил 10 ноября, что на тот момент информация о цитомегаловирусной инфекции документально подтверждена не была.

В тот же день полиция насильно доставила родителей младенца в больницу. Их пытались заставить сдать кровь. В случае отказа Назарову и Юнусовой угрожали возбуждением уголовного дела. Тем не менее они не поддались на угрозы и кровь сдавать не стали.

12 ноября Петербургский горсуд отклонил апелляцию Юнусовой на решение о ее выдворении. Адвокаты настаивали, что матери погибшего младенца следует разрешить остаться, так как женщина признана потерпевшей по уголовному делу и имеет право знать, что случилось с ее сыном. Однако апелляционная инстанция потребовала от Юнусовой в течение пяти дней самостоятельно покинуть Россию. Решение вступило в законную силу.

При этом права матери ребенка оказались существенно нарушены: ей предоставили переводчика с узбекского языка, тогда как Юнусова говорит только по-таджикски.

Несмотря на решение суда, СКР вызвал Юнусову на очные ставки с полицейскими и сотрудниками ФМС. Эти очные ставки планировалось провести 16 и 17 ноября.

Однако в ночь на 16 ноября Юнусова, выполняя решение суда, вылетела в Душанбе. Тем же самолетом в Таджикистан был отправлен гроб с телом ребенка. Сообщалось, что вновь въехать в Россию мигрантка сможет не раньше чем через пять лет. Между тем отец погибшего младенца остался в России, поскольку у него все документы оказались в порядке.

Адвокат семьи Ольга Цейтлина заявляла, что среди прочего подаст жалобу в ЕСПЧ.