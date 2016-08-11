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статья Нагнетать, чтобы нагнуть

11.08.2016
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86513
Взрывчатка, якобы изъятая у украинских диверсантов в Крыму. Съемка ФСБ

ФСБ объявляет о поимке "украинских диверсантов" в Крыму, Путин обвиняет Киев в терроризме, Россия выходит из "нормандской четверки". Каковы цели этой спецоперации? Кремль начинает новый этап агрессии против Украины, пытается давить на Запад, чтобы узаконить аннексию и избежать новых санкций, или это предвыборные пропагандистские маневры?

Владимир Путин. Фото пресс-службы правительства
Владимир Путин, президент России
Действительно, наши спецслужбы предотвратили проникновение на территорию Крыма диверсионно-разведывательной группы Министерства обороны Украины. И, конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно. Потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают её удерживать... перешли к практике террора.

В этой связи я не могу сейчас не вспомнить, и в этом же контексте мы рассматриваем покушение на жизнь руководителя Луганской народной республики. И вот теперь попытка проникновения на территорию Крыма. Хочу отметить и думаю, что в средствах массовой информации это есть: с российской стороны есть потери, убиты двое военнослужащих. Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить не будем.

Но я бы хотел обратиться еще и к нашим американским, европейским партнерам. Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем путем переговоров, а переходят к террору... Они (страны Запада. - Ред.) должны все‑таки в конце концов предпринять какие‑то реальные шаги, для того чтобы оказать соответствующее давление на сегодняшние власти в Киеве.

http://kremlin.ru/events/president/news/52684

Петр Порошенко, президент Украины
Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму раздаются так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины.

Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и формах и, соответственно, отвергает практику использования любых террористических мер для деоккупации Крыма.

Именно Россия уже давно щедро финансирует и активно поддерживает терроризм на территории Украины, подняв его до уровня своей государственной политики - и в оккупированных районах Донбасса, и в аннексирована Крыму, в стиле 30-х годов прошлого века.

России не удастся своими провокационными заявлениями дискредитировать Украину в глазах международного сообщества и добиться отмены заслуженных санкций, введенных со стороны наших партнеров.

http://www.president.gov.ua/ru/news/zvinuvachennya-rosijskoyu-storonoyu-ukrayini-u-terorizmi-v-o-37845

Элизабет Трюдо, представитель Госдепартамента США
Мы не хотим, чтобы нас тут отвлекали от сути дела. А она состоит не только в том, что Россия оккупировала и пытается аннексировать Крым, но и в том, что она продолжает агрессию в восточной Украине. Наша позиция по Крыму хорошо известна. Крым является и всегда будет частью Украины. Мы осуждаем российскую оккупацию Крыма и призываем к ее немедленному прекращению, а наши санкции, связанные с Крымом, будут сохраняться до тех пор, пока Россия не возвратит полуостров Украине... Что касается вопросов и обмена мнениями по поводу происходящего в Крыму, мы рекомендуем вам обращаться к правительству Украины.

http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/260946.htm#UKRAINE

Джеффри Пайетт, посол США на Украине
Правительство США не видело никаких подтверждений российским обвинениям во "вторжении в Крым", которые Украина уверенно опровергает. Это не первое ложное обвинение Украины Россией, высказанное, чтобы отвлечь внимание от своих собственных противоправных действий.

https://twitter.com/GeoffPyatt/status/763651889217101824

Антон Геращенко, советник главы МВД Украины
Ввиду того, что переговоры в Минске в "нормандском формате" не дают ему (Путину. - Ред.) желаемого результата, а с другой стороны, неуклюжие действия США и ЕС по отношению к попытке переворота в Турции бросили Эрдогана в объятия Путина, тот осмелел и решил попытаться развить неожиданный успех на геополитической арене... В текущем раскладе сил на мировой арене Путину ничего другого не остается, как брызгать слюнями и бряцать оружием, прекрасно осознавая, что ни политического, ни экономического смысла в нападении на Украину и захвате нашей территории нет.

Это закончится гибелью тысяч российских солдат и офицеров, введением Западом еще более жестких экономических санкций и полным развалом в недалекой перспективе российской государственности.

https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1109288315824681

Антон Наумлюк, журналист
Если вы хотите сказать "да ну, не может быть открытого нападения со стороны полуострова", то вспомните, пожалуйста, а года четыре назад вы вообще могли себе представить, чтобы случилась аннексия, а российские буряты воевали на украинском востоке... Можно только предполагать, но заявления о "массированном обстреле со стороны сопредельного государства и бронетехнике вооруженных сил Украины", согласитесь, тянут на "спусковой крючок".

...Есть еще два фактора, которые мало обсуждаются. Осенью будет опубликован доклад по MH17 (дело о гибели малайзийского "Боинга". - Ред.). Выводы следствия уже, кажется, очевидны. После этого санкции если не усилятся, то точно останутся на прежнем уровне, тут Москве ждать хорошего не приходится. А в это время экономический кризис достиг масштабов (а впереди "выборы", госдумовские и президентские), которые даже российский телевизор уже скрыть не может. Не хочется о страшном, но войну с Грузией, наконец, тоже начали в кризисный август.

https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1260746290626975

Владимир Варфоломеев. Фото с сайта "Эха Москвы"
Владимир Варфоломеев, заместитель главного редактора "Эха Москвы"
Теоретически провокации могла готовить как одна сторона, так и другая. Но при этом у обеих не вижу серьезных мотивов.

https://www.facebook.com/varfolomeev/posts/10205052225544981

Борис Туманов, журналист
Слишком много совпадений: покушение на главу ЛНР, тут же "террористическая операция" в Крыму и тут же отказ от "нормандского формата", который является единственным средством сдерживания России в Донбассе. Все разыграно как по нотам.

http://tinyurl.com/gssux67

Александр Рыклин, главный редактор "Ежедневного журнала"
...Вся эта история с "украинскими диверсантами" слеплена настолько халтурно, что совершенно очевидно - у "конторы" совсем не было времени на более тщательную проработку операции. Интересно, куда Путин так торопится?

http://tinyurl.com/hxf8y2w

Аркадий Островский, глава московского бюро журнала The Economist
Это часть неких мер по укреплению, с одной стороны, политической власти в стране, с другой стороны, это движение страны к еще большему изоляционизму... На данный момент главное событие - это заявление Владимира Путина о несостоятельности нормандского формата.

...То, что это все происходит через день после приезда Эрдогана в Москву, мне кажется, тоже очень важно, потому что фактически... дали понять, что возможный союз Турции и России на антизападном фронте - он важнее даже той конфликтной ситуации, которая возникла в ноябре между Россией и Турцией, когда Турция сбила российский самолет.

...Возможны любые действия, вплоть до нанесения, не знаю, превентивных ударов ракетных по территории Украины.

http://echo.msk.ru/programs/personalno/1816954-echo/

Екатерина Шульман, политолог
Эскалация перед переговорами - наша фирменная тактика: всех пугаем, завышаем ставки, наводим панику, потом слегка откатываем назад - всеобщее облегчение. Летом 2014-го так было, и, видимо, сейчас что-то подобное планируется. Это игра на нервах, и, повторюсь, малоприятная. Ну и опять же трупы.

https://www.facebook.com/catherine.schulmann/posts/10210393707789988

Олег Козырев
Олег Козырев, гражданский активист
Обострение Кремля по теме Украины, как мне кажется, вряд ли связано с подготовкой к войне или чему-то подобному. Не думаю, что до выборов в США Кремль будет рисковать на этом фронте - ибо в случае войны точно победит Хиллари, а не Трамп.

Как мне кажется, крымская история - часть кампании собственно по Крыму. Мы забываем, что там выборы в сентябре. И я не исключаю, что Кремль тревожат реальные крымские настроения. Возможно, там даже опасаются протестов по типу московских после выборов.

А значит, нужно напряжение и что-то вроде режима ЧП, когда можно еще больше подавить оппозицию. Кроме того, важно банально запугать крымчан, которые уже увидели минусы своего текущего положения. Запуганные больше стремятся к силовой безопасности, к ограничению своих прав.

В общем, мне кажется, это подготовка Крыма к выборам такая.

https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/posts/10154384871369675

Наталия Геворкян. Фото: Радио Свобода
Наталия Геворкян, журналист
Решили снова сыграть Украину под укрепление рейтинга в выборном цикле. А я-то удивлялась, как они растянут тему Украины аж до выборов. Не слишком креативно - диверсанты, заговор. Старые матрицы.

https://www.facebook.com/natalia.gevorkyan/posts/10210422266055612

Сергей Марков, политолог-единорос
Киев готовит "предвыборную войнушку с Россией" по просьбе авантюристов из спецслужб США с целью победы Хиллари Клинтон на президентских выборах в ноябре.

https://www.facebook.com/sergey.markov.5/posts/891227447671588

Кирилл Рогов, независимый обозреватель
То-то я подумал, что Путин обзавидуется, как ловко Эрдоган устроил переворот. Вот и последыш. Да и то, что будет устроено обострение на американском пересменке, тоже предсказуемо.
Мне кажется, Клинтон стоило бы встретиться с Меркель.
Ну да, чуть не забыл: и дополнительный секвестр гражданских расходов бюджета, в общем, теперь проступил вполне четко.

https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/1315423031808647

...Ведь вот ровно такая же ситуация складывалась на Родине, по сообщениям газет, в 1937 году: орудовали диверсанты, готовили подрывы дорог, форсировали Сиваш, планировали подкопы под Кремль...
А каково, думаете, было обывателю читать тогда все это? Верить как-то и не верилось, а куда денешься? Вот, пишут, погибли красноармейцы, нашли, пишут, тайники с бомбами. А если и арестовали кого по ошибке - так ведь время такое.

https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/1315642131786737

Виталий Портников, украинский журналист
Путин знает то, чего не знал Гитлер. Он знает, что никто ему не поверит. И знает, что никто не будет воевать вместе с нами. И никто не объявит войну России, если она объявит нам войну. Он в этом смысле ничем не рискует, ему не нужны никакие провокации, он может напасть просто так. Без Гляйвица.

Но всех остальных рисков - политических, экономических и военных - это все равно не отменит. Поэтому Путин не будет воевать. Он будет продолжать дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В том числе и с помощью Крыма - потому что дестабилизация на Донбассе не в его интересах, он все же хотел бы добиться ослабления санкций.

http://lb.ua/news/2016/08/11/342411_nenuzhniy_glyayvits.html

Антон Шеховцов, украинский политолог
Российские утверждения о поимке несостоявшихся украинских "террористов", возможно, соответствуют действительности. Местное "террористическое подполье" в Крыму могло быть организовано российскими спецслужбами. Они могли затем через своих тайных агентов в Украине побудить каких-то украинских граждан отправиться в Крым с целью совершения терактов. (Цель тут в том, чтобы вскрыть существующую, возможно, настоящую подпольную сеть украинского сопротивления в Крыму, оказать давление на Украину и заставить Запад говорить о Крыме как о российской территории.)
По терминологии советской контрразведки такое называется "оперативная игра". Помните операцию "Трест"?

https://www.facebook.com/anton.shekhovtsov/posts/10207266942247639

Александр Морозов
Александр Морозов, политолог
"Крымские террористы" просто подводят итог провала санкций. Это не только конец минских соглашений, но и окончательный провал так называемых "санкций". Какие "санкции", если весь мир обсуждает - будет или нет военный ответ Путина на эту провокацию? При этом все обсуждающие понимают, что начни, допустим, завтра Путин операцию по присоединению Донбасса к РФ на манер Крыма - со стороны США, Евросоюза, НАТО, ООН и т.д. не последует ничего чрезвычайного. Наоборот - последуют все те же меры по "одновременному сдерживанию и политике открытых дверей". Что будет делать Запад в ответ присоединение Донбасса? Позвонит по телефону с безоговорочным осуждением.

http://tinyurl.com/h8mn82r

Григорий Голосов, политолог
Хотелось бы верить, что происходящее в связи с Украиной - это предвыборное бульканье в компенсацию несостоявшихся побед в Алеппо и на Олимпиаде, а также удобный повод отказаться от бессмысленной встречи с нормандской тройкой. Но не вполне верится. С одной стороны, целевую публику уже который день пугают какими-то украинскими боевиками, которые насилуют все движущееся в диапазоне километра, и прочими страшилками, а теперь еще и это. С другой стороны, для нецелевой публики "Новая газета" (которая, кажется, всерьез относится к задаче создания для этого контингента альтернативной мифологии) вчера представила развернутое разъяснение того, почему в Украине скоро будет ужас-ужас-ужас, но Россия тут, в общем, не при делах (имеется в виду материал "Это - война" от 8 августа. - Ред.). Обе аудитории, похоже, готовят к настоящему кровопролитию.

https://www.facebook.com/grigorii.golosov/posts/834717313296784

Комментарии 118 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
11.08.2016
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