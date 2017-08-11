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Сергей Удальцов, один из самых известных российских оппозиционеров, на первой после освобождения пресс-конференции выступает с широкой патриотической программой - поддерживает аннексию Крыма, восхищается оккупацией Донбасса и сожалеет, что России не удалось захватить весь восток Украины. Впрочем, после крымских объяснений Алексея Навального, после ставшего уже афоризмом высказывания про "бутерброд", в такой позиции еще одного оппозиционного активиста нет ничего удивительного. Удивляет другое - почему все это до сих пор называется оппозицией?

Участники покушения на Гитлера 20 июля 1944 года были куда решительнее в своем отношении к диктатуре, чем российские оппозиционеры в отношении к собственной власти, - и практически все поплатились за это жизнью. В современной Германии эти люди - национальные герои, символ борьбы с нацизмом. Но есть один непростой вопрос: а сильно ли отличались взгляды организаторов и участников заговора от взглядов самого фюрера? Думали ли они о будущем Германии как демократической страны? Или только хотели избавиться от Гитлера, который вел страну к пропасти?

Я вовсе не собираюсь ставить под сомнение героизм людей, которые пожертвовали собой ради уничтожения чудища. Я всего лишь пытаюсь объяснить, что и они были порождением больного немецкого общества. И не Гитлер был причиной этой болезни. Это болезнь породила Гитлера - болезнь империалистического реваншизма. Немецкое общество стало выздоравливать только после поражения в страшной войне - и результатом его выздоровления стала современная эффективная демократия, остающаяся сегодня чуть ли не последней надеждой здравомыслящих людей во всем мире.

Так вот, российское общество поражено все той же довоенной немецкой болезнью - болезнью империалистического реваншизма. Эта болезнь породила Путина, но и он инфицирован ею. И Навальный. И Удальцов. И прочие. Каждый россиянин, который не осознает, что оккупация Крыма и Донбасса, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья - главная проблема его страны, - болен. Каждый россиянин, который не понимает, как губительно для его страны вмешательство в Сирии и прочие нелепые попытки продемонстрировать "величие" нищего маргинального государства, сидящего на нефтяной игле, - болен. Каждый россиянин, который, вместо того чтобы задуматься о спасении страны, дает советы украинцам или грузинам, за кого им голосовать и с кем дружить, - болен. И я не уверен, что все эти люди вообще излечимы без какого-то серьезного потрясения. Но и потрясения не пожелаю - не дай Бог никому выздоравливать так, как выздоровели немцы.

Не верьте тем, кто будет уверять вас, что спасение страны в свободных выборах. Гитлер тоже победил на свободных выборах. А не победил бы, так был бы остановлен блоком консерваторов или коммунистами. Германию довел до катастрофы Гинденбург, а привел бы к краху Папен или Тельман, какая разница? Выздоровления не предвиделось.

Не верьте тем, кто скажет вам, что главное - это победить коррупцию. Лозунг борьбы с коррупцией - вообще хорошее занятие для тех, кто не хочет ничего менять по-настоящему. Борьба с коррупцией срабатывает только в выздоравливающей стране, которая хочет перемен, которая в силах отказаться от своих исторических комплексов. В больном государстве самыми эффективными борцами с коррупцией оказываются Гитлер и Муссолини. Или Сталин, перестрелявший в 30-х весь разложившийся аппарат и заменивший его "молодыми эффективными менеджерами", - насколько я понимаю, это и есть то, чего Удальцов ждет от Путина.

Не нужно рассказывать сказки о том, что главное - получить власть, а уж после этого "со всеми договориться". Во-первых, никакой власти те, кто считает себя оппозиционерами, не получат - так и будут метаться между тюрьмами и заграницей. Во-вторых, если получат, то ничего не изменят и ни с кем не договорятся. Большевики сто лет назад тоже метались между тюрьмами и заграницей, а как пришли к власти - залили кровью не только Россию, но и Украину, и Кавказ, и Балтию, и Финляндию, и Польшу, и Центральную Азию - такое вот "право наций на самоопределение" получилось.

Для человека, понимающего, что империалистическое помешательство - главная проблема россиян, Путин, Ходорковский, Навальный или Удальцов выглядят пациентами одного и того же лепрозория, только разведенными по разным палатам. Именно эта общность заболевания и вселяет настоящий ужас.