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Случайно ли, что путинский указ о признании документов ДНР-ЛНР появился сразу после того, как Кремль неожиданно для себя столкнулся с внезапно ужесточившейся позицией новой американской администрации по Украине вообще и Крыму в частности? Не есть ли это прямая угроза коллективному Западу: будете продолжать давление - мы опять резко обострим ситуацию?

И действительно, что будет, если Кремль разыграет с Донбассом абхазско-югоосетинский вариант? Официальное признание марионеточных республик, подписание с ними договора о присутствии на их территории... "Ихтамнеты" достают из широких штанин спрятанные опознавательные знаки. И любой выстрел по ним теперь может расцениваться как прямое нападение на РФ. Во всяком случае - Кремлем.

Чем может ответить на это Запад? Резким ужесточением санкций? Но он и нынешними символическими уже тяготится сам. А не реагировать вообще - это прямая демонстрация распада существующих международных институтов. Их полного паралича, неэффективности, несостоятельности. Это именно то, что демонстрировала Лига Наций перед Второй мировой войной. Последствия все помнят. Вот Кремль и посылает сигнал: не доводите до того, чтобы мы вновь поставили вас перед таким неприятным выбором.

Подобный вариант был у Кремля в запасе всегда. И если Кремль им не воспользовался, то вряд ли из-за боязни новых санкций. Более вероятно, что этот вариант далеко не самый привлекательный. Он сильно связал бы Кремлю руки в реализации его истинной цели - восстановлении контроля над всей Украиной.

В Кремле прочно вбили себе в голову, что Украина является частью ареала распространения особой российской цивилизационной модели, российских культурно-исторических традиций, основанных на приоритете государства над личностью. Конкурирующая же с российской и основанная на обратных принципах западная цивилизация пытается Украину у российской цивилизации украсть. Этому надо во что бы то ни стало помешать. Потому-то и нельзя допустить, чтобы украинская экономика стала частью европейской, а сама Украина - частью западного военно-политического альянса.

Конечно, никакой майор ДНР Прилепин ни до какого Киева не дойдет. Не выделит Москва ему под это дело танков. А без российских танковых армад майор Прилепин дальше ближайшего блокпоста не продвинется. Все-таки российские танки у Киева не сможет переварить даже нынешний, крайне ослабленный всевозможными кризисами Запад. Но у Кремля есть более изящный план "отвоевания" Украины изнутри - через процесс мирного урегулирования в Донбассе.

Кремль стремится продавить через "минский формат" такую трактовку намеренно мутных соглашений, которая позволит лидерам колорадского мятежа, с одной стороны, сохранить полный военно-политический контроль над оккупированной Россией частью Донбасса, а с другой стороны - легализоваться в украинском политическом пространстве и получить представительство в украинских органах власти. Всевозможные захарченки, гиви и моторолы так и не пустят в Донецк пана Яроша, при этом сами будут свободно кататься в Киев и Львов. А главное - они будут заседать в украинской Раде.

Казалось бы, какую угрозу может составить украинскому государству парочка каких-нибудь гиви и еще парочка каких-нибудь моторол, заседающих в Раде? Лишь бы не стреляли. Но не все так просто. Недаром Кремль с самого начала поднимал и продолжает поднимать вопрос о существенных изменениях украинского государственного устройства. И совсем не случайно российский агитпроп изначально именовал участников колорадского мятежа "сторонниками федерализации Украины". Правда, это не совсем точно. Настоящей мечтой Кремля было превращение Украины в конфедерацию, в которой все важнейшие решения (в первую очередь внешнеполитические) принимаются только при консенсусе всех ее субъектов. То есть любой субъект "федерации" (конфедерации) может наложить вето на любое важное решение.

А теперь представьте себе картину. Рада голосует за вступление Украины в НАТО. Тут со своего депутатского места вскакивает какая-нибудь моторола от Донбасса - грудь в крестах - и, совсем как в Сейме средневековой Речи Посполитой, кричит: "Ша, панове! Вето!" Вот за это право вето для моторол на самом деле и продолжается война, звучат выстрелы, льется кровь, гибнут дети. Именно этот вопрос, не проговариваемый вслух ни одной из сторон, топором нависает над столом любых переговоров.

Все наблюдатели, симпатизирующие Украине, категорически не советуют ей соглашаться на прямые переговоры с военно-политическими руководителями колорадского мятежа, что легитимизировало бы их в качестве "воюющей стороны". Считается, что, если уступить в этом, Кремль при малодушном попустительстве мирового сообщества неизбежно продавит всю свою схему "федерализации". Да и как можно вести переговоры с марионетками, которых условное ФСБ ставит, а условное ГРУ снимает (часто при помощи спецсредств)?

Действительно, военно-политическая структура ДНР-ЛНР представляет собой слипшийся комок из местных "колорадов" и пришлых, лишь часть которых являются "добровольцами" - авантюристами-романтиками с большой дороги. Другая часть - откомандированные Москвой штатные профессионалы. Москва передала этому конгломерату горы оружия и военной техники. Только это не значит, что она может столь же легко это оружие и эту технику забрать назад. Да, расчеты и экипажи у этой техники в основном российские. Да, без российского топлива и боеприпасов эта техника скоро не сможет стрелять и ездить. И если какая-то сила вынудит Путина отозвать всех "штатных" и прекратить поставки, накачанный российским оружием и российской пропагандой пузырь "всенародной поддержки ДНР-ЛНР" сдуется. Но не исчезнет. На то, чтобы на самых свободных и честных выборах избрать в Раду несколько моторол, собственных природных "колорадов" в Донбассе все равно хватит.

Надо отдавать себе отчет в том, что установка на исключение из легальной политической жизни будущей Украины колорадской оппозиции (как проимперской, так и сепаратистской) исключает мирное возвращение Донбасса под украинский контроль. Альтернатива "мирному урегулированию" - решение проблемы донбасских колорадов по-судетски. Европа ликвидацию разбойничьих "республик" чисто военным путем не поддержит никогда. И не только из-за своего малодушия. Ей не нужны новые хорватские "Сербски Крайны".

Каковы могли бы быть параметры мирного урегулирования хотя бы теоретически? Понятно, что предоставление колорадскому Донбассу права вето на принципиальные решения Киева абсолютно неприемлемо для Украины. Точно так же понятно, что никакие честные выборы со свободным допуском украинских партий и СМИ в Донбассе невозможны не только без ухода "ихтамнетов", но и без разоружения самых что ни на есть коренных "ополченцев". Но и замена милиции мятежников на украинскую нацгвардию не обеспечит свободные выборы. Вряд ли мирное урегулирование возможно без "третьей силы".

В настоящее время ни мятежники не формулируют условий, на которых они готовы были бы сложить оружие, ни Украина не предлагает им условий, на которых она была бы готова включить их в легальное политическое поле. Это порождает состояние неопределенности и недоговоренности, в котором вялотекущая, но периодически вспыхивающая обострениями война может продолжаться бесконечно. Понятно, что "мирное урегулирование" без права вето у моторол совершенно неинтересно Кремлю и он будет такому мирному урегулированию всячески препятствовать через своих марионеток. Но попытка предложить реальные условия мира хотя бы покончила бы с этим межеумочным состоянием неопределенности и недоговоренности. Отказ от мирных предложений высветил бы виновников продолжения войны.

Впрочем, у мирного урегулирования есть и еще одна альтернатива, кроме "судетской". Абхазско-югоосетинская, с которой мы и начали.