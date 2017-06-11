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В деревне Лохино Одинцовского района Подмосковья по "делу 26 марта" задержан активист "Артподготовки" Алексей Политиков. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Оппозиционеру вменяется статья 318 УК (применение насилия к представителю власти). По информации другого активиста движения, Сергея Окунева, его товарища везут в СКР. С Политиковым, передает ОВД-Инфо, выехал адвокат движения Игорь Элифханов.

Как передает РБК, ссылаясь на Дениса Романова, пресс-секретаря Партии националистов, СКР инкриминирует задержанному то, что на антикоррупционной акции 26 марта в Москве он был в числе лиц, препятствовавших задержанию лидера "Артподготовки" Вячеслава Мальцева.

Политиков, бизнесмен из Уссурийска, - один из ближайших сторонников Мальцева. Он был задержан в доме лидера движения, где жил последнее время вместе с другими ключевыми активистами. Там находится штаб "Артподготовки", откуда ведутся эфиры одноименной программы на YouTube.

Силовики явились в дом Мальцева около 22 часов в субботу. "Я не знаю, кто это, МВД или СОБР, ФСБ - вооруженные люди в бронежилетах и с автоматами", - описал Окунев визитеров "Медиазоне". "Автоматы, мордой в пол. Телефоны отняли", - сообщал активист в своем твиттере.

У дома Вячеслава Мальцева в Лохине:

Самого Мальцева и еще семерых человек, находившихся в доме, задержали якобы для установления личности. При этом у всех задержанных при себе имелись паспорта. Первоначально Окунев сообщал, что задержана также жена лидера "Артподготовки" Анна. Однако в дальнейшем стало известно, что и она, и их дочь Варвара на свободе.

Сначала писалось, что задержанных привезли в Одинцовское межмуниципальное УМВД. Около 1:30 воскресенья поступила информация, что все восемь задержанных пребывают в городском ОП-2 на Верхнепролетарской улице, 25. Однако несколькими минутами позже Окунев добавил, что туда доставили лишь семерых активистов, а местонахождение Мальцева неизвестно.

В ночь на 13 апреля Мальцева задержали в саратовской квартире и после обыска доставили самолетом в Москву. В ОП "Тверской" на политика сфабриковали протокол по части 1 статьи 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского). 14 апреля судья Тверского райсуда Москвы Алексей Стеклиев арестовал Мальцева на 15 суток.

В последние дни в разных регионах против сторонников политика фабрикуются уголовные дела. В понедельник стало известно, что в Петрозаводске активисту Евгению Владенкову вменяют 318-ю статью. В последующие два дня стало известно о двух делах по "экстремистской" 282-й статье, возбужденных за репосты изображений. В Красноярске преследуют активистку Оксану Походун, в Ростове-на-Дону - Александра Коновалова.

"Дело 26 марта" СКР начал фабриковать непосредственно по окончании антикоррупционной акции. На сегодня известно о шестерых фигурантах; всем им вменяется часть 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающая до пяти лет колонии. Всех шестерых отправили в СИЗО. Двое обвиняемых - 28-летний актер Юрий Кулий и 39-летний столяр Александр Шпаков - уже осуждены в особом порядке к восьми месяцам колонии-поселения и полутора годам общего режима соответственно. Продолжается суд над 32-летним разнорабочим Станиславом Зимовцом, который в итоге отказался признать вину. Следствие по делам 30-летнего грузчика Андрея Косых и 32-летнего мастера по ремонту оборудования Дмитрия Крепкина пока не завершено. В субботу был арестован шестой фигурант - 31-летний активист движения "14%" Дмитрий Борисов ( ВИДЕО).