Реклама

Игорь Стрелков вызвал на дебаты Алексея Навального. Герой Новоросии желает обсудить с лидером несистемной оппозиции такие проблемы, как борьба с коррупцией, отношения РФ с Западом, будущее страны, судьбы Крыма и Донбасса. В ходе дискуссии Игорь Иванович намерен разоблачить Алексея Анатольевича, доказав, что никакой он не оппозиционер. Лидер Партии прогресса вызов принял.

Новость - мечта конспиролога.

Известно же, что Гиркин - "полковник ФСБ", тогда как Навальный - "проект ФСБ", и вот они сходятся, повинуясь приказу из той башни, где рулят полковниками и проектами. Древняя Новороссия сшибается со школотой нового тысячелетия, национализм имперского толка единоборствует с умеренным национализмом, а пейзаж после битвы таков. Националисты, как и прежде, пребывают в разброде, либералы отворачивается от своего кумира, учащиеся недоумевают, и Владимир Владимирович, так и не произнеся имени Навального, на белом коне снова въезжает в Кремль в 2018 году. Хитрые чекисты опять всех переиграют.

Однако жизнь устроена не столь гармонично, как ее описывают конспирологи, оттого едва ли следует усложнять картину грядущего столкновения. Все, наверное, проще. Давно никому не нужный Гиркин, чья звезда закатилась осенью 2014-го, вскоре после отставки с поста министра обороны ДНР, ревниво приглядывается к восходящей звезде и мечтает как-то о себе напомнить. Точнее, полковник довольно активен у себя в микроблоге, его привечают на родном РОЙ ТВ, но герой в сущности забыт. Даже в соседней стране, где Стрелков вдоволь погулял и поубивал, его могли бы почаще вспоминать, примерно с теми же чувствами, с какими поляки вспоминают Шухевича.

Увы, прикладная демократия в Крыму, вторжение в Славянск, оккупация Донбасса - все это уже история, подобно Волынской резне. Есть повод - вспоминают. Ну вот сейчас повод имеется, к чему Игорь Иванович и стремился.

Простыми причинами следует, вероятно, объяснять и стремительный ответ Навального. Несистемный наш президент молод, азартен, боевит - и как он мог отказаться, когда человек с белогвардейскими усиками прислал ему форменный картель. К тому же Алексей Анатольевич считает себя националистом с человеческим лицом, и тут у него возникает соблазн легкой победы над отставным отморозком. Победы тем более важной, что он хочет привлечь на свою сторону почитателей Гиркина, о чем и сам пишет. В ходе поединка Навальный надеется "доказать, что он наилучший кандидат для всех избирателей, называющих себя патриотами". Наконец, полезно в его положении политика, противостоящего нынешнему автократическому режиму, проявить демократичность.

Это же всякие либералы ввели моду на рукопожатность и не желают дискутировать, допустим, с убийцей. Соглашаясь встретиться со Стрелковым, Алексей Анатольевич демонстрирует предельную открытость и готовность к диалогу с любым потенциальным избирателем. В данный момент он выступает объединителем нации в стане националистов.

Проблема, однако, в том, что мир, в котором отменены теории заговора, не только негармоничен, но и порой скучен до безобразия. Особенно отчетливо это проявляется в разговорах с конспирологами, в чем Навальному скоро предстоит убедиться. Рекламируя Гиркина, он совершает ошибку, но это полбеды. Настоящая беда в том, что мировоззрение бывшего реконструктора сводится к набору банальных и глупых геополитических схем, которые он и будет продвигать, полемизируя с лидером Партии прогресса.

Стрелков - тот же Путин, только до власти не дорвавшийся, такая ходячая осажденная крепость. На свой лад он даже честнее, поскольку все людоедские замыслы руководства призывает не скрывать от народа, но открыто и прямо проводить в жизнь, сея смерть. И когда они с Навальным начнут спорить о Крыме и крымчанах, которые не бутерброд, и о Донбассе, где российские войска не воюют, кровожадный искренний полковник будет выглядеть убедительней своего виляющего оппонента. Как минимум в глазах тех, кого принято считать националистами имперского толка.

Для того чтобы оторвать этих людей от Гиркина, Навальный должен с ним как бы объединиться. То есть, условно говоря, поставить у себя во дворе памятник Ивану Грозному со сталинскими усами и страшными словами заклеймить Путина за то, что Харьков все еще стонет под гнетом украинской фашистской хунты. Привлекая в свои ряды самую озверелую часть посткрымского большинства и теряя людей нормальных, ему придется без обиняков отвечать на главные вопросы и всем сердцем полюбить Россию в кольце врагов. Если же он намерен остаться самим собой, довольно здравомыслящим человеком и популистом от бога, то ему надо будет с предельной жесткостью объяснять Стрелкову и зрителям равно и преступность российско-украинской войны, и бандитскую сущность того, с кем он вышел спорить.

Не исключено, что тем дело и кончится и диспут двух националистов обернется вербальной дракой, но едва ли Навальный в ней победит. При том что ему нужны победы. Ибо такого рода словопрения бессмысленны и бессодержательны по определению, а в тех случаях, когда весьма известный политик полемизирует с никому не нужным и позабытым боевиком, это оборачивается еще и пустой тратой времени. Сторонников у политика больше не станет, хотя количество их вряд ли и уменьшится. В той пустыне, в которую обращена российская политическая жизнь, многие ведь поддерживают Навального не потому, что согласны с ним во всем. А потому что в пустыне миражи выбирать не приходится. Где увидел, туда и бредешь.

Впрочем, отменять их, эти дебаты, уже поздно, так что будем смотреть. Слегка мучаясь от стыда, но и сдерживаясь, поскольку к бесславным зрелищам приучены. Одним больше, одним меньше.