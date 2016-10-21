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Пять лет назад произошло событие, которое повлияло на Россию не в меньшей степени, чем на Ливию, которая тогда была ареной ожесточенного противостояния между сторонниками и противниками диктатора Муамара Каддафи. Безумный полковник, четыре десятилетия железной рукой управлявший Ливией, был буквально растерзан бойцами оппозиционных отрядов - причем чуть ли не в прямом эфире.

В тысячах километров от Сирта другой полковник, не меньше погибшего веривший в силу железной руки, с ужасом наблюдал за последними мгновениями жизни коллеги. Именно в эти минуты Владимир Путин сделал выводы, которые всего за пятилетку превратили страну третьего мира с управляемой демократией - коррумпированную, бедную, отсталую, но все еще осторожную в отношениях с миром и собственным населением - в ледяную Джамахирию.

Другой мог бы подумать, что проблема Каддафи была именно в том, что он устроил ливийцам Джамахирию. Что он уничтожил все проявления альтернативной мысли, сосредоточил всю власть в одних руках - и в конце концов котел с наглухо закрытой крышкой просто взорвался в руках незадачливого повелителя, еще недавно верившего во всеобщую любовь и почитание. Так, может быть, выход в демократии? В свободных медиа? В уничтожении коррумпированной чиновничьей вертикали? В замене бандитов-силовиков честными людьми?

Но нашего героя на мякине не проведешь. Он сделал только один, понятный ему вывод: подлые америкосы свергли властителя, который был готов с ними сотрудничать. И никакая лояльность, никакая осторожность по отношению к Западу Каддафи не помогла. Следовательно, нужно построить такую Джамахирию, чтобы тебя не свергли и не убили в прямом эфире. Все эти демократические выкрутасы, выборы, медиа, правозащитники - это подкинутые Штатами штучки, от которых необходимо решительно избавиться. И еще нельзя пускать американцев в российскую зону влияния, а по возможности и расширять ее, чтобы до меня самого не добрались. И еще нельзя сдавать пацанов. Вот американцы своего партнера Хосни Мубарака сдали, а я своего Башара Асада не сдам, даже если мне для этого придется уничтожить всех сирийцев за исключением самого президента и его очаровательной супруги. Держись, Америка! Меня не сковырнешь!

Так смерть Каддафи превратила одного полковника в другого. Погибший на пыльной дороге у стен Сирта полковник волшебным образом переместился в Кремль и пытается взять реванш за свое неожиданное поражение. И нужно сказать, у него все получается. Джамахирия состоялась, даром что холодно и уныло. Котел запаян, войны повсюду, интеграция со всеми, а кто не хочет - шлем танки и "моторол". И санкции, как против Каддафи, и погибший самолет - оказывается, можно наново прожить чужую жизнь, даже не заметив этого.

Осталось только, чтобы котел, как и в ливийском случае, взорвался в руках изумленного властителя, уверенного во всеобщей любви. Но кто сказал, что в этом случаю несчастную Россию не ждет судьба несчастной Ливии?