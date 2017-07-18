О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/tags/may6/m.262655.html | http://mirror715.graniru.info/tags/may6/m.262655.html
Также: Болотное дело, Политзеки, Здоровье, Регионы, Общество, Политика, Россия | Персоны: Максим Панфилов

новость Карательная репатриация

Болотник Панфилов доставлен в психбольницу в Астрахани
18.07.2017
Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Максим Панфилов в Замоскворецком суде. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
Реклама

Болотного узника Максима Панфилова доставили в психиатрическую больницу в Астрахани. Об этом сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на мать Панфилова Марину Данилкину.

15 июля стало известно, что Панфилова этапировали в психиатрический стационар. На тот момент не было известно, куда именно везут политзека.

29 марта судья Замоскворецкого райсуда столицы Елена Аверченко вынесла постановление об отправке Панфилова на принудительное лечение в психбольницу. Она освободила подсудимого от уголовной ответственности по части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), сославшись на то, что психиатрическая экспертиза в Центре им. Сербского объявила его невменяемым ( Видео ВИДЕО). Продолжительность принудлечения постановлением Аверченко не определена. Его сроки могут продлеваться судами каждые полгода по ходатайству психиатров.

22 июня Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Панфилова и подтвердил решение райсуда. Таким образом, оно вступило в законную силу.

Панфилову 31 год, он житель Астрахани. Сочувствовал левым силам; специально приезжал в Москву для участия в Марше миллионов 6 мая 2012 года. Был задержан и оштрафован на 500 рублей по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). Вернувшись домой, астраханец, по словам его матери, общественной деятельностью не занимался.

7 апреля 2016 года Панфилова задержали в собственной квартире и доставили в Москву. На другой день он был арестован. Между тем у Панфилова тяжелое нервное заболевание - синдром Туретта. После отправки в СИЗО он не получал необходимого лечения, и уже в первые месяцы заключения его состояние сильно ухудшилось.

Согласно фабуле дела, на Болотной площади Панфилов сорвал шлем с омоновца Владимира Филиппова, причинив ему физическую боль. Между тем адвокат Панченко отмечал, что шлем на Филиппове застегнут не был, а потому от вменяемых политзеку действий силовик испытать боль в любом случае не мог.

Сам Панфилов ни на следствии, ни позже, в процессе, вину не признал. "Я считаю, что 6 мая было нарушено мое право на свободу собраний. Мое и других людей, которые там были", - подчеркнул он во время судебного разбирательства.

Комментарии 8 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
18.07.2017
в блоге Блоги
7
Дмитрий Борко 28.12.2016
в блоге Дело Панфилова: картинки из суда
новость Новости по теме
15.07.2017 Болотного узника Панфилова этапировали в психиатрическую больницу →
22.06.2017 Решение об отправке болотника Панфилова в психбольницу подтверждено →
29.03.2017 Суд отправил болотного узника Панфилова на принудительное лечение →
18.01.2017 Болотник Панфилов отказался признать вину →
31.10.2016 Болотника Панфилова отправили в психбольницу решением суда →
07.10.2016 Экспертиза признала болотного узника Панфилова невменяемым →
26.08.2016 Болотный узник Панфилов возвращен в СИЗО после психиатрической экспертизы →
05.07.2016 Болотному узнику Панфилову в СИЗО не дают необходимых лекарств →
Фото и Видео
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
26448
Play own
Анатолий Леонин, неизвестный болотник
26234
Play own
Михаил Косенко. Сорокалетие МХГ
Реклама
Выбор читателей
статья Кремль и рождение Малороссии
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Плата за посещение Крыма
Пустующий пляж "Ай-Даниль" в Гурзуфе, 04.06.2014. Скриншот видео с онлайн-камеры
новость Трамп и Путин: вторая встреча
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
в блоге Хайп живе
383
статья Нет Трампа - нет России
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Туча геев и русофобов
383
новость Песков о "Малороссии"
Дмитрий Песков. Кадр CNN
новость Судьи отрицают траты Хахалевой
Елена Хахалева. Фото: raj.ru
в блоге Пришла козявка к слону
383
в блоге Подсудимый Нос
7
новость Пытки в "Черном дельфине"
Расул Кудаев. Фото: memohrc.org
статья Рамзан ставит мир раком
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Мессенджерам закрутят гайки
Мессенджер. Иллюстрация с сайта qwrt.ru
новость Захарченко учредил "Малороссию"
Александр Захарченко. Кадр пресс-службы "ДНР"
новость Еврейский экстремизм разоблачен
Маркус Леман
новость Послом в России станет Хантсман
Джон Хантсман. Фото: utah.edu
новость Дело по доносу язычника
Фрагмент изображения, опубликованного в сообществе "Яблоки Идунн"
новость Левый блок заблокировал РКН
Акция возле офиса Роскомнадзора. Фото: leftblock.ru
в блоге Новое о царе и Матильде
383
в блоге "Эксперт" по истории
168