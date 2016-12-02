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Нельзя сказать, что в последние годы российские шахматисты не добивались успехов. Владимир Крамник менее десяти лет назад был абсолютным чемпионом мира по шахматам, а в 2013 году разделил первенство на турнире претендентов с "тем самым" Магнусом Карлсеном - то есть это случилось как раз перед коронацией нового чемпиона. Однако Крамник с его поражениями и победами мало интересовал и российскую власть, и российское общество.

Иное дело Карякин. За его матчем с Карлсеном российский официоз следил с явным придыханием, в газетах и интернет-изданиях появлялись публикации о возросшем во всем мире интересе к шахматам, Карякина воспринимали как нового чемпиона и явно были раздосадованы его поражением. И понятно почему.

Крамника при всех его талантах - и при том, что в отличие от Карякина этот гроссмейстер действительно был чемпионом мира, а не только боролся за корону, - не замечали не только потому, что в годы расцвета его карьеры Россия еще не жила в патриотическом угаре. А еще и потому, что Крамник не вписывается в миф о "настоящем" российском победителе. Когда Крамник обыграл Каспарова в классических шахматах и стал новым чемпионом, этот матч вообще не был замечен никем кроме поклонников игры. Россию поражения Каспарова интересовали только тогда, когда он проигрывал Карпову. А вот победы Карпова над Каспаровым воспринимались как победы России - или тогда Советского Союза. И мы тоже хорошо понимаем почему.

И дело тут не только в национальности. Карпов блестяще подходил на роль правильного победителя. Рукопожатия с Леонидом Ильичом, написанные кураторами речи, комсомольские съезды, должность президента Советского фонда мира - еще одной хитрой "крыши" для КГБ. Лояльность - это главное достоинство Карпова (если, конечно, не считать шахматного гения). И это свое качество он сохранил на всю послешахматную жизнь.

После поражения Карпова шахматы перестали интересовать советскую пропаганду. Три последующих десятилетия о шахматах вспоминали на последних страницах спортивных изданий - и даже возвращение матчей за "настоящую" чемпионскую корону ничего не изменило. Нынешний интерес - это, конечно же, не интерес к шахматам. Это была надежда на нового Карпова.

Карякин похож на двенадцатого чемпиона мира своей демонстративной лояльностью. Он отказался от украинского гражданства еще тогда, когда никто не помышлял об оккупации Крыма. Он утверждал, что никогда не имел ничего общего с прежней родиной (хотя обязан своими первыми успехами известному среди шахматистов краматорскому клубу), когда его еще никто не тянул за язык. Он, как и Путин, инициативник. И конечно, проявил инициативу, когда сфотографировался в маечке с Путиным в аннексированном Крыму.

Было понятно, что такой чемпион не подведет. Что Карякин будет подписывать правильные письма, зачитывать написанные детьми кураторов Карпова речи, фотографироваться с Путиным, Мутко и Дворковичем - словом, превратится в такую же игрушку власти и пропаганды, какой был в дни молодости и успеха Карпов. Иметь в своем распоряжении целого абсолютного чемпиона мира по шахматам - это все равно что повесить на видном месте шкуру правильно убитого хищника. Те, кто отвечает за национальную гордость великороссов, уже замерли в предвкушении банкета.

Но банкета не получилось. Карякин в полной мере наделен лояльностью Карпова, но обделен его талантом.