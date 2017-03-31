О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/opinion/portnikov/m.259890.html | http://mirror715.graniru.info/opinion/portnikov/m.259890.html
Также: Портников, Президент, Ближний Восток, Украина, Российско-американские отношения, Акции протеста, Колонки, Россия, Мир, Европа, США, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин, Виктор Янукович, Дональд Трамп

статья Каддафи в снегах

Виталий Портников, 31.03.2017
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
Реклама
статья Статья

Путем Каддафи

Вообще террористам в данном случае не позавидуешь, даже если они полны решимости в течение ближайших 20 лет подвергать осужденную насильственному кормлению. Игра продолжается, но российские власти, которые до сих пор игнорируют предельно жесткие заявления американских и европейских политиков, требующих немедленного освобождения Савченко, рискуют заиграться.

Илья Мильштейн
23.03.2016

В стройном чиновничьем хоре осуждения российских антикоррупционных митингов голос Путина, конечно же, важнее всего. Даже не сам голос, а ход мысли. Протесты в России ассоциируются у Владимира Владимировича с "арабской весной". Не с Майданом, заметьте. Украинский Майдан для него всего лишь логическое продолжение этой самой весны, инструмент, который стал "поводом для государственного переворота" в Украине.

"Революция роз" в Грузии, "Оранжевая революция" в Украине были до "арабской весны", но о них он будто и не помнит. Не говорит, что Госдеп начал с дестабилизации постсоветского пространства, потом переключился на Ближний Восток и вновь вернулся к переворотам в его вотчине. А почему? А потому, что "арабская весна" - это его собственный диагноз. Его болезнь - и он точно знает, что она неизлечима. Но понять причины этого своего заболевания он не в состоянии.

"Революция роз" и "Оранжевая революция" - несмотря на его собственные поражения в борьбе за Украину и Грузию - воспринимались им как внутривидовая номенклатурная борьба с привлечением ничего не понимающего холопья. Шеварднадзе и Кучма переехали на дачи, Янукович уже через пару лет возвратился в кабинет премьер-министра, Киев и Тбилиси искали договоренностей с Москвой по газу и электроэнергетике - чего бояться-то, а главное - кого бояться?

А вот "арабская весна" - это действительно было то, что заставило его окончательно съехать с катушек. Он увидел, что можно быть верным союзником Запада, как Мубарак, - но тебя никто не защитит. Он понял, что можно договариваться с Западом, как Каддафи, - но в неурочный день тебя разорвут на пыльной дороге. Именно в этот момент - смотря видеокадры гибели Каддафи - он лишился всякого доверия к Западу и решил защищать свою власть до последнего россиянина. И Майдан 2013-2014 годов он уже воспринимал не как новую "Оранжевую революцию", а сквозь призму "арабской весны". Он двинул на Украину войска, чтобы не стать Каддафи.

Его главная ошибка в том, что он вообще не верит в свободную волю людей (это мироощущение присуще чекистам низшего звена). Он убежден, что любые массовые акции всегда кем-то поставлены и оплачены. Что люди не могут выйти сами. Что это все Госдеп и мировая закулиса. Его радость по поводу Трампа была от надежды не на то, что он с ним сумеет договориться, а на то, что трамповский Госдеп не станет устраивать "арабскую весну" в России.

Он искренне не понимает, что Запад совершенно не был заинтересован в крахе Мубарака или Каддафи - как в свое время не был заинтересован в распаде СССР. Он не верит в историческую неизбежность и в волю людей к восстанию. И в то, что внешний мир вынужден реагировать на восстание и считаться с его результатами, тоже не верит.

Ничего нового в таком подходе нет. Российские императоры хотели быть "жандармами Европы", а империя ходила в лаптях. Путин хочет быть жандармом уже не только бывшего Союза, но и Ближнего Востока, а его собственная молодежь задыхается от безысходности и лжи. Но он не хочет этого видеть, потому что не понимает, что такое диалог. Он разговаривает только с теми, кто стелется, - и поэтому вполне может верить в собственную ложь.

У Каддафи, кстати, была та же проблема - он подчинил себе разноплеменный конгломерат, но верил, что руководит государством единомышленников. То, что его ненавидят не только на политическом, а на каком-то физиологическом уровне, стало для ливийского диктатора самым настоящим открытием. Он думал, что воюет с заговорщиками, - а сражался со всей страной.

Русскому Каддафи все эти открытия еще только предстоят.

Комментарии 92 комментария | Оставить комментарий Обсудить
Виталий Портников, 31.03.2017
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

Спинальный рефлекс

Илья Мильштейн, 29.03.2017

"Я ему как-то публично сказал, - вспомнилось Лукашенко, - может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться..." Владимир Владимирович привиделся Александру Григорьевичу именно теперь. Весной 2017-го, когда оба столкнулись со своими гражданами, вышедшими на площадь во многих городах России и Белоруссии.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Революция пятого года

Илья Мильштейн, 27.03.2017

Две эпохи. Две прогулки. Две России, и сегодня остается лишь с горестным чувством наблюдать, какой путь прошла страна за минувшие годы. От веселого променада почти беззаботных, почти уверенных в своем праве людей до отчаянного стояния возле памятника Александру Сергеичу, от которого их оттаскивали, избивая дубинками, волоча по земле, к ближайшему автозаку.

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Ломаная линия

Илья Мильштейн, 15.04.2016

Барак Обама - "порядочный человек", а Рамзан Кадыров - он с Кавказа, там "люди горячие". В ходе вчерашней, прямо скажем, скучноватой "прямой линии" президент России высказал довольно мало ценных мыслей, но эти две показались весьма интересными и важными. На фоне происходящего в политике внешней и внутренней.
Андрей Пионтковский. Фото Дм.Борко/Грани.Ру

Крошка Каддафи

Андрей Пионтковский, 24.02.2011

Поражает и та легкость необыкновенная, с которой Медведев ссылается на акции, которые "происходят в целом ряде других государств". По своей собственной стране наносит авиаудары национальный лидер Ливии полковник Каддафи. Вы хотите, чтобы вас с ним сравнивали?

Илья Мильштейн. Courtesy photo

Барометр-путиноид

Илья Мильштейн, 23.10.2015

Нечувствительный к чужим страданиям и сосредоточенный на своих, постсоветский российский человек готов проклинать вчерашних братьев и прощать грабителей и убийц, если ему скажут, что зато они патриоты. Особенно если они начальство и социолог спрашивает в лоб: одобряешь или не одобряешь.
Илья Мильштейн

Зеленая книга мертвых

Илья Мильштейн, 21.10.2011

На совести Муамара Каддафи тысячи, если не десятки тысяч жизней. Он был спонсором терроризма на Ближнем Востоке и в Европе. Заказчиком двух воздушных терактов - против пассажиров американского "Боинга" и французского DC-10. Методом диалога полковника с оппозицией были пыточные тюрьмы.
новость Новости по теме
30.03.2017 Путин: Тема борьбы с коррупцией использовалась в "арабской весне" и на Майдане →
26.03.2017 В Москве задержаны более тысячи участников антикоррупционной акции →
Фото и Видео
29460
Play own
Как Милонов в Питере хулиганил
29457
Play own
Последнее слово Соколовского
29459
Play own
Роман Сущенко: журналист в заложниках
29458
Play own
В поддержку Ивана Непомнящих
Реклама
Выбор читателей
в блоге Как воюет Америка
383
новость Дело о нападении на Навального
Алексей Навальный после нападения. Кадр РЕН ТВ
статья Подонки с зеленкой
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Украина: дело о сдаче Крыма
Российские солдаты в аэропорту Симферополя. Фото: @avsolomin
РЕКЛАМА
Loading...
новость Глава ФБР: Россия - величайшая угроза
Джеймс Коми. Фото: fbi.gov
новость ФСИН: Навальному за границу нельзя
Алексей Навальный после нападения. Фото из личного твиттера
новость Павленский получил убежище
Петр Павленский в суде, 19.05.2016. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
новость Мобильник - оружие шпиона
УФСБ по Брянской области. Фото: "Яндекс.Карты"
новость Рязань - рассадник исламизма
Вадим Осипов. Скриншот видео с opku.mil.ru
в блоге Навальный и напраслина
7
новость В ДНР осужден украинский ученый
Игорь Козловский. Фото с ФБ-страницы Александра Козловского
новость Сделать фрилансеров невыездными
Валерий Рязанский. Фото: er.ru
в блоге Царь-цензор
383
новость Прокуратура проверит танцы в церкви
Танцы в церкви Перемышля. Кадр видео youtube-канала Ars Daora
статья Зачем Путину Македония
Виталий Портников
новость 22 года за отказ признать вину
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото: ovs.skav.sudrf.ru
новость Ферузу отказали в убежище
Али Феруз. Фото с личной ФБ-страницы
новость Приговор Навальному вступил в силу
Предвыборный плакат Алексея Навального
новость Европа: Защитить геев в Чечне
Перформанс на Невском в защиту чеченских геев. Фото: ЛГБТ-инициатива
новость Молдавский суд: Россия - оккупант
Приднестровье. Кадр НТВ