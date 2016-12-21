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Также: Полиция, Красная площадь, Религия, Ксенофобия, История, Общество | Персоны: Дмитрий Цорионов (Энтео), Иосиф Сталин

новость Энтеологическое возмездие

Лидер движения "Божья воля" Энтео задержан за акцию у могилы Сталина
21.12.2016
Задержание Дмитрия Цорионова (Энтео). Фото с личной страницы
Задержание Дмитрия Цорионова (Энтео). Фото с личной страницы
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Полицейские задержали лидера движения "Божья воля" Дмитрия Цорионова (Энтео) и его соратницу Людмилу Есипенко после акции на могиле Иосифа Сталина на Красной площади. Об этом он сообщает на своей странице в соцсети.

"Нас с Милой избили коммунисты и арестовала полиция, за то, что мы кротко обличили сталинизм у могилы палача. Я всего лишь швырнул в него цветы и спокойно сказал: "Гори в аду, палач русского народа, убийца моих родных, моих святых, моих любимых поэтов". В ответ десятки бесноватых набросились на меня", - написал Энтео. Задержанных доставили в отдел полиции "Китай-город". Позже Энтео и Есипенко отпустили из полиции.

21 ноября - 138-я годовщина со дня рождения Сталина. В этот день коммунисты традиционно возлагают цветы к могиле советского диктатора в некрополе у кремлевской стены.

Движение "Божья воля" провело ряд скандальных акций. Наиболее известная из них - погром на выставке "Скульптуры, которых мы не видим" в Манеже 14 августа 2015 года. Энтео, Есипенко и несколько их сторонников повредили там четыре линогравюры Владимира Сидура, заявив, будто эти произведения оскорбляют чувства верующих (ОТКЛИКИ). Две работы пострадали особенно серьезно. Как указывали специалисты Центра им. Грабаря, они нуждаются в длительной реставрации с применением индивидуальных методик.

7 сентября 2015-го Тверской райсуд Москвы оштрафовал Есипенко и еще одного погромщика - Павла Тимонина - на 1000 рублей каждого по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). 15 сентября тот же суд арестовал на пять суток третьего участника погрома - Георгия Солдатова, а 22 сентября отправил на 10 суток в спецприемник самого Цорионова.

Кроме того, полиция открыла по факту погрома дело по статье 214 УК (вандализм). Однако 7 сентября прокуратура отказалась утвердить соответствующее постановление. Неделю спустя, 14 сентября, было возбуждено новое дело - по части 1 статьи 243 (повреждение культурных ценностей), предусматривающей до трех лет колонии.

Есипенко стала единственной фигуранткой этого дела. 16 марта 2016 года ее задержали, после чего предъявили обвинение. 18 марта Симоновский райсуд Москвы отправил погромщицу под домашний арест. 11 апреля стало известно, что по итогам стационарной психэкспертизы Есипенко признана вменяемой.

Дело было передано в Тверской райсуд Москвы, однако 15 июля на первых слушаниях по существу судья Александр Меркулов вернул его в прокуратуру для устранения нарушений в обвинительном заключении.

8 августа стало известно, что полицейский дознаватель, в производстве которого находилось дело Есипенко, освободил обвиняемую из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. 23 сентября дело было закрыто "в связи с отсутствием состава преступления".

Комментарии 5 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
21.12.2016
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Илья Мильштейн

Война за уничтожение

Илья Мильштейн, 28.09.2015

Работы Вадима Сидура признаны объектами культурного наследия. Это, говоря языком полицейского протокола, госимущество, и надо разобраться: то ли группа погромщиков, уничтожая объекты, нападает на Россию, то ли, наоборот, государственные учреждения наши переполнены всякой скверной, которая не может не оскорблять чувства верующих.
Илья Мильштейн

У прохожих на виду

Илья Мильштейн, 14.09.2015

Никакого тандема нет и не было, а он есть и сам собой, безо всякой связи с реальностью, олицетворяет свободу. В этом смысл существования нынешнего премьер-министра, давнего друга и соратника национального лидера. Он играет на гармошке, а в голубом вертолете с ядерными ракетами над ним летает президент. Так и живем.
Илья Мильштейн. Courtesy photo

В диких криках озлобленья

Илья Мильштейн, 17.08.2015

Он и его кураторы безошибочно выбирают среди своих жертв людей, как правило, невосторженно относящихся к власти, но никак для нее не опасных. Расчетливый провокатор, Цорионов вовлекает в вялотекущую гражданскую войну тех россиян, которые свергать так называемого Путина не намерены. Скорее уж уехать. Ибо силы неравны.

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