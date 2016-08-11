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Взрывчатка, якобы изъятая у украинских диверсантов в Крыму. Съемка ФСБ
ФСБ объявляет о поимке "украинских диверсантов" в Крыму, Путин обвиняет Киев в терроризме, Россия выходит из "нормандской четверки". Каковы цели этой спецоперации? Кремль начинает новый этап агрессии против Украины, пытается давить на Запад, чтобы узаконить аннексию и избежать новых санкций, или это предвыборные пропагандистские маневры?
В этой связи я не могу сейчас не вспомнить, и в этом же контексте мы рассматриваем покушение на жизнь руководителя Луганской народной республики. И вот теперь попытка проникновения на территорию Крыма. Хочу отметить и думаю, что в средствах массовой информации это есть: с российской стороны есть потери, убиты двое военнослужащих. Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить не будем.
Но я бы хотел обратиться еще и к нашим американским, европейским партнерам. Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем путем переговоров, а переходят к террору... Они (страны Запада. - Ред.) должны все‑таки в конце концов предпринять какие‑то реальные шаги, для того чтобы оказать соответствующее давление на сегодняшние власти в Киеве.
Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и формах и, соответственно, отвергает практику использования любых террористических мер для деоккупации Крыма.
Именно Россия уже давно щедро финансирует и активно поддерживает терроризм на территории Украины, подняв его до уровня своей государственной политики - и в оккупированных районах Донбасса, и в аннексирована Крыму, в стиле 30-х годов прошлого века.
России не удастся своими провокационными заявлениями дискредитировать Украину в глазах международного сообщества и добиться отмены заслуженных санкций, введенных со стороны наших партнеров.
http://www.president.gov.ua/ru/news/zvinuvachennya-rosijskoyu-storonoyu-ukrayini-u-terorizmi-v-o-37845
http://www.state.gov/r/pa/prs/dpb/2016/08/260946.htm#UKRAINE
Это закончится гибелью тысяч российских солдат и офицеров, введением Западом еще более жестких экономических санкций и полным развалом в недалекой перспективе российской государственности.
https://www.facebook.com/anton.gerashchenko.7/posts/1109288315824681
...Есть еще два фактора, которые мало обсуждаются. Осенью будет опубликован доклад по MH17 (дело о гибели малайзийского "Боинга". - Ред.). Выводы следствия уже, кажется, очевидны. После этого санкции если не усилятся, то точно останутся на прежнем уровне, тут Москве ждать хорошего не приходится. А в это время экономический кризис достиг масштабов (а впереди "выборы", госдумовские и президентские), которые даже российский телевизор уже скрыть не может. Не хочется о страшном, но войну с Грузией, наконец, тоже начали в кризисный август.
https://www.facebook.com/anton.naumlyuk/posts/1260746290626975
https://www.facebook.com/varfolomeev/posts/10205052225544981
...То, что это все происходит через день после приезда Эрдогана в Москву, мне кажется, тоже очень важно, потому что фактически... дали понять, что возможный союз Турции и России на антизападном фронте - он важнее даже той конфликтной ситуации, которая возникла в ноябре между Россией и Турцией, когда Турция сбила российский самолет.
...Возможны любые действия, вплоть до нанесения, не знаю, превентивных ударов ракетных по территории Украины.
https://www.facebook.com/catherine.schulmann/posts/10210393707789988
Как мне кажется, крымская история - часть кампании собственно по Крыму. Мы забываем, что там выборы в сентябре. И я не исключаю, что Кремль тревожат реальные крымские настроения. Возможно, там даже опасаются протестов по типу московских после выборов.
А значит, нужно напряжение и что-то вроде режима ЧП, когда можно еще больше подавить оппозицию. Кроме того, важно банально запугать крымчан, которые уже увидели минусы своего текущего положения. Запуганные больше стремятся к силовой безопасности, к ограничению своих прав.
В общем, мне кажется, это подготовка Крыма к выборам такая.
https://www.facebook.com/oleg.kozyrev.7/posts/10154384871369675
https://www.facebook.com/natalia.gevorkyan/posts/10210422266055612
https://www.facebook.com/sergey.markov.5/posts/891227447671588
https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/1315423031808647
...Ведь вот ровно такая же ситуация складывалась на Родине, по сообщениям газет, в 1937 году: орудовали диверсанты, готовили подрывы дорог, форсировали Сиваш, планировали подкопы под Кремль...
А каково, думаете, было обывателю читать тогда все это? Верить как-то и не верилось, а куда денешься? Вот, пишут, погибли красноармейцы, нашли, пишут, тайники с бомбами. А если и арестовали кого по ошибке - так ведь время такое.
https://www.facebook.com/kirill.rogov.39/posts/1315642131786737
Но всех остальных рисков - политических, экономических и военных - это все равно не отменит. Поэтому Путин не будет воевать. Он будет продолжать дестабилизировать ситуацию в нашей стране. В том числе и с помощью Крыма - потому что дестабилизация на Донбассе не в его интересах, он все же хотел бы добиться ослабления санкций.
http://lb.ua/news/2016/08/11/342411_nenuzhniy_glyayvits.html
https://www.facebook.com/anton.shekhovtsov/posts/10207266942247639
https://www.facebook.com/grigorii.golosov/posts/834717313296784