О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.261365.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/portnikov/m.261365.html
Также: Портников, Украина, Президент, Экономика, Право, Колонки, Европа, Россия, Общество, Мир, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Виктор Янукович, Юлия Тимошенко

статья Стокгольмский симптом

Виталий Портников, 02.06.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
Реклама

Промежуточное решение Стокгольмского арбитража, освободившее Украину от выплат по нескольким кабальным статьям газового контракта, согласованного Владимиром Путиным и Юлией Тимошенко, - это не просто победа одной стороны над другой, одного государства над другим. Это начало цивилизованного общения, признающего примат международного права - если, конечно, Россия, неоднократно его нарушавшая, захочет его признавать.

Ведь как строились энергетические отношения России и Украины? Бартер, схемы, "междусобойчики", кулуарные сделки, мутные посредники. Договоренности подписывались 31 декабря - стороны шантажировали друг друга до последнего. И всегда на этом взаимном опылении выигрывали не потребители, а аферисты. Помню одну из таких развязок кризиса - 31 декабря, Новый год, неясно, что будет с газом, - а сотрудники "Газпрома" и "Нафтогаза" пытаются договориться в гостинице "Украина" в Москве. А почему там? А потому, что она вроде бы принадлежит Семе Могилевичу. А при чем тут Сема? А он бывший партнер Дмитрия Фирташа... Ну тогда понятно.

И так было всегда, двадцать лет подряд. Контракт, который представлен в Стокгольмский арбитраж и "Газпромом", и "Нафтогазом", - первый документ, который хотя бы кому-то можно показать. И даже этот документ в Москве умудрились превратить в орудие политического давления, обменяв у неуклюжего Януковича очередную газовую скидку на продление базирования Черноморского флота.

При этом в Украине покупка российского газа превратилась в разновидность религии - Россию нельзя сердить, не то она повысит цены на газ. На Россию нельзя жаловаться, потому что она отключит газ и все мы замерзнем. С Россией можно только договариваться, желательно на ее условиях, иначе она повысит цены и отключит газ. В 2014 году первое после Майдана правительство Арсения Яценюка продемонстрировало даже не мужество, а просто здравый смысл, отказавшись от закупок российского газа и решив обратиться с иском в Стокгольмский арбитраж. По этому пути уже успели пройти многие страны Европы - но пока они добивались от "Газпрома" уступок в суде, Янукович привычно торговал суверенитетом.

Теперь уже ясно - у России можно выигрывать, России можно проигрывать, но ее не нужно бояться. В настоящем суде - том, куда не могут позвонить ни Путин, ни Миллер, - будут рассматривать дела, а не пожелания. Российский газ - вне зависимости от того, будет Украина его покупать или нет, - окончательно становится товаром, а не воровской фомкой, с помощью которой грабитель пытается забраться в чужой дом.

Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 02.06.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Бегство из-под венка

Илья Мильштейн, 28.05.2010

Между тем трагикомедия российско-украинского сближения продолжается в том же духе, что и сцена с венком. Выставив часть своей родины на аукцион, Виктор Янукович внезапно стал догадываться о том, что продешевил. Точнее, покупатель оказался удивительно нахрапистым и не желает покидать торги, пока не скупит все товары вместе с незалежностью.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

"Газпром" нерушимый

Виталий Портников, 14.05.2010

Вот так-то: мы думали, что это "Газпром", а оказалось - Советский Союз. Ведь в этой замечательной стране не только единая газотранспортная система была общая. В ней и армия была общая, и флот был общий, и территория. И еще общей в ней была собственность - о чем, разумеется, не хотелось бы вспоминать высокопоставленным менеджерам "Газпрома", свыкшимся с мыслью, что компания принадлежит государству, а приобретенное с ее помощью - каждому отдельному члену совета директоров.
Андрей Пионтковский

Когти веером

Андрей Пионтковский, 19.01.2009

В технической сути газового спора разобрались и наблюдатели ЕС, о чем публично заявил европейский комиссар Андрис Пиебалгс. Наш двухголовый орел, забросивший все свои высокие государственные заботы и, растопырив когти веером, непрерывно клекотавший на всех каналах, предстал в глазах Европы шулером и лжецом.
новость Новости по теме
31.05.2017 Стокгольмский арбитраж отклонил иск "Газпрома" к "Нафтогазу" →
18.01.2017 "Нафтогаз" отказался заплатить "Газпрому" 5,3 миллиарда долларов по правилу "бери или плати" →
07.07.2016 Украина выдвинула ряд условий возобновления закупок российского газа →
10.06.2016 Украина отказалась закупать газ по предложенной Россией цене →
Фото и Видео
29612
Play own
День борьбы с гомофобией
29611
Play own
"Радужный флэшмоб" в Петербурге
29532
Play own
Киев против "Бессмертного полка"
29533
Play own
Бессмертная банда
Реклама
Выбор читателей
новость Путин о покушениях на него
Интервью Владимира Путина Оливеру Стоуну. Кадр CBS
новость В Киеве ранен Адам Осмаев
Амина Окуева и Адам Осмаев в зоне АТО. Фото с ФБ-страницы Окуевой
новость Путин о русофобии и хакерах
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
статья Путин снес оплеухи
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Мощи в доме Путина
новость Пыточная камера Мосгорсуда
Камрон Усмонов в кабинете № 144. Источник: zona.media
РЕКЛАМА
Loading...
новость США выходят из соглашения по климату
Дональд Трамп. Кадр интервью Fox News
новость Прокуроры против Charlie Hebdo
Карикатура Charlie Hebdo о преследованиях геев в Чечне
в блоге Крымским татарам повезло
383
статья Епископ попал под машину
Николай Митрохин. Фото из личного архива
новость Экс-глава "Роснефти" подпал под санкции
Эдуард Худайнатов. Фото: rosneft.ru
новость России вернут посольские дачи
Посольская дача в Мэриленде. Кадр съемки wusa9.com
новость Феруза не отпускают в Европу
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
новость Месть за санкции и вступление в НАТО
Душко Маркович. Фото: gov.me
новость Роковая ошибка пилота
Самописец Ту-154 извлекают из моря. Кадр "Вестей"
новость Курсант Осипов: в СИЗО до августа
Вадим Осипов. Скриншот видео с opku.mil.ru
новость Суд потребовал удалить фильм Навального
Заставка фильма ФБК "Он вам не Димон"
новость Ураган в Москве: кто виноват
Ликвидация последствий урагана. Фото: mchs.gov.ru
новость Тайная встреча в Mayflower
Джефф Сешнс. Фото: powerlineblog.com
новость Крым: анаша вместо шпионажа
Владимир Присич. Кадр "России-1"