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Пенсионерку Марину Мачневу, координатора петербургского проекта "Наблюдаем за ЖКХ", задержали в прокуратуре города и принудительно отправили в психбольницу. Об этом сообщил на своей ФБ-странице правозащитник Динар Идрисов.

Мачнева явилась на прием к прокурору города Сергею Литвиненко. В приеме активистке отказали - как уточняет со ссылкой на Идрисова Фонтанка.Ру, на том основании, что она предварительно не записалась. Активистка попыталась зафиксировать отказ на аудио, однако дежурный прокурор, увидев диктофон и планшет, нажал тревожную кнопку.

Приехавший по вызову наряд вневедомственной охраны доставил Мачневу в городской ОП-1. Полицейские не стали оформлять на активистку протоколы, а сразу вызвали для нее машину из психбольницы. Именно об этом силовиков просил дежурный прокурор.

Врач прибывшей бригады Мачневой не представился и не пояснил, какие у него основания ее принудительно забирать. "Хрупкую женщину легко скрутили санитары и погрузили против ее воли в транспорт", - написал Идрисов.

Как сообщили Фонтанке.Ру в УМВД по Петербургу и Ленобласти, активистку доставили в больницу Николая Чудотворца. Телефоны Мачневой не отвечают, заметил, в свою очередь, Идрисов. Последнее, что пенсионерка успела сказать по мобильнику, - это то, что она опасается за свою жизнь и здоровье.

19 ноября 2015 года Мачнева была задержана, когда пришла на прием к прокурору Невского района Виктору Винецкому, за ведение видеосъемки. Активистку доставили в ОП-24; там на нее сфабриковали протокол по статье 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). "В протоколе написано, что я вела себя неадекватно и приставала к гражданам, - поясняла Мачнева. - Это не так".

Идрисов подчеркивает, что право вести аудио- и видеосъемку в государственных структурах гарантировано Конституцией и законом об информации.