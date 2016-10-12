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Также: Мильштейн, Россия, История, Литература, Президент, Колонки, Политика, Общество, Культура | Персоны: Илья Мильштейн, Александр Солженицын, Владимир Путин, Захар Прилепин, Иосиф Сталин, Борис Ельцин, Юрий Поляков

статья Жизнь через повешение

Илья Мильштейн, 12.10.2016
Илья Мильштейн. Courtesy photo
Илья Мильштейн. Courtesy photo
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статья Статья

Под дубом вековым

Возникает вопрос: кто победит в этом споре? С одной стороны, вдова великого писателя, которому покровительствует сам Путин. С другой стороны, вот эта геополитическая реальность с ее телевизором и государствообразующей прессой типа "Литературки" или "Культуры", где Поляков публикует свой донос.

Илья Мильштейн
26.09.2014
статья Статья

Изгнан за правду

40 лет назад, 13 февраля 1974 года, был лишен советского гражданства и выслан из страны Александр Солженицын. В указе Президиума Верховного Совета СССР объяснялось: "за систематическое совершение действий, не совместимых с принадлежностью к гражданству СССР и наносящих ущерб Союзу Советских Социалистических Республик".

Александр Подрабинек
13.02.2014
статья Статья

Явление Солженицына

И вот прошло полвека. Срок не только для человеческой жизни, но и для истории немалый. Много чего произошло в нашей жизни за эти пятьдесят лет. Солженицын менялся (а может быть, не менялся, а открывался, переставал таиться, становился все откровеннее?), и менялось мое отношение к нему.

Бенедикт Сарнов
30.10.2012
статья Статья

Право выбора

Сейчас происходит попытка приспособить Солженицына к идеологическим потребностям власти, но его сочинения не совсем вписываются в навязываемую обществу историческую концепцию, согласно которой все наше прошлое было просто великолепно - на что, ссылаясь на высокий авторитет 5-го управления КГБ, справедливо указал бдительный Юрий Поляков.

Владимир Войнович
02.10.2014

Кажется, комсомольцы отстали от времени. Они заблудились и потерялись где-то в начале проклятых девяностых, если не в конце восьмидесятых годов ХХ века. Тогда еще можно было тревожиться о том, что "тема политических репрессий прошлого... приобрела у наших властей какую-то болезненную популярность". Теперь эти беды позади, и облыжные обвинения деятелей РКСМ(б) в адрес наших нынешних правителей граничат с клеветой на политический и общественный строй современной России.

Ну в самом деле. Музыка гимна давно уже снова советская, слова патриотические, и под этот бравурный аккомпанемент страна стахановскими темпами возвращается сегодня туда, где единомыслие является главной скрепой. Россия припадает к истокам, их много, и все солидарно вливаются в общий поток, образуя полноводную реку. По реке плывет топор, а по берегам гармонично располагаются эпохи и герои, никак не конфликтуя друг с другом. Царь Иван и жители городов, утопленных им в крови, тамерлан Сталин и узники ГУЛАГа, палач Серов и сосланные им народы, дорогой Леонид Ильич и классик Александр Исаевич - все востребованы, все хорошие, все сгодились. От князя Владимира до президента Владимира.

Это и есть новая национальная идея, в рамках которой не люди важны, их поступки и судьбы, но Россия, объявленная великой. С ее монархами, коммунистическими вождями и законно избранными гарантами конституционных свобод. Россия превыше всего, белые побратались с красными, и пусть коммунизм не в моде, но и тов. Зюганову нынче зарезервировано почетное место там, где нет дискуссий, и разных комсомольцев тоже не преследуют. Короче, эпоха на дворе небывалая, плюралистичная по сути, хотя и авторитарная по традиции. Просто это авторитаризм другого типа, однако надо ли комсомольцам подробно разбираться в сортах родимого авторитаризма, раздражаясь и капризно отбрасывая путинский? Стоит ли посмертно репрессировать знаменитого писателя, когда он вроде бы великолепнейшим образом вписывается в историю великой страны?

Теоретически их, наверное, можно понять, юных ленинцев. Да, Солженицын был убежденным антикоммунистом, что не сразу распознали в ЦК и в КГБ. Однако товарищи комсомольцы забывают про диалектику, о которой столько писано вождями и учителями, а можно объяснить на простом примере: был Якир героем, стал врагом народа. В своих отношениях с российской, отчасти и с советской властью Александр Исаевич проделал обратный путь. Автор "Письма вождям", он оказался сторонником имперских идей в части расширения государства Российского за счет сопредельных территорий, и в той прогремевшей статье, в которой хоронил коммунизм, предрек восстановление постсоветского контроля над разного рода антисоветскими анклавами. Возомнившими себя суверенными государствами.

И про Крым он там писал, и про Донбасс, и вообще про Новороссию, употребляя впопад это неведомое тогда слово, и промосковские бунты предсказывал, и референдумы. Мол, "только МЕСТНОЕ население может решать судьбу своей местности, своей области", и то же самое относилось к белорусам и к нашенской казахской земле. Увы, границы православного Коминтерна резко сузились после известной геополитической катастрофы, но надо же быть реалистами. Солженицын и был реалистом, прозревая и, вольно или невольно, провоцируя "антифашистские" войны на территориях бывшего СССР. В соответствии с его заветами и яростными антизападными речами последних лет и действует тов. Путин, поднимая Россию с колен.

Конечно, если зорким комсомольским взором всмотреться в происходящее, то нельзя не отметить некоторые противоречия между коммунистическими и фашистскими идеалами. Но так ли уж они принципиальны? Или молодежь под красными знаменами выступает против возвращения исконных российских, а также советских земель?

Не факт, что Солженицына надо было вешать, товарищи комсомольцы.

Поразительно складывается посмертная судьба Александра Исаевича. Тот человек в Кремле, которого писатель сравнивал со Столыпиным, благодарно помнит его и почитает, а загубивший "Литературку" главред безнаказанно клевещет на него в стилистике самой разнузданной советской пропаганды. Власть удостаивает классика великих почестей, и в школе его проходят, и 2018 год объявлен годом Солженицына, а брат его по музе и "новоросский" единомышленник Захар Прилепин называет "ГУЛАГ" собранием баек и призывает изъять книгу из школьной программы. Да ведь они, комсомольцы и литераторы, во многом с ним заединщики - и в отношении к перестройке, и к Ельцину, и аншлюс он бы наверняка приветствовал, и трактористов Донбасса. Но вот ранний Исаич внушает им такую неприязнь, что прямо повесить готовы - и вешают. "Потёмщики света не ищут", как он сам писал по другому поводу, и все им неймется, беспокойным сердцам.

Повинна в том, вероятно, все та же диалектика, но опять-таки вывернутая в прошлое. Дело в том, что ранний Солженицын, антикоммунист и гуманист, автор "Одного дня", "В круге первом" и "ГУЛАГа", настолько крут, что затмевает Солженицына-эмигранта, страстного проповедника грядущего путинизма, и Солженицына позднего, тайного и явного собеседника вождя. Тот великий Исаич, помимо прочего еще и настоящий художник, сильно повредил Исаичу государственно озабоченному, авторитарному, калечившему родной язык. Писатель до сих пор затмевает в умах патриотически мыслящих вечных коммунистов учителя жизни и мудрого собеседника мудрейшего Путина. В стране, где постепенно, но неуклонно уничтожается историческая память, и людоедам возносится хвала, и памятник Грозному навис над Орлом, и сталинобусы наползают на российские города, ранний Солженицын борется с ветхим и побеждает.

Тот Александр Исаевич, который еще не знал, как нам обустроить Россию, но воздвигал в своих лучших книгах мемориал расстрелянным и замученным, берет верх, и неравнодушных граждан колбасит от ненависти к нему. Что ж, это следует считать признанием. Он опять, вопреки всему, становится "отщепенцем" и возвращается к нам, чудом выживший в советской тюрьме писатель, чтобы средствами великой русской литературы обличить бесчеловечное зло, изобразив один счастливый день Ивана Денисовича. Он снова живой, и хочется его читать и перечитывать. Как раньше, когда он только начинал, и чуть позже, когда был тотально запрещен, и после, когда печатал в России все что хотел, стремительно от самого себя отставая.

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Илья Мильштейн, 12.10.2016
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Валерия Новодворская. Фото Граней.ру

Не стоит страна без праведника

Валерия Новодворская, 14.08.2008

Мы вышли не из гоголевской шинели, а из солженицынского застиранного ватника с номерами. Солженицынское творчество стало нашими евангелиями. Мне было 17 лет, когда я прочитала "Один день". Именно тогда я решила, что этому строю и этому Союзу не жить и что я положу на эту задачу свою жизнь.
Илья Мильштейн

Последний из круга

Илья Мильштейн, 06.08.2008

Он был триумфатором – вот ключевые слова, разгадка судьбы этого человека, его коренное отличие от всех наших великих писателей и поэтов. В схватке с властью и с судьбой он – единственный! – победил. И пережил ненавистную коммунистическую власть, и вернулся в Россию победителем, признанным гением и пророком.
Лев Рубинштейн. Фото А.Карпюк/Грани.Ру

Один век Александра Исаевича

Лев Рубинштейн, 04.08.2008

Он прожил долгую и в общем-то счастливую жизнь. Он строил свою жизнь, жизнь борца и пророка, с давних лет осознавшего свою миссию, в жанре жития. И у него это получилось, каковыми, мягко говоря, небесспорными ни были бы многие из его трудов и откровений.
Александр Солженицын. Фото с сайта http://www.ural.ru

Ликуй, Исаич

Илья Мильштейн, 11.12.2003

Александру Исаевичу Солженицыну исполнилось 85 лет. Огромны заслуги этого человека перед нашей страной, да и всем миром: его вклад в крушение коммунизма невозможно переоценить. Судьба, заставившая писателя и борца пройти через тяжкие испытания, уготовала ему на старости лет славу, покой и даже симпатию государственной власти. Возможно, о такой награде Солженицын мечтал уже давно. А все-таки жаль...

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