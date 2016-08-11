Действительно, наши спецслужбы предотвратили проникновение на территорию Крыма диверсионно-разведывательной группы Министерства обороны Украины. И, конечно, в этих условиях встречаться в нормандском формате, тем более в Китае, бессмысленно. Потому что, судя по всему, те люди, которые захватили в свое время власть в Киеве и продолжают её удерживать... перешли к практике террора.

В этой связи я не могу сейчас не вспомнить, и в этом же контексте мы рассматриваем покушение на жизнь руководителя Луганской народной республики. И вот теперь попытка проникновения на территорию Крыма. Хочу отметить и думаю, что в средствах массовой информации это есть: с российской стороны есть потери, убиты двое военнослужащих. Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить не будем.

Но я бы хотел обратиться еще и к нашим американским, европейским партнерам. Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем путем переговоров, а переходят к террору... Они (страны Запада. - Ред.) должны все‑таки в конце концов предпринять какие‑то реальные шаги, для того чтобы оказать соответствующее давление на сегодняшние власти в Киеве.

http://kremlin.ru/events/president/news/52684