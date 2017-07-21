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У сочинителя политических колонок, посвященных России, немало жизненных льгот: работа на дому, ненормированный день, еда, кофе и сигареты когда пожелаешь, а не в перерыв на обед или перекур. Однако имеются и трудности в этой работе, неведомые тем, кто ежедневно пашет в поле или у станка либо даже пишет статьи, но не про Россию. Ибо тема депрессивна, особенно в последние 18 лет, вдобавок комментатор обязан смотреть телевизионные передачи про политику и отслеживать в сети выступления разных деятелей. Это, поверьте, занятие нелегкое.

Взять хоть "прямые линии" нашего президента, которые длятся до бесконечности, при том что слушать там почти нечего, от скуки можно осатанеть, но и деваться некуда: сидишь и смотришь. Потом еще пишешь, тщательно подбирая слова. Потом перечитываешь написанное... Не всякий человек выдержит такое испытание, а только притерпевшийся к сочинению политических колонок на заданную тему.

Короче, вчерашние дебаты Алексея Навального с Игорем Стрелковым были хороши тем, что продолжались сравнительно недолго, около полутора часов. Больше, правда, при всем желании ничего хорошего о них не скажешь - будь ты поклонником грядущего нашего президента или бывшего героя Новороссии. Это была вполне предсказуемая скука, усиленная еще тем обстоятельством, что главным персонажем в полемике стал указанный выше Путин, поминаемый чуть ли не ежеминутно. Собственно, вся дискуссия свелась к тому, кто из них на самом деле Путин - Навальный или Стрелков.

Выяснялось, что Гиркин - это Путин вчера, поскольку воевал за Путина в Чечне и на Украине. Алексей же Анатольевич - это Путин сегодня и завтра, потому что не хочет освобождать самый разделенный в мире народ и намерен, придя к власти, поддерживать "оккупационную колониальную администрацию Запада в России". Вслед за Владимиром Владимировичем, да. В таком духе они высказывались очень долго, перекидывая Путина друг другу как волейбольный мяч, отбивая Путина, вколачивая Путина в сетку. К спорам о том, какой из Путиных губительнее для страны, свелось по сути все содержание разговора. Разобраться в этом не удалось.

Зато каждый из выступавших успешно решил задачи, которые ставил перед собой накануне поединка. Гиркин пришел для того, чтобы разочароваться в Навальном и лишний раз доказать своим немногочисленным сторонникам, что Россия кишит предателями сверху донизу, от Кремля до окраин, и лидер несистемной оппозиции тут не исключение. А Навальный, на радость многочисленным своим болельщикам, обкатал на Стрелкове затверженные тезисы предвыборной программы. Насчет коррупции и борьбы с ней, которая скоро и победоносно завершится, после того как законно избранный Алексей Анатольевич, во-первых, организует в России политическую конкуренцию; во-вторых, учредит независимые суды; в-третьих, прикажет прессе быть свободной.

Вообще говоря, это тоже была "прямая линия": спор Навального со Стрелковым. Точнее, две прямые линии, не пересекающихся нигде, даже когда они вроде соглашались друг с другом - грядущий президент и бывший герой. Например, в оценке нынешнего режима, который оба называли узурпаторским. Однако тут же открывалось, что Навальный видит все беды в коррупции и только в ней, тогда как Гиркин плевать хотел на коррупцию, если русофобский Запад подбирается к нашим границам, и в Америке бал правят русофобы, и в Европе, и в Киеве, и в Москве. И пропасть, разверзшаяся между ораторами, становилась совсем уж бездонной, когда обнаруживалось, что Алексей Анатольевич не воевал ни в Приднестровье, ни в Чечне, ни в Донбассе, в то время как Игорь Иванович ни разу не был на Западе.

Впрочем, возникала еще мысль, что если бы Навального сперва послать на фронт, а Стрелкова - в Европу, то после они могли бы хоть о чем-нибудь договориться, но эта мечта казалась несбыточной, да и жестокой. Теоретически лидер Партии прогресса мог бы воротиться домой. Гиркин точно не вернулся бы из Гааги.

Историкам тоже нечем было поживиться. Хотя незадолго до дебатов и в ходе беседы затеплилась надежда, что как минимум о войне мы узнаем что-нибудь новое. Все-таки Стрелков - человек весьма информированный, а Навальный собирался его спросить про сбитый "Боинг", и вопрос этот прозвучал. Увы, Гиркин военной тайны не выдал, сделав два взаимоисключающих заявления. С одной стороны, сообщил он, "ополчение, подчиненное ему, "Боинг" сбить не могло от слова "никак". С другой стороны, "он не участвовал в расследовании и даже им не интересовался принципиально". Слово "принципиально" здесь представлялось ключевым, адресовалось явно не нам, и это, пожалуй, был самый острый момент в дискуссии. Дальше опять пришлось скучать - до конца, томясь и тяжко вздыхая.

В итоге пустой тратой времени этот разговор обернулся для всех - и для зрителей, и для участников, и для ведущего Зыгаря, от которого веяло тоской совсем уж беспросветной. Видно было, что человека оторвали от каких-то куда более увлекательных дел, и тут опять нельзя было не вспомнить о том, чем работа фрилансера выгодно отличается от скучной обязаловки, даже временной. Можно вообще не выходить из дома, а для того чтобы узнать, чем национал-патриот отличается от популиста, достаточно войти в сеть и посмотреть широко разрекламированный диспут.

Да вот тем и отличается, что популист, который хочет понравиться избирателям, все-таки хотя бы на словах жалеет людей и довольно внятно говорит о том, что воевать не нужно, а нужно больницы строить и уровень образования повышать. Национал же патриот не мыслит счастья Родины без массовых убийств и миллионов беженцев, порожденных бойней, и в данном вопросе им тоже никогда не сойтись - Навальному с Гиркиным. Но мы это знали и раньше, интересуясь историей и следя за новейшими трендами. Убеждаться в их неизменности не было нужды.