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Антифашист Алексей Гаскаров, осужденный по второму Болотному делу к трем с половиной годам общего режима, освободился из ИК-6 Тульской области в Новомосковске, полностью отбыв назначенный срок. Об этом сообщает корреспондент "Граней", вместе с коллегами, а также гражданскими активистами встречавший бывшего политзека у ворот колонии.

31-летний Гаскаров - один из авторитетных деятелей антифашистского движения. Осенью 2012 года его избрали в Координационный совет оппозиции от левой курии.

Гаскаров был задержан 28 апреля 2013 года и на другой день арестован. Приговор активисту вынесла 18 августа 2014-го приговорила активиста судья Замоскворецкого райсуда Москвы Наталия Сусина. Она объявила Гаскарова виновным по стандартным для Болотного дела части 2 статьи 212 (участие в массовых беспорядках) и части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти).

Согласно фабуле дела, во время разгона митинга на Болотной Гаскаров дернул полицейского Павла Булычева за руку, а Игоря Ибатулина - за ногу. Политзек отверг обвинения, пояснив, что отдернул Булычева, чтобы разорвать полицейскую цепочку, из-за давления которой на толпу начиналась давка. Ибатулина он пытался оттащить от лежащего на земле задержанного.

Между тем сам Гаскаров на Болотной был сильно избит; он получил рваные раны головы. СКР, однако, отказался возбуждать дело по его заявлению.

Бывшие болотные узники у ИК-6 в Новомосковске. Слева направо: Александр Марголин, Владимир Акименков, Алексей Гаскаров, Алексей Полихович, Илья Гущин. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру

27 ноября 2014-го коллегия Мосгорсуда (судья-докладчик - Татьяна Додонова) оставила приговор антифашисту без изменений.

24 июня 2015 года судья Новомосковского горсуда Елена Горлатова отказала Гаскарову в УДО, сославшись на наличие у него непогашенного взыскания, полученного еще в столичном СИЗО-5 "Водник".

17 июня 2016-го судья этого же суда Ирина Сапронова отклонила новое ходатайство политзека об УДО, сославшись на взыскание, полученное им в марте в колонии. Администрация ИК-6 дала Гаскарову отрицательную характеристику. 10 августа Тульский облсуд оставил отказ в силе.

В середине октября стало известно, что ЕСПЧ придал приоритет жалобам Гаскарова и осужденного вместе с ним Ильи Гущина, поданным на приговор.

В 2010 году Гаскаров был арестован по делу о нападении левых активистов на мэрию Химок. После трех месяцев в СИЗО активиста освободили под подписку о невыезде. В дальнейшем суд полностью оправдал Гаскарова. Позже его защита добилась выплаты активисту компенсации 50 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование.