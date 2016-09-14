Реклама

"Не знаю, кто проехал, но шофером у него Брежнев!" Старый анекдот из застойных лет про потрясенного гаишника и стареющего генсека, любившего собственноручно закладывать виражи на иномарке, сразу приходит на ум, едва начинаешь осмысливать эту новость. Не ведаем, кто там будет вместо Путина, но везет его во власть Ходорковский.

Понятное дело, в этом и заключается основная идея проекта. Кто бы там ни победил в честной конкурентной борьбе под присмотром Белковского и других экспертов, выдвигает грядущих претендентов на престол Михаил Борисович. Самого же перспективного из соискателей он готов поддерживать. Оказывая юридическую, информационную и организационную помощь. Иными словами, он готов за него вписываться и башлять.

Все это похоже на провокацию, это и есть провокация, по-русски говоря - троллинг. Оттого испытываешь чувство неловкости, наблюдая, как МБХ намеревается поженить с Россией разных молодых да зрелых. Как оглашается список достойнейших, у которых принципиально забыли спросить, согласны они единоборствовать с Путиным или у них иные жизненные планы.

Невольно даже страшишься за них. Поскольку в стране, где начальство каждодневно и охотно впадает в паранойю даже по незначительным поводам, карнавальная публикация с последующим широким обсуждением списка кандидатов в президенты может навлечь беду на их головы. Шутка ли, Мировая Закулиса, желая сковырнуть любимого руководителя, выбирает себе какого-то Вместопутина, а рулит ими - Ходорковский! Спрашивается, зачем рулит и куда?

Однако слишком драматизировать ситуацию все же не стоит.

Во-первых, всякий сознательный гражданин сравнительно легко может выписаться из реестра, что некоторые уже и сделали. Например, Татьяна Юмашева. А Елена Панфилова прилюдно высмеяла Ходорковского, предложив ему "номинировать несколько человек на папу римского".

Смеялся и Навальный с соратниками, причем "всем офисом", но это был другой смех и другой случай. Ибо, во-вторых, у политика, обнаружившего свое имя в пригласительном билете, имеется возможность уклониться от прямого ответа. Веселясь, раздражаясь или отказываясь от комментария.

Вслед за Навальным так поступили и Лев Шлосберг, который предложил корреспонденту "сделать вид, что вы до меня не дозвонились", и Григорий Явлинский. При том что у лидера "Яблока" имелись все основания счесть внесение себя в проскрипцию как провокацию. Ведь он, с одной стороны, уже анонсировал свое выдвижение на должность Путина в 2018 году и условием объединения с другими партиями поставил поддержку собственной кандидатуры. А с другой стороны, известно, что Григория Алексеевича с Михаилом Борисовичем связывают отношения давние, сложные, исполненные взаимного недоверия и драматизма. И для полного счастья проживающему в России Явлинскому сегодня не хватает только ссуды от барона-изгнанника. Хотя деньги, конечно, нужны.

В-третьих - и это, пожалуй, самое важное в поступившем из Лондона предложении, - почему бы, собственно, не произвести смотр претендентов на место того, без которого якобы нет России? Ну чисто ради любопытства. Пытаясь ответить на простой вопрос: а кто вообще остался в стране? И на другой вопрос, тоже простой до изумления: неужели из 140 миллионов жителей этой уникальной страны буквально некого выбрать кроме осточертевшего национального лидера?

Явно подставляясь и отчасти подставляя номинантов, Ходорковский пытается выстроить параллельную реальность, в которой как бы зарождается подзабытая политическая жизнь. Жизнь, населенная свободными людьми, имеющими право быть избранными и выбирать себе подобных. А не крокодилов, с которыми сроднились. Жизнь, от которой граждане настолько сильно отвыкли, что и напоминание о ней воспринимают как гнусное подстрекательство и угрозу. Быстро же отвыкли.

Перелистаем краткий этот перечень, слева направо и сверху вниз. Алексей Кудрин. Иван Курилла. Алексей Навальный. Владимир Рыжков. Елена Панфилова. Евгений Ройзман. Олег Чиркунов. Лев Шлосберг. Татьяна Юмашева. Григорий Явлинский. Да хоть бы и Элла Памфилова или Тамара Морщакова, куда-то пропавшие. Ну и где-то в туманных лондонских далях мерещится нам тот, без которого нет Списка. Он вроде и не намерен баллотироваться, но придумал эту затею и кукловодит. Вот кто из них, по совести говоря, хуже и недостойнее того, который сидит на шее у россиян уже четыре, в сущности, срока и хочет взобраться туда еще раз?

В конце концов, что спорить о Ходорковском и о мотивах, побудивших его именно сегодня включиться в кампанию 2018 года. Беда в том, что сама мысль о победе на президентских выборах вызывает у отобранных кандидатов и у публики нервный смех, страх, злость, оторопь. И это реакция вполне предсказуемая - никто же не изображает из себя жертву обстоятельств, но трезво и точно оценивает эти обстоятельства.

Так называемый Путин упорно и последовательно губит страну, увлекая ее в ближайшую пропасть, а остановить некому. Хуже того. Любая попытка гласного и деятельного сопротивления режиму возможна лишь в стилистике троллинга, и ближе Лондона некому проводить эти трагикомические нелепые кастинги. Смахивающие на провокацию, но только потому, что нас уже отучили от политики как средства изменить личную и общую судьбу.

Тем не менее будущее непредсказуемо, и об этом знает не один лишь МБХ, отсидевший десять лет ни за что и чудом оказавшийся на воле. Мы тоже догадываемся. И потому старый анекдот, неожиданно соединяющий две безысходных эпохи, при всем вопиющем несходстве генсека с олигархом, звучит весьма оптимистично. Тот застой кончился, кончится и этот. Внезапно, как подсказывает исторический опыт, и надо быть готовым к спонтанным проявлениям цикличной российской жизни, и про достойных людей, остающихся в России, хотя бы помнить. Дабы в нужный момент огласить весь список.