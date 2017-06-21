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статья Девочка и ложь

Илья Мильштейн, 21.06.2017
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Лиза: анализ

После заочной перепалки между Франком-Вальтером Штайнмайером и Сергеем Лавровым по поводу истории вокруг "девочки Лизы" можно констатировать, что российско-германские отношения перешли на новый уровень. От худого мира дело на глазах идет к доброй ссоре.

Николай Митрохин
29.01.2016

Страшные жизненные истории иногда заканчиваются скучно: хорошо это или плохо?

Понятное дело, с точки зрения вовлеченных в страшилку это хорошо. Что же касается публики, то здесь мнения могут быть разные. Взыскующим истины подавай факты. Любители документальных триллеров желают острых ощущений и скучать не желают ни в коем случае. Не следует забывать и про сочинителей страшных историй. Они кормятся с каждого проданного креатива, а если речь идет о большой политике, то на кону вообще государственные интересы.

Скука недопустима.

В такой диалектической манере и следует оценивать приговор, вынесенный вчера судом берлинского района Тиргартен.

Для всех участников процесса сюжет завершился более или менее благополучно. Так, выяснилось, что девочку Лизу никто не насиловал и беженцы-педофилы не измывались всю ночь над похищенным ребенком. Открылось также, что в январе 2016 года, когда школьница не пришла домой, она не стала жертвой никакого преступления. Тем не менее молодого человека по имени Исмет С. приговорили к условной отсидке и оштрафовали - за то, что он ранее, в октябре и ноябре 2015-го совершал с ней "сексуальные действия", зная, что она еще не достигла возраста согласия, и снимал эти сцены на мобильный телефон. Мягкость вердикта, по-видимому, объясняется тем, что осужденный свою вину признал полностью, а девочка его ни в чем не винила.

С публикой вышло по-другому. Самая активная ее часть давно уже в массе своей чувствует себя одураченной. Тысячи русских немцев, выходивших полтора года назад под плакатами типа "Мы против насилия" и "Лиза, мы с тобой!", задолго до суда поняли, что их страхи и тревоги были цинично использованы в политических целях.

Бывших советских граждан бывшая родина, желая посеять хаос в Германии, окучивала столь плотно, что в пропагандистской кампании, помимо журналистов-международников, не погнушался принять участие и министр иностранных дел РФ. Дошло до того, что осаживать возбужденного Лаврова, не выдержав, стал его коллега Штайнмайер - один из самых бесконфликтных талейранов за всю историю дипломатии. Потом они еще поговорили по телефону, и один из самых конфликтных громык за всю историю дипломатии наконец успокоился.

Страшные жизненные истории иногда заканчиваются скучно, и это все-таки, пожалуй, хорошо. Объективно хорошо, для всех. Даже для тех, кто кормится на вранье, отстаивая государственные интересы.

Проблема здесь в том, что брехня, когда она делается основой внешней, допустим, политики, в конечном итоге наносит невосполнимый ущерб стране, которая использует данную технологию в отношениях с миром. Тайное, как сказано в одной авторской колонке, рано или поздно становится явным, и это еще полбеды. В ХХI веке тайное нередко становится явным на следующий день после того, как запущен дикий слух или проведена спецоперация по внедрению вздорных мыслей в головы каких-нибудь легковерных с виду иностранцев. А это для лгунов беда большая, настоящая.

Так что многие одураченные скоро начинают проклинать и телеканалы, которые сбивали их с толку и закошмаривали, и журналистов-международников. И даже самого министра, который вроде искренне переживал за судьбу бывшей соотечественницы и называл ее "нашей". Потом история забывается, но горький осадок остается, и в тот день, когда районный суд устанавливает всем давно известное, скандал, пусть и ненадолго, разгорается снова.

Люди опять вспоминают Сергея Лаврова и небывалое государство, которому он служит изо всех сил, и девочка Лиза, жертва пороков гнусных взрослых политиканов, лживость и бесстыдство этого государства символизирует. Вместе с распятым украинским мальчиком и теми невыдуманными больными детьми, которым было запрещено усыновление в Америку. Тотальное вранье соединяется с бесконечной подлостью.

Хуже того. Отучившийся говорить правду реально, как было отмечено в той же Германии, теряет связь с миром, и тут происходят совсем уж страшные истории. Желая поразить Голливуд и вообще Америку, президент РФ демонстрирует заокеанскому гостю мощь наших родных ВКС, а это оказываются американские герои. Душераздирающее получается зрелище. Но ему уже без разницы, будет разоблачена ложь или нет, и помощникам, которые принесли ему смартфон с этой уникальной видеозаписью, где ясно слышны примонтированные победоносные русскоязычные голоса, тоже все до фонаря. "Полная ерунда", - откликается пресс-секретарь Песков, как бы опровергая злобные инсинуации разоблачителей, и это звучит как диагноз, оценочное суждение, а также приговор. Куда более суровый, нежели тот, что вчера прозвучал в Берлине.

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Илья Мильштейн, 21.06.2017
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