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новость Не превышая полномочий

В Петербурге полицейский получил 1 год 9 месяцев за убийство гражданина
08.12.2016
Андрей Артемьев в своем кабинете. Источник: fontanka.ru
Андрей Артемьев в своем кабинете. Источник: fontanka.ru
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Судья Красногвардейского райсуда Петербурга Светлана Карлова приговорила 35-летнего старшего оперативника угрозыска городского ОП-26 капитана Андрея Артемьева к 1 году 9 месяцам общего режима за убийство им в своем служебном кабинете местного жителя Дмитрия Демидова. Об этом "Граням" сообщил адвокат "Агоры" Виталий Черкасов, представляющий интересы матери погибшего.

Артемьев обвинялся по части 1 статьи 105 (убийство) и пунктам "а", "б" части 3 статьи 286 УК (превышение должностных полномочий с применением насилия и оружия). В прениях сторон, прошедших 7 декабря, прокурор запрашивал для подсудимого 12 лет строгого режима.

Однако Карлова переквалифицировала обвинение по 105-й статье на часть 1 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности), а по статье 286 полностью оправдала Артемьева.

"Мы категорически не согласны с таким приговором и после его изучения обязательно будем обжаловать его", - заверил Черкасов.

Сам Артемьев в своих показаниях на суде заявил, что, достав пистолет из кобуры, непроизвольно передернул затвор, после чего произошел выстрел. Он также сообщил, что после гибели Демидова ничего в кабинете не трогал, а сразу спустился в дежурную часть и сообщил об инциденте.

"При этом, - заметил Черкасов, - он не пожелал объяснить, кто изменил расположение тела убитого, а также предметов в кабинете: бутылок из-под коньяка, магазина от пистолета, кобуры, почему пистолет оказался измазан кровью, кто оставил капли крови в коридоре и туалете. Ссылался на шок и растерянность".

Между тем, продолжил юрист, Артемьев умеет обращаться с табельным оружием, поскольку раньше служил в ВДВ в Чечне, а после устройства в структуру МВД проходил служебно-боевую подготовку.

Черкасов также подчеркнул, что Артемьев не объяснил, "с какой целью передернул затвор пистолета в ситуации, когда между ним и Демидовым проходила спокойная беседа, во время которой он угощал последнего коньяком".

Адвокат добавил, что в прениях просил Карлову вынести частное определение в адрес руководства ГУВД по Петербургу. Ранее, пояснил Черкасов, оперативнику выносилось предупреждение о неполном служебном соответствии за появление на службе пьяным, а психолог предупреждал начальство Артемьева, что он находится в группе риска как алкоголик.

Однако такого определения судья не вынесла.

37-летний Демидов погиб 11 ноября 2015 года от выстрела в рот из принадлежащего Артемьеву табельного пистолета Макарова. Инцидент произошел, когда Демидов и Артемьев находились наедине в кабинете полицейского. Первоначально утверждалось, будто петербуржец выхватил у оперативника пистолет застрелился. Однако позже в тот же день Артемьева задержали по подозрению в убийстве. При этом проведенная медэкспертиза показала, что оперативник пьян. СМИ обращали внимание, что накануне отмечался профессиональный праздник полицейских.

Демидов проживал в Красногвардейском районе города, на территории, подведомственной ОП-26. С 1999 года он неоднократно задерживался за пьянство и употребление наркотиков. Покойный имел также несколько судимостей за мелкие кражи. Так, в начале 2000-х годов он был обвинен в краже брюк из магазина, а в 2004-м - в краже вещей из машины.

В ОП-26 известен и брат покойного, тоже имеющий ряд судимостей.

Полицейские, работающие в отделе, утверждали, что оба брата неприязненно относились к Артемьеву и не могли быть его осведомителями. Между тем оперативник регулярно привозил Дмитрия Демидова к себе в кабинет и подвергал его неформальным допросам о преступлениях на подведомственной отделу территории.

Рассмотрение дела начала в мае нынешнего года председатель Красногвардейского суда Елена Волкова. 16 июня состоялись прения, на который прокурор также запросил для Артемьева 12 лет строгого режима. Однако затем судья по ходатайству адвоката подсудимого неожиданно возобновила судебное следствие, назначив повторную экспертизу, а во время ее проведения Владимир Путин назначил Волкову зампредом Ленинградского облсуда. После этого процесс пришлось начинать заново.

При этом ряд выводов повторной экспертизы совпал с заключением предыдущей. Во-первых, новое исследование, как и прежнее, установило, что Демидов не мог сам сделать выстрел. Это опровергало первоначальную версию Артемьева, согласно которой он оставил пистолет на столе, а когда отвернулся, Демидов застрелился. Кроме того, было подтверждено, что тело убитого перемещали.

Наконец, третий вывод повторной экспертизы опроверг версию, которую Артемьев высказывал уже на суде, - о том, что, когда он доставал пистолет из кобуры, предохранитель зацепился за нее и передвинулся. Как выяснилось, все детали пистолета были исправны и самопроизвольно предохранитель изменить свое положение не мог.

Комментарии 13 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
08.12.2016

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