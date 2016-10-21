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Также: Портников, Президент, Ближний Восток, Российско-американские отношения, Колонки, Россия, Мир, США, Политика | Персоны: Виталий Портников, Владимир Путин

статья Недоверительное управление

Виталий Портников, 21.10.2016
Виталий Портников
Виталий Портников
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статья Статья

Путем Каддафи

Вообще террористам в данном случае не позавидуешь, даже если они полны решимости в течение ближайших 20 лет подвергать осужденную насильственному кормлению. Игра продолжается, но российские власти, которые до сих пор игнорируют предельно жесткие заявления американских и европейских политиков, требующих немедленного освобождения Савченко, рискуют заиграться.

Илья Мильштейн
23.03.2016
статья Статья

Демонстрация страха

Дело в том, что Владимир Владимирович ясно и четко дал понять, что его беспокоит на самом деле. Что его не устраивают санкции. Что от "антисанкций" проблемы прежде всего у России, а не у Запада. он ищет возможности для ослабления санкций - и не находит. Потому что понятно, что история с плутонием - совсем не то, что может повлиять на американцев.

Виталий Портников
07.10.2016

Пять лет назад произошло событие, которое повлияло на Россию не в меньшей степени, чем на Ливию, которая тогда была ареной ожесточенного противостояния между сторонниками и противниками диктатора Муамара Каддафи. Безумный полковник, четыре десятилетия железной рукой управлявший Ливией, был буквально растерзан бойцами оппозиционных отрядов - причем чуть ли не в прямом эфире.

В тысячах километров от Сирта другой полковник, не меньше погибшего веривший в силу железной руки, с ужасом наблюдал за последними мгновениями жизни коллеги. Именно в эти минуты Владимир Путин сделал выводы, которые всего за пятилетку превратили страну третьего мира с управляемой демократией - коррумпированную, бедную, отсталую, но все еще осторожную в отношениях с миром и собственным населением - в ледяную Джамахирию.

Другой мог бы подумать, что проблема Каддафи была именно в том, что он устроил ливийцам Джамахирию. Что он уничтожил все проявления альтернативной мысли, сосредоточил всю власть в одних руках - и в конце концов котел с наглухо закрытой крышкой просто взорвался в руках незадачливого повелителя, еще недавно верившего во всеобщую любовь и почитание. Так, может быть, выход в демократии? В свободных медиа? В уничтожении коррумпированной чиновничьей вертикали? В замене бандитов-силовиков честными людьми?

Но нашего героя на мякине не проведешь. Он сделал только один, понятный ему вывод: подлые америкосы свергли властителя, который был готов с ними сотрудничать. И никакая лояльность, никакая осторожность по отношению к Западу Каддафи не помогла. Следовательно, нужно построить такую Джамахирию, чтобы тебя не свергли и не убили в прямом эфире. Все эти демократические выкрутасы, выборы, медиа, правозащитники - это подкинутые Штатами штучки, от которых необходимо решительно избавиться. И еще нельзя пускать американцев в российскую зону влияния, а по возможности и расширять ее, чтобы до меня самого не добрались. И еще нельзя сдавать пацанов. Вот американцы своего партнера Хосни Мубарака сдали, а я своего Башара Асада не сдам, даже если мне для этого придется уничтожить всех сирийцев за исключением самого президента и его очаровательной супруги. Держись, Америка! Меня не сковырнешь!

Так смерть Каддафи превратила одного полковника в другого. Погибший на пыльной дороге у стен Сирта полковник волшебным образом переместился в Кремль и пытается взять реванш за свое неожиданное поражение. И нужно сказать, у него все получается. Джамахирия состоялась, даром что холодно и уныло. Котел запаян, войны повсюду, интеграция со всеми, а кто не хочет - шлем танки и "моторол". И санкции, как против Каддафи, и погибший самолет - оказывается, можно наново прожить чужую жизнь, даже не заметив этого.

Осталось только, чтобы котел, как и в ливийском случае, взорвался в руках изумленного властителя, уверенного во всеобщей любви. Но кто сказал, что в этом случаю несчастную Россию не ждет судьба несчастной Ливии?

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Виталий Портников, 21.10.2016
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Андрей Пионтковский. Фото Дм.Борко/Грани.Ру

Крошка Каддафи

Андрей Пионтковский, 24.02.2011

Поражает и та легкость необыкновенная, с которой Медведев ссылается на акции, которые "происходят в целом ряде других государств". По своей собственной стране наносит авиаудары национальный лидер Ливии полковник Каддафи. Вы хотите, чтобы вас с ним сравнивали?

Илья Мильштейн

Зеленая книга мертвых

Илья Мильштейн, 21.10.2011

На совести Муамара Каддафи тысячи, если не десятки тысяч жизней. Он был спонсором терроризма на Ближнем Востоке и в Европе. Заказчиком двух воздушных терактов - против пассажиров американского "Боинга" и французского DC-10. Методом диалога полковника с оппозицией были пыточные тюрьмы.
Виталий Портников. Courtesy photo

Американский выбор

Виталий Портников, 15.07.2016

Выбор, который предлагают американцы Кремлю, - либо поддерживать Асада, либо бороться с терроризмом - означает, что Белый Дом готов к более интенсивному вмешательству в сирийские события, что накануне своего ухода с должности Обама может попробовать сыграть в Буша. Поездка Керри - попытка договориться с Путиным "на берегу", то есть тогда, когда решение уже практически принято.

Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Вляпаться в Алеппо

Виталий Портников, 30.09.2016

Алеппо сравнивают со Сталинградом, Путину пишут открытые письма, страдания людей видят в прямом эфире миллионы западных телезрителей и пользователей интернета - а это значит, что времена, когда Россию воспринимали как партнера или хотя бы как государство со схожим представлением о гуманизме и цене человеческой жизни, кончились.


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