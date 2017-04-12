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Также: Абаринов, Внутренняя политика США, Российско-американские отношения, Ближний Восток, Война, Колонки, США, Мир, Политика | Персоны: Владимир Абаринов, Дональд Трамп, Владимир Путин, Мария Захарова, Рекс Тиллерсон

статья Позиционная война

Владимир Абаринов, 12.04.2017
Владимир Абаринов
Владимир Абаринов
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статья Статья

Пошли все к чертам

Это и есть основная красная черта, внутри которой мы время от времени наблюдаем множество мелких красных линий. Химическая атака на Хан-Шейхун, молниеносный ответ Трампа, заметно потрясенный Путин и "красная линия", сочиненная в рамках судорожного креатива, - это самый свежий пример.

Илья Мильштейн
10.04.2017
статья Статья

Любовь под связями

"Думаю, что не в интересах большинства американского народа доводить до абсурда российско-американские отношения в угоду политическому внутреннему календарю", - сказал Путин. Но разве не он доводит до абсурда смысл претензий к советникам Трампа? И насчет большинства американского народа он в заблуждении. Большинство - 55 процентов - как раз обеспокоено сообщениями о вмешательстве России в американский избирательный процесс.

Владимир Абаринов
31.03.2017
статья Статья

Власть темы

Русская тема не закрыта. Она будет еще долго отравлять жизнь Дональду Трампу. Ни он сам, ни его советники просто не умеют себя вести в подобных ситуациях. Никакой контригры они придумать не в силах. В такой ситуации люди, подобные Трампу, начинают действовать иррационально и во вред себе.

Владимир Абаринов
21.03.2017
статья Статья

Russia хаос

Иногда закрадывается подозрение, что у Кремля и администрации Трампа общий отдел пропаганды. Трамп публикует фотографии лидеров демократов в обществе Путина и Медведева и в своей фиглярской манере требует расследования - Мария Захарова по-нашистски троллит американского посла, о чем с гордостью сообщает в фейсбуке.

Владимир Абаринов
09.03.2017

Пропагандистская машина Кремля ждала приезда Рекса Тиллерсона в тревоге и смятении. Как двоечник вызова на педсовет или как русские туристы у Салтыкова-Щедрина, озабоченно вопрошающие при приближении поезда к Европе, "каким-то нас курсом батюшка-Берлин наградит".
- Кажется, мы нынче смирно сидим... Ни румынов, ни греков, ни сербов, ни болгар - ничего за нами нет! Пора бы уж и нам милостивое слово сказать! - слышалось в одном углу.
- Ну, батенька, и за саранчу тоже не похвалят! - где-то по соседству раздавалось в ответ.

По хитроумным расчетам публицистов выходило, что вот теперь-то самое время договариваться. Что надо спасать Трампа от одолевающих его врагов. И даже что "все очень похоже на тайную договоренность США и России". Интересно, что русофобами этих врагов никто не называет. Это скорее "истеблишмент", ополчившийся на президента-бунтаря.

А сам госсекретарь тем временем как нарочно подбавлял пару. В своем первом заявлении по поводу химической атаки в Сирии и ответа США он обвинил Россию в неисполнении ее обязательств по соглашению о сирийском химическом оружии 2013 года и назвал это либо соучастием, либо некомпетентностью. Затем, находясь на конференции министров иностранных дел "семерки" в Лукке, он сказал, что Вашингтон будет и впредь строго спрашивать со всех, кто "совершает преступления против невинных людей где бы то ни было в мире". Причем для этого высказывания он выбрал соответствующее место - мемориал жертв нацизма в деревне Сант'Анна ди Стаццема, где в августе 1944 года эсэсовцы уничтожили 560 жителей, в том числе 130 детей. Наконец, перед самым вылетом в Москву он заявил, что Россия должна выбрать, с кем она: с режимом Асада, Ираном и "Хезболлой" или с США, всем западным миром и их ближневосточными союзниками. Американская пресса назвала это заявление ультиматумом.

Ордена Дружбы Тиллерсона еще не лишили, но статус визита понизили: аудиенции у Владимира Путина вроде бы не будет.

С другой стороны, в российском либеральном стане сторонников у Трампа явно прибавилось. Они с большим энтузиазмом отреагировали на американский ракетный удар. Трамп, мол, "томагавкнул на Путина", "сегодня объективно он защищает мир" от таких, как Путин, а все, что не нравится Путину, есть благо. Это логика игры с нулевой суммой. Но мир давно не дихотомичен, он устроен гораздо сложнее.

В английском языке существует выражение rally around the flag. Оно означает сплочение нации перед лицом острого международного кризиса и, как следствие, рост президентского рейтинга. По-русски это называется "война все спишет". О том, что "только война способна поднять рейтинг президента Трампа", газеты писали еще в феврале. Хоть он и называет плохие рейтинги "фальшивыми", мысль побаловаться "Томагавками" наверняка приходила ему в голову и прежде.

Похоже, противники Трампа продолжают обманываться цифрами рейтингов, изобретают дополнительные критерии: дескать, в этот момент президентства рейтинг Обамы был куда выше. Невозможно сравнивать два совершенно разных исторических момента. Рейтинг Трампа до ракетного удара был 42-44 процента. Это вполне сопоставимо со средним рейтингом Обамы - 47,9 процента. После Второй мировой войны более низкий рейтинг был только у Форда, Картера и Трумэна. После удара рейтинг Трампа если и подрос, то незначительно. Это при том, что акцию возмездия одобряют от 57 до 50 процентов американцев.

Это явный сдвиг в общественном сознании. В сентябре 2013 года, когда президент Обама после первой химической атаки собирался, но так и не собрался ударить по Асаду, 57 процентов были как раз против удара. А в феврале этого года американское общество разделилось на три примерно равные части: 29 процентов считали, что участие США в сирийском конфликте ровно такое, какое нужно, 30 - что его следует сократить, 34 - что расширить. Если ориентироваться на цифру 50 процентов, то "сплочение вокруг флага" не очень удалось: в последние десятилетия ниже была лишь общественная поддержка американского военного вмешательства в Ливии - 47 процентов, тогда как войну в Афганистане в 2001 году одобряло 90 процентов населения, в Ираке в 2003 году - 76 процентов.

Ко всему прочему, в заявлениях высших должностных лиц администрации наблюдаются явные разночтения по сирийскому вопросу. Усугубление риторики Тиллерсона по отношению к России вызвано прежде всего стремительным выходом на авансцену посла США в ООН Никки Хейли. Не имея никакого дипломатического опыта, она быстро вошла во вкус и, вероятно, поет с голоса тех, кто хотел бы более активного поведения США на международной арене и кого в Москве называют "врагами Трампа". Большой резонанс имели заявления Хейли о том, что Вашингтон не видит политического решения в Сирии, если Башар Асад останется у власти, поэтому его отстранение - задача номер один для США. Тиллерсон, который не любит публичности, даже журналистов с собой в поездки не берет и выражается сколь возможно лаконично, был вынужден провести половину воскресенья перед камерами, участвуя в ток-шоу.

Госсекретарь поправил посла: позиция США не изменилась, задачей номер один остается борьба с ИГИЛом. Но как тогда быть с его собственными словами о том, что США не потерпят убийства невинных людей где бы то ни было? К тому же, надо признать, его собственная программа для Сирии выглядит наивно. В телевизионных интервью он говорил что сначала надо уничтожить ИГИЛ, затем с помощью России добиться прекращения огня между правительственными войсками и силами оппозиции и таким образом создать условия, при которых сирийский народ решит судьбу Асада.

Тот случай, когда уже нет сил ни плакать, ни смеяться. В том-то и горе, что в Сирии и то, и другое, и третье приходится делать одновременно, а не последовательно.

На этих противоречиях и этом самоуверенном дилетантстве и будет играть Москва. Но что это даст, кроме упражнений в сомнительном остроумии, которыми так славится Мария Захарова? Похоже, настал тот момент, когда подковерная борьба группировок в окружении Трампа начинает угрожать всему миру, и союзникам США пора озаботиться этой проблемой.

Комментарии 130 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
Владимир Абаринов, 12.04.2017
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