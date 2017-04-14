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Также: Портников, Президент, Российско-американские отношения, История, Колонки, Россия, США, Общество, Политика, Мир | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Дональд Трамп, Барак Обама

статья Рональд и Дональд

Виталий Портников, 14.04.2017
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Каддафи в снегах

А вот "арабская весна" - это было то, что заставило его окончательно съехать с катушек. Он увидел, что можно быть верным союзником Запада, как Мубарак, - но тебя никто не защитит. Он понял, что можно договариваться с Западом, как Каддафи, - но в неурочный день тебя разорвут на пыльной дороге. Он двинул на Украину войска, чтобы не стать Каддафи.

Виталий Портников
31.03.2017
статья Статья

Джентльмен и наперсточник

Обама не договорился с Путиным не потому, что был надменным идиотом, который не хотел разбираться в комплексах, бушующих в душе предводителя "бензоколонки". Обама не договорился с Путиным потому, что был джентльменом, который хотел честности от наперсточника, а ответом ему всегда был беспардонный и демонстративный обман.

Виталий Портников
20.01.2017

"Эка Олимпиада Картеру-то биографию испортила!".

Эту фразу, случайно услышанную мной, тогда еще 13-летним школьником, на улице, я запомнил на всю оставшуюся жизнь. Потому что это было первое яркое проявление политического идиотизма, с которым я столкнулся не по телевизору, а в реальности. Разговаривали двое взрослых - делились впечатлениями от президентских выборов в Соединенных Штатах, на которых действующий президент демократ Джимми Картер проиграл республиканцу Рональду Рейгану.

Картер был убежденным миротворцем, сейчас бы сказали - идеалистом, искренне пытавшимся договориться о продолжении разрядки с престарелым советским генсеком Леонидом Брежневым и окружавшими вождя маразматиками. Но советским людям он запомнился не этими попытками, а своей реакцией на советскую агрессию в Афганистане, выразившейся, в частности, в бойкоте московской Олимпиады.

Эти двое на улице искренне негодовали из-за того, что американский супостат по непонятным причинам испортил "их" Олимпийские игры, пытался наказать "хотят ли русские войны - спросите вы у тишины" за исполнение "интернационального долга". И получил по заслугам. Теперь у Соединенных Штатов будет вменяемый прагматичный президент, с которым Леонид Ильич со своей бандой договорится по гитлеровско-сталинским понятиям: это - мне, это - тебе.

Интересно - дожили эти двое до прошлого года? Радовались ли победе республиканского кандидата Дональда Трампа над демократической выдвиженкой Хиллари Клинтон? Говорили ли, что нелюбовь к Путину и неправильное поведение Обамы испортили Хиллари биографию? Что тот, кто ссорится с "хотят ли русские войны - спросите вы у тишины" и не понимает красоты исполнения интернационального долга в Украине или Сирии, обречен на поражение?

Обама по своим внешнеполитическим приоритетам был даже большим идеалистом, чем Картер, - и Клинтон, работавшая в его первой администрации государственным секретарем, вполне разделяла его подходы и была готова их профессионально реализовать. Вместо того чтобы жестко противодействовать Кремлю, уже устроившему войну в Грузии и не скрывавшему своих экспансионистских планов на постсоветском пространстве и на Ближнем Востоке, Обама и Клинтон затеяли с Путиным бессмысленную "перезагрузку", только убедившую российского правителя в его безнаказанности.

Путин должен был бы молиться на Обаму, как Брежнев должен был молиться на Картера, - но вместо этого в Кремле решили устроить в Соединенных Штатах свою чекистскую "Олимпиаду" и посодействовать поражению архитектора "перезагрузки" Клинтон на президентских выборах. Архитектор "перезагрузки" была списана в политический утиль - как несколько десятилетий назад был списан в утиль сторонник "разрядки" Картер, - а в Кремле вновь откупоривали шампанское - интересно, той же самой марки, которой отмечали победу Рейгана? Или тогда все же употребляли свое, советское?

Мальчишка, буквально открывший рот от услышанного на улице, я искренне не мог понять, как взрослые могут быть такими откровенными болванами. Я не так много знал о жизни в Соединенных Штатах, но даже простое посещение американской сельскохозяйственной выставки, устроенной тогда в Советском Союзе под патронажем президента Картера, демонстрировало цивилизационную дистанцию между США и СССР - десятилетия советского отставания от цивилизованного мира. Я не мог поверить, что взрослые люди считают, что американцы в своем выборе главы государства руководствуются какой-то там бойкотированной Олимпиадой и точкой зрения жителей нищей недоразвитой страны. Но ведь эти двое жили в закрытом мире, верили безальтернативному телевидению и родной партии и имели право на глупость.

Тем поразительнее, что такую же недальновидность проявили руководители оказавшейся в открытом мире страны, просто обязанные понимать, как на самом деле устроены Соединенные Штаты и чем президент-республиканец - даже самый внесистемный - отличается по внешнеполитическим подходам от президента-демократа. Советские кремлевские старцы накликали на свою голову Рональда, современные кремлевские "гопники" - Дональда, а итог будет один и тот же.

Комментарии 97 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 14.04.2017
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Илья Мильштейн

В один и тот же Рейкьявик

Илья Мильштейн, 16.01.2017

Оттого так хочется довериться коллегам, утверждающим, будто Трамп и Путин уже условились заключить "сделку" в стиле римейка. Российский президент сыграет Горби, а президент США освоит роль великого Рональда. В иных исторических обстоятельствах, но с той же мерой ответственности они станут решать накопившиеся проблемы и постепенно эти проблемы решат.
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