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Также: Чечня, Россия, Война, Политика | Персоны: Рамзан Кадыров

новость Гнездо антитерроризма

Кадыров: В Гудермесе создается центр подготовки спецназа
23.11.2016
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
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В 2018 году планируется завершить создание международного учебного центра для сил специальных операций в Гудермесе. Об этом заявил глава Чечни в интервью Интерфаксу.

"Это гигантский городок, аналогов которому нет. Он располагается на площади более 400 га. Одновременно строится около 40 учебных объектов. Среди них - взлетно-посадочная полоса, 14 стрелковых галерей, где будут отрабатывать навыки стрельбы из стрелкового оружия - отечественного и иностранного", - сказал глава Чечни. По его словам, в центре, в частности, будет аэродинамическая труба, полигон для обучения минно-взрывному делу и парашютный комплекс.

"Особый интерес представляет целый городок, где спецназ будет учиться выявлять потенциальную террористическую угрозу, освобождать заложников и нейтрализовать террористов", - отметил Кадыров. - Это фактически целый город с условной школой, больницей, детсадом, административными зданиями. Все это необходимо для получения навыков ведения боевых действий в условиях города".

По словам главы Чечни, направить своих сотрудников на обучение в центр желают практически все страны СНГ. "Также проявили заинтересованность и имели контакты с начальником центра военные и дипломатические представители Аргентины, Дании, Бельгии, Италии, Канады, Норвегии, Пакистана, Омана, ЮАР, Танзании, Филиппин и очень многие другие. С Китаем эта работа носит более конкретный характер. Уже состоялся обмен делегациями.

Кадыров заявил, что преподавать в центре будут "лучшие в мире специалисты". По словам главы Чечни, в центр уже поступило около десяти заявок от частных американских инструкторов. "Это люди с именем. Будем смотреть", - отметил он.

При этом Кадыров пренебрежительно отозвался о подготовке спецназовцев в американских вооруженных силах. "Если речь вести о действующем спецназе США, то не совсем понимаю, чему эти парни могут учить российских бойцов. Наша команда на чемпионате мира в Иордании заняла первое место, а американцы были где-то за первой двадцаткой", - сказал глава Чечни.

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23.11.2016

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